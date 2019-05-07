Єврокомісар Ган: Зеленський запевнив у своїй проєвропейській позиції

Єврокомісар з питань політики розширення та сусідства Йоганнес Ган розповів деталі своєї зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським 7 травня. "Зустріч була дуже цікавою, тривала понад півтори години", - зазначив він у понеділок, 13 травня, перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС і "Східного партнерства" у Брюсселі, передає кореспондент DW.

"Він (Зеленський. - ред.) дав дуже сильні запевнення своєї проєвропейської позиції, - розповів Ган. - Я можу підтвердити, по-перше, що він говорить англійською. По-друге, можу підтвердити, не сам, але за словами перекладача, що він говорить українською мовою також". Також єврокомісар побачив у майбутнього президента України "рішучість" у "всьому, що пов'язано з боротьбою з корупцією".

Йоганнес Ган назвав два головних виклики, які стоять перед Україною найближчим часом. Першим з них є виплати за зовнішніми боргами країни. "У 2019-2020 роках їм треба повернути борги, які дорівнюють понад 30 відсоткам річного бюджету. Це непросто, треба знайти рішення", - зазначив Ган. Водночас він не впевнений, що, крім заяв з цього приводу, є "конкретна увага до цього та конкретні заходи". Другий виклик, на думку єврокомісара, - це газові контракти між Україною та Росією, термін дії яких сплине до кінця 2019 року.

Нагадаємо, 13-14 травня Євросоюз та шість країн "Східного партнерства" відзначають у Брюсселі десяту річницю цієї ініціативи. Увечері понеділка президент Європейської Ради Дональд Туск збере лідерів країн "Східного партнерства" на вечерю. В ній візьме участь чинний президент України Петро Порошенко.