Європейські союзники критикують рішення Трампа вивести війська із Сирії

Європейські союзники США у боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) критично поставилися до заяви американського президента Дональда Трампа про перемогу над ісламістами в Сирії.

Нагадаємо, напередодні США заявили про виведення з Сирії свого військового контингенту, оскільки вважають, що перемогли в країні ІД, а боротьба проти ісламістів переходить в іншу фазу.

У Франції, Німеччині та Великобританії, однак, дещо здивовані такою оптимістичною заявою. Так, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що "раптове рішення США" є не лише неочікуваним. "ІД відтіснили, але загроза залишається. Існує загроза, що це рішення нашкодить боротьбі проти ІД і наразить на небезпеку досягнуті успіхи", - написав Маас у четвер, 20 грудня, у своєму Twitter.

Німецький контингент у боротьбі проти ІД наразі становить близько 1200 солдатів.

У свою чергу міністерка оборони Франції Флоренс Парлі наголосила, що "ІД не була стерта з карти". "Останні ячейки цієї терористичної організації мають бути подолані у військовий спосіб раз і назавжди", - написала Парлі в Twitter. Як зазначає Reuters, рішення Трампа про виведення військ із Сирії захопило французьких дипломатів зненацька.

Між тим міністерство закордонних справ Великобританії заявило про важливі здобутки, досягнуті в останні дні, але додало, що "багато чого ще слід зробити, і ми не повинні забувати про загрозу, яку вони (ІД, - Ред.) становлять". "Навіть не маючи території, ІД залишається загрозою", - наголосили в британському МЗС.

Як повідмлялося, заява Білого дому викликала критику з боку низки членів Сенату США, у тому числі республіканців. Сенатори називають такий крок "дорогою помилкою", яка не тільки "загрожує безпеці Сполучених Штатів", але також "надає сміливості" ІД, президенту Сирії Башару Асаду, Ірану і Росії.