Єврокомісія підтвердила, що погодила виділення Україні 600 мільйонів євро

Єврокомісія погодила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Про це речник Єврокомісії повідомив кореспонденту DW у середу, 15 вересня. Він уточнив, що це рішення було ухвалено ще 13 вересня.

"Це рішення слідує позитивній оцінці виконання умов, прописаних у меморандумі про взаєморозуміння, а також хорошому прогресу у виконанні Україною поточної програми МВФ. Очікується, що саме виділення коштів відбудеться у жовтні 2021 року", - уточнив речник.

Як раніше повідомляла DW, 14 вересня спливав "термін доступності" екстреної програми макрофінансової допомоги від ЄС для України. Аби отримати ці кошти, Києву потрібно було виконати низку детальних умов, серед яких чільне значення відігравала судова реформа.

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Нагадаємо, що макрофінансова допомога є кредитами на сприятливих умовах, які ЄС виділяє сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу за скрутної економічної ситуації. Максимальний термін погашення позик - 15 років. Нинішню програму в Євросоюзі ухвалили для підтримки економік сусідніх країн в умовах пандемії коронавірусу. Перший транш у 600 мільйонів євро Україна отримала у грудні минулого року.