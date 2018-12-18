 Європейські союзники критикують рішення Трампа вивести війська із Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

Європейські союзники критикують рішення Трампа вивести війська із Сирії

У Франції, Німеччині та Великобританії здивовані рішенням США вивести свої війська із Сирії та наголошують, що загроза з боку "Ісламської держави" залишається.

Американські солдати в сирійській провінції Ракка

Американські солдати в сирійській провінції Ракка

Європейські союзники США у боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) критично поставилися до заяви американського президента Дональда Трампа про перемогу над ісламістами в Сирії.

Нагадаємо, напередодні США заявили про виведення з Сирії свого військового контингенту, оскільки вважають, що перемогли в країні ІД, а боротьба проти ісламістів переходить в іншу фазу.

У Франції, Німеччині та Великобританії, однак, дещо здивовані такою оптимістичною заявою. Так, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що "раптове рішення США" є не лише неочікуваним. "ІД відтіснили, але загроза залишається. Існує загроза, що це рішення нашкодить боротьбі проти ІД і наразить на небезпеку досягнуті успіхи", - написав Маас у четвер, 20 грудня, у своєму Twitter.

Німецький контингент у боротьбі проти ІД наразі становить близько 1200 солдатів.

DW.COM

Виведення військових США з Сирії загрожує безпеці Сполучених Штатів, а також "надає сміливості" ІД, Башару Асаду, Ірану і Росії, йдеться в листі членів Сенату. Авторами листа виступили демократи і республіканці. (20.12.2018)

Білий дім заявив про перемогу над "Ісламською державою" у Сирії та початок виведення американських військ з країни. (19.12.2018)

У свою чергу міністерка оборони Франції Флоренс Парлі наголосила, що "ІД не була стерта з карти". "Останні ячейки цієї терористичної організації мають бути подолані у військовий спосіб раз і назавжди", - написала Парлі в Twitter. Як зазначає Reuters, рішення Трампа про виведення військ із Сирії захопило французьких дипломатів зненацька.

Між тим міністерство закордонних справ Великобританії заявило про важливі здобутки, досягнуті в останні дні, але додало, що "багато чого ще слід зробити, і ми не повинні забувати про загрозу, яку вони (ІД, - Ред.) становлять". "Навіть не маючи території, ІД залишається загрозою", - наголосили в британському МЗС.

Як повідмлялося, заява Білого дому викликала критику з боку низки членів Сенату США, у тому числі республіканців. Сенатори називають такий крок "дорогою помилкою", яка не тільки "загрожує безпеці Сполучених Штатів", але також "надає сміливості" ІД, президенту Сирії Башару Асаду, Ірану і Росії.

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