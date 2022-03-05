Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УЄФА".
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) є спортивною організацією, під дахом якої об'єднались національні футбольні асоціації європейських країн. Штаб-квартира УЄФА розташована в місті Ньйон у Швейцарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
З огляду на російську агресію проти України дедалі більше політиків з усієї Європи закликають УЄФА не проводити фінал футбольної Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі. Футбольні функціонери не поспішають з рішенням.