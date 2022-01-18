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Європейська народна партія (ЄНП)

Європейська народна партія - європейська політична партія, під дахом якої на європейському рівні об'єдналися національні консервативні партії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЄНП". Європейська народна партія (ЄНП) була заснована 1976 року переважно християнсько-демократичними партіями. В Європарламенті ЄНП, починаючи від 1999 року, має найбільшу фракцію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президенткою Європарламенту стала мальтійка Роберта Мецола

Президенткою Європарламенту стала мальтійка Роберта Мецола 18.01.2022

Мальтійка Роберта Мецола стала першою за 20 років жінкою на посаді президента Європейського парламенту. Її обрали після смерті попередника Давида Сассолі. Мецола обійматиме посаду до 2024 року.
У Європарламенті закликали до активної участі ЄС у переговорах щодо України

У Європарламенті закликали до активної участі ЄС у переговорах щодо України 31.12.2021

Під час обговорення архітектури безпеки в Європі ЄС має сидіти за столом переговорів як одна з головних сторін, вважає голова фракції ЄНП у Європарламенті Манфред Вебер.
Очільник найбільшої фракції Європарламенту вимагає жорстких санкцій проти Росії

Очільник найбільшої фракції Європарламенту вимагає жорстких санкцій проти Росії 16.12.2021

Біля кордону України перебуває понад 100 тисяч російських солдатів. Європі слід підготуватися до реакції на можливий початок військових дій, заявив керівник фракції ЄНП в Європарламенті Вебер.
Вебер: Якщо Путін застосує зброю, то Північному потоку-2 - кінець

Вебер: Якщо Путін застосує зброю, то "Північному потоку-2" - кінець 05.12.2021

Уряд ФРН має згорнути "Північний потік-2" у разі агресивних дій Росії проти України, вважає голова фракції ЄНП у Європарламенті Манфред Вебер.
У Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти Кремля через Україну

У Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти Кремля через Україну 11.04.2021

У разі подальшої ескалації на кордоні з Україною Заходу слід пригрозити Росії замороженням рахунків олігархів та від'єднанням Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, вважає голова фракції ЄНП Манфред Вебер.
Угорський політолог: ЄНП фактично викинула партію Орбана зі своїх лав

Угорський політолог: ЄНП фактично викинула партію Орбана зі своїх лав 05.03.2021

Угорський політолог Петер Креко розповів у інтерв'ю DW про те, що означає вихід депутатів від правлячої в Угорщині партії "Фідес" Віктора Орбана з фракції Європейської народної партії у Європарламенті.
Угорська партія Фідес виходить з фракції ЄНП у Європарламенті

Угорська партія "Фідес" виходить з фракції ЄНП у Європарламенті 03.03.2021

У правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" вже заявили, що будуть раді бачити депутатів "Фідес" у фракції правих популістів.
Чому Дональд Туск закликає бойкотувати президентські вибори в Польщі

Чому Дональд Туск закликає бойкотувати президентські вибори в Польщі 30.04.2020

Голова ЄНП та експрезидент Європейської Ради Дональд Туск вважає вибори президента Польщі 10 травня неконституційними. Опозиція в Польщі наполягає на перенесенні виборів.
У Раді Європи та Європарламенті привітали обмін утримуваними

У Раді Європи та Європарламенті привітали обмін утримуваними 07.09.2019

Обмін ув'язненими між Москвою та Києвом є обнадійливим кроком у напрямку нормалізації відносин між двома державами, вважають в Раді Європи.
Меркель пропонує Вебера на посаду голови Єврокомісії

Меркель пропонує Вебера на посаду голови Єврокомісії 28.05.2019

Канцлерка ФРН Анґела Меркель пропонуватиме лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера на посаду голови Європейської Комісії.
Коментар: Вибори в ЄС - революції не сталося

Коментар: Вибори в ЄС - революції не сталося 27.05.2019

Традиційні великі партії скорочують свою присутність в ЄП. "Зелені" та ліберали - у виграші. Власне, як і правопопулісти. Європарламент стає строкатішим, що ускладнить пошук компромісів, вважає Бернд Ріґерт.

Що результати виборів до Європарламенту означають для України

Що результати виборів до Європарламенту означають для України 27.05.2019

Вибори до Європарламенту суттєво змінять його склад, адже ключові фракції втрачають спільну більшість. Попередні результати голосування у ЄС дозволяють робити висновки, які наслідки очікують на Україну.
ЄНП і соціал-демократи втрачають більшість у Європарламенті

ЄНП і соціал-демократи втрачають більшість у Європарламенті 26.05.2019

Для того, аби мати вплив на ухвалення важливих рішень у Європарламенті, найбільшим фракціям - ЄНП та соціал-демократам - доведеться домовлятися не лише між собою, але й з іншими, свідчать попередні дані.

Скандал у ЄНП: Орбан не хоче підтримувати Вебера

Скандал у ЄНП: Орбан не хоче підтримувати Вебера 07.05.2019

Прем'єр-міністр Угорщини Віктр Орбан не хоче підтримувати провідного кандидата від ЄНП Манфреда Вебера, бо той начебто "образив" його країну.
Кандидат в очільники Єврокомісії Вебер хоче розв'язати проблему Nord Stream 2 на рівні ЄС

Кандидат в очільники Єврокомісії Вебер хоче розв'язати проблему Nord Stream 2 на рівні ЄС 26.04.2019

Глава консервативної фракції ЄНП в Європарламенті Мартін Вебер знову висловився проти будівництва "Північного потоку-2". За його словами, це питання має вирішуватися з урахуванням інтересів усіх європейців.
У Німеччині критикують компроміс ЄНП щодо партії Орбана

У Німеччині критикують компроміс ЄНП щодо партії Орбана 21.03.2019

Німецькі соціал-демократи і Зелені вважають тимчасове призупинення членства "Фідес" у ЄНП проявом слабкості європейської партії.
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