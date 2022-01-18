Європейська народна партія - європейська політична партія, під дахом якої на європейському рівні об'єдналися національні консервативні партії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЄНП". Європейська народна партія (ЄНП) була заснована 1976 року переважно християнсько-демократичними партіями. В Європарламенті ЄНП, починаючи від 1999 року, має найбільшу фракцію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.