Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА)

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) є спортивною організацією, під дахом якої об'єднались національні футбольні асоціації європейських країн. Штаб-квартира УЄФА розташована в місті Ньйон у Швейцарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.