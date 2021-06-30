 УЄФА дозволила фанатам відвідувати виїзні матчі їхніх команд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2021

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Новини

УЄФА дозволила фанатам відвідувати виїзні матчі їхніх команд

УЄФА зняла обмеження на відвідування вболівальниками виїзних матчів у єврокубках та національних збірних. Допуск фанатів тепер залежить суто від місцевої влади.

Вболівальники Манчестер Сіті на фіналі Ліги чемпіонів у Порту, 29 травня 2021 року

Вболівальники "Манчестер Сіті" на фіналі Ліги чемпіонів у Порту, 29 травня 2021 року

Виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в понеділок, 6 вересня, скасував заборону на відвідування вболівальниками виїзних матчів команд у єврокубках та національних збірних. Заборона була запроваджена понад рік тому на тлі пандемії COVID-19.

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Тепер допуск чи недопуск фанатів команд, які прибули на матч своєї команди до іншої країни, залежить суто від відповідних правил центральної чи місцевої влади країн, де відбувається матч у рамках турнірів УЄФА, повідомляє інформагенція SID.

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Також УЄФА скасувала обов'язкове тестування на коронавірус вакцинованих або одужалих гравців та співробіників футбольних команд перед входом до внутрішніх приміщень стадіону. Відповідальність за перевірку відповідного статусу члена делегації покладено на керівництво команди. Крім того, буде збільшено максимальну кількість представників засобів масової інформації, присутність яких дозволена на матчах УЄФА.

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