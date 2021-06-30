УЄФА дозволила фанатам відвідувати виїзні матчі їхніх команд

Виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в понеділок, 6 вересня, скасував заборону на відвідування вболівальниками виїзних матчів команд у єврокубках та національних збірних. Заборона була запроваджена понад рік тому на тлі пандемії COVID-19.

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Тепер допуск чи недопуск фанатів команд, які прибули на матч своєї команди до іншої країни, залежить суто від відповідних правил центральної чи місцевої влади країн, де відбувається матч у рамках турнірів УЄФА, повідомляє інформагенція SID.

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Також УЄФА скасувала обов'язкове тестування на коронавірус вакцинованих або одужалих гравців та співробіників футбольних команд перед входом до внутрішніх приміщень стадіону. Відповідальність за перевірку відповідного статусу члена делегації покладено на керівництво команди. Крім того, буде збільшено максимальну кількість представників засобів масової інформації, присутність яких дозволена на матчах УЄФА.