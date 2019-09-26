Європейська преса про "тисячу відсотків" Зеленського

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung розкритикувала Володимира Зеленського за його згоду "на тисячу відсотків" з твердженням Трампа, що ЄС в цілому та Анґела Меркель зокрема роблять занадто мало для України. "Такі слова не додадуть українському президенту балів ні в Берліні, ні в Парижі. (…) Це - нісенітниця. Звісно, можна сумніватися в тому, чи європейці зробили достатньо для України, можна сперечатися й про те, чи завжди це було правильним. Так само можна критикувати й їхню іноді двозначну поведінку щодо Москви - яскравим прикладом цього є німецька підтримка спорудження російського газопроводу "Північний потік-2". Можна й рвати на собі волосся через вичікувальну позицією європейців на тлі деяких російських провокацій. Однак факт залишається фактом: без єдності ЄС в питанні щодо Росії, котру значною мірою сформував саме Берлін, а також без політичної та економічної підтримки, котру Європа надала Україні на тлі російської агресії, сьогодні Україні жилося б набагато гірше", - переконана Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зумисне використання України Трампом

Своєю чергою, німецьке видання Zeit Online вказало на неприпустимість поведінки Трампа в розмові з українським лідером. "Навіть самі по собі дії президента США не можна нічим виправдати. Намагатися спонукати іноземний уряд, не маючи на те вагомих підстав, виступити проти політичного опонента - більш однозначно піднятись над буквою та духом конституції Трамп не зміг би. Це серйозне та злочинне зловживання владою. Хоча всі деталі виявлять лише в рамках подальшого розслідування, але по суті Трамп вже сам визнав намір послугуватись Україною собі на користь. Після всього, що йому закидали раніше, додається й те, що він злочинець-рецидивіст, котрий, здається, вважає себе невразливим. Скандал з Україною - це не окремий випадок і далеко не та ситуація, коли просто бовкнув зайве. В контексті його президентства стає видно, що авторитарні замашки Трампа мають систематичний характер. І, здається, він готовий на все, що могло б допомогти йому зберегти владу", - визнає Zeit Online.

Україна у вирі політичної боротьби в США

Натомість чеське видання Lidove noviny звернуло увагу на інший аспект цього скандалу та його можливих наслідків для Вашингтона й Києва. Як пише чеське видання, тепер Україна опинилася фактично втягнутою в політичне протистояння у Вашингтоні. "Дональд Трамп боротиметься за своє переобрання, тож для нього важлива не лише кількість голосів у Конгресі, а важливий настрій самих виборців. Саме через це він розглядає оголошення імпічменту проти нього як ще один плюс у його передвиборній кампанії. І тут слід розуміти важливу річ. (…) Тобто, що гірше? Коли (ексвіцепрезидент США) Байден, як вважають, буцім чинив тиск на Київ, щоб припинити розслідування через підозри в корупції (власне, проти фірми, де працював його син Хантер Байден)? Чи коли президент США Дональд Трамп чинить тиск на Київ, щоб розслідування через підозру в корупції все-таки проводилося? Це вже питання для американських виборців", - пише Lidove noviny.

Про деяку тактичну перевагу для Трампа на тлі розслідувань його розмови з Зеленським пише й німецьке видання Nürnberger Nachrichten. "Демократи зараз підшукують наступну причину, щоб виправдати процедуру імпічменту. Цей маневр - хоча закиди в справі про Україну, звісно, потрібно ще розслідувати, - досить прозорий. І це навіть підіграватиме Трампу. Він, власне, тому й опинився в Білому домі, що йому вдалося стати таким собі голосом тих, хто відчував, що в Вашингтоні засіла еліта, котрій байдуже до повсякденних проблем пересічних американців. Трамп, який хоче "осушити" це болото, використовуватиме імпічмент як доказ того, що еліта Вашингтона вбачає в ньому загрозу й намагається протистояти йому в такий спосіб", - прогнозує видання Nürnberger Nachrichten.

Застереження щодо партнерства з США

Водночас польське видання Rzeczpospolita на прикладі України застерігає польських політиків, що підхід ставити виключно на США як на партнера, несе з собою певні геополітичні ризики. "Навіть самі закиди у бік Трампа вже досить тривожні, в тому числі й для Польщі. Без сумніву, для Польщі стало успіхом те, що їй вдалося переконати Вашингтон посилити присутність американських військових у нашій країні. Однак приклад Саудівської Аравії та України демонструє, що ця стратегія не без ризиків. Варто було б ще перестрахуватися. І цією перестраховкою може стати тільки повернення до більшої співпраці у рамках ЄС", - попереджає Rzeczpospolita.