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Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УЄФА".

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) є спортивною організацією, під дахом якої об'єднались національні футбольні асоціації європейських країн. Штаб-квартира УЄФА розташована в місті Ньйон у Швейцарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світовий спорт відреагував на війну в Україні жорсткими санкціями проти Росії (05.03.2022) 05.03.2022

Світовий спорт відреагував жорсткими санкціями на вторгнення РФ до України. Відвернулися від Росії футбол, баскетбол, фігурне катання, шахи, хокей... Зібрали всі основні заходи в одному відео.
УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа

УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа 25.02.2022

Європейський союз футбольних асоціацій забрав у російського Санкт-Петербурга право проведення фіналу найпрестижнішого клубного змагання з футболу. Матч відбудеться у Парижі. 
Європейські політики закликають забрати у Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів

Європейські політики закликають забрати у Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів 22.02.2022

З огляду на російську агресію проти України дедалі більше політиків з усієї Європи закликають УЄФА не проводити фінал футбольної Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі. Футбольні функціонери не поспішають з рішенням.
Україна хоче провести футбольний Суперкубок УЄФА

Україна хоче провести футбольний Суперкубок УЄФА 09.12.2021

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом УЄФА Александером Чеферіном заявив про бажання України провести Суперкубок УЄФА у 2024 або 2025 році. 
УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги

УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги 28.09.2021

УЄФА анулює розгляд дисциплінарного провадження щодо "Реалу", "Барселони" і "Ювентуса", але не виключає подальші юридичні кроки.
Матч Шахтаря й Шерифа у Лізі чемпіонів: двобій клубів з конфліктних територій

Матч "Шахтаря" й "Шерифа" у Лізі чемпіонів: двобій клубів з конфліктних територій 15.09.2021

Матч між українським ФК "Шахтар" і молдовським "Шерифом" у Лізі чемпіонів стане унікальним. Обидва клуби мають спільну рису - походять з конфліктних територій.
УЄФА дозволила фанатам відвідувати виїзні матчі їхніх команд

УЄФА дозволила фанатам відвідувати виїзні матчі їхніх команд 07.09.2021

УЄФА зняла обмеження на відвідування вболівальниками виїзних матчів у єврокубках та національних збірних. Допуск фанатів тепер залежить суто від місцевої влади.
Ліонель Мессі мріє виграти Лігу чемпіонів разом з Парі Сен-Жермен

Ліонель Мессі мріє виграти Лігу чемпіонів разом з "Парі Сен-Жермен" 11.08.2021

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі хоче разом зі своїм новим клубом "Парі Сен-Жермен" перемогти в Лізі чемпіонів УЄФА.
Коментар: Євро-2020 - футбольний чемпіонат з неприємним осадом

Коментар: Євро-2020 - футбольний чемпіонат з неприємним осадом 12.07.2021

Хоч Чемпіонат Європи з футболу Євро-2020 і запам'ятався багатьма яскравими спортивними моментами, від нього лишився неприємний осад. І не лише через пандемію COVID-19, вважає Тобіас Ельмаєр.
Матч Україна-Англія: на стадіон не пустили 52 вболівальників

Матч Україна-Англія: на стадіон не пустили 52 вболівальників 04.07.2021

Через порушення карантинних заходів на римський Олімпійський стадіон не пустили 52 вболівальників. Раніше УЄФА заблокувала продаж квитків для вболівальників з Великобританії на матч у Римі.

УЄФА вивчає конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 в Баку

УЄФА вивчає конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 в Баку 04.07.2021

Стюарди стадіону у Баку тимчасово конфіскували веселковий прапор-символ ЛГБТК-спільноти у вболівальника збірної Данії під час матчу з чехами. УЄФА розслідує цей інцидент.
Євро-2020: Данія перемагає Чехію та виходить у півфінал

Євро-2020: Данія перемагає Чехію та виходить у півфінал 03.07.2021

Збірна Данії в матчі 1/4 фіналу перемогла команду Чехії 2:1. У півфіналі данці зустрінуться з переможцем матчу Україна-Англія.
УЄФА заблокувала квитки для англійських фанів на гру Україна-Англія

УЄФА заблокувала квитки для англійських фанів на гру Україна-Англія 02.07.2021

Продаж квитків фанам з Великобританії на гру 3 липня в Італії припинено, а продані квитки заблоковано. Це зроблено, аби уникнути порушень карантинних правил.
Євро-2020: Іспанія перемагає Хорватію у драматичному матчі в овертаймі

Євро-2020: Іспанія перемагає Хорватію у драматичному матчі в овертаймі 28.06.2021

Збірна Іспанії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2020, перемігши у драматичному матчі в додатковий час команду Хорватії з рахунком 5:3.
УЄФА скасувала правило виїзного голу на турнірах єврокубків

УЄФА скасувала правило виїзного голу на турнірах єврокубків 24.06.2021

Правило виїзного голу застосовували з 1965 року. УЄФА вирішила його скасувати, щоб не стримувати команди від атакувального футболу.
Орбан закликає поважати рішення УЄФА щодо стадіону в Мюнхені

Орбан закликає поважати рішення УЄФА щодо стадіону в Мюнхені 23.06.2021

Прем'єр Угорщини вважає, що питання підсвічування кольорами веселки стадіону в Мюнхені - не в компетенції політиків. Він також став на захист суперечливого закону, ухваленого угорським парламентом.
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