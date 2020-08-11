Євродепутат: "Лукашенко - нелегітимний президент і знає про це"

Міністри закордонних справ Євросоюзу зберуться у п'ятницю, 14 серпня, на позачерговій Раді із закордонних справ ЄС. Голови МЗС повинні, серед іншого, погодити спільні заходи ЄС щодо влади Білорусі у відповідь на проведення виборів президента та жорстке придушення протестів, які п'яту добу тривають по всій країні. Наскільки вірогідно, що Брюссель знову запровадить санкції щодо президента Олександра Лукашенка та його оточення? DW поговорила з Міхаелем Ґалером (Michael Gahler), депутатом від найбільшої фракції Європарламенту, Європейської народної партії (ЄНП).

DW: Із Брюсселя донині було чути дуже мало реакцій на ситуацію в Білорусі. Як ви пояснюєте таку пасивність?

Міхаель Ґалер: Не зовсім - була заява верховного представника ЄС з закордонних справ Жозепа Борреля від імені Євросоюзу, у якій вибори були однозначно названі невільними та несправедливими. У ній же містився намір ЄС проаналізувати ситуацію і не виключалося, що можуть бути ужиті заходи, спрямовані проти відповідальних за неї.

Багато спостерігачів дивуються, чому саміт ЄС відбудеться лише цієї п'ятниці, а не раніше?

Міхаель Ґалер

Треба уточнити: це не саміт, а рада міністрів закордонних справ. І я навіть передбачаю, що приводом для зустрічі була не так Білорусь, як прикордонні конфлікти між Грецією та Туреччиною. Але оскільки є можливість, то обговорять і цю тему.

ЄС таки визнає вибори у Білорусі та їхній результат?

Я не можу собі цього уявити. Ми впевнені, що Лукашенко, а головне, люди в Білорусі знають, який справжній результат голосування. Ці вибори виграла Тихановська, судячи з усіх тих даних, які ми маємо, передусім із цифр, що надходять із виборчих дільниць. Реальні результати вже є із понад сотні дільниць (загалом 250. - Ред.). І я думаю, що решта справжніх цифр ще стануть відомі. На закордонних виборчих дільницях ми бачимо, що посли не стали нічого підробляти та опублікували абсолютно однозначні результати.

Чи зможе ЄС у п'ятницю ухвалити санкції проти режиму Лукашенка чи цьому чинитиме спротив угорський лідер Віктор Орбан?

Віктора Орбана вважають противником санкцій проти Лукашенка та його оточення

Не можу уявити, що Віктор Орбан наважиться на політичне зближення з Лукашенком. Це точно не схвалять ані жителі Угорщини, ані його виборці з партії "ФІДЕС". Та й причин у нього для такого зближення немає. Що стосується зустрічі, то це неформальна зустріч. В будь-якому разі, жодних офіційних рішень не ухвалюватимуть, - це та інформація, яку я маю. Але я сподіваюсь, що, принаймні, буде сказано, що найближчим часом будуть ухвалені рішення і в якому напрямку.

З моєї точки зору, обов'язково треба запровадити санкції щодо відповідальних. У 2010 році теж були протести, але й близько не такого масштабу. Але вже тоді Євросоюз запровадив санкції проти Лукашенка та 170 людей - тих, хто має вигоду від режиму Лукашенка. У 2016 році ці санкції зняли, тому що ми мали враження, що країна поступово рухається шляхом лібералізації. Щоб підтримати її та взяти на себе зобов'язання вести діалог, ми їх відмінили. Діалог відбувся. Але те, що відбувалося у зв'язку з виборами, абсолютно неприйнятно. Це ж сталінські методи, давайте говорити прямо.

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Тож ми вимушені, виходячи із власних цінностей та принципів, триматися власного політичного курсу. Ми повинні ужити заходів проти винних: це Лукашенко на чолі держави, керівниця ЦВК та вся її команда, це всі ті, хто по ієрархічній драбині виконував накази, аж до керівництва районів. Це всі ті силовики, які показали крайню міру жорстокості щодо демонстрантів, а також ті, хто несе відповідальність за загибель людини у слідчому ізоляторі.

Санкції - це одне, стратегія - інше. Як ви вважаєте, чи робить ЄС ставку на те, що Лукашенко зможе залишитися при владі, не соромлячись відвертого насильства, чи Брюссель готується до того, що його режим в коротко- чи середньостроковій перспективі впаде?

Ми як депутати Європарламенту вже визначились - ті, хто незабаром повернеться з відпусток, теж зроблять це. Ми як Європейська народна партія вже озвучили свою позицію: ми не збираємося миритися з цим. Шляху назад до звичайних відносин бути не може. Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич закликала Лукашенка піти, поки не пізно. Страйки, схоже, охоплюють дедалі більше підприємств. Багато культурних діячів висловили свій протест, зокрема, співробітники державних ЗМІ. Він до такої міри перегнув палицю, що навіть близькі до системи сили не хочуть з нею асоціюватися.

Ми повинні скласти довгий список людей, які не отримуватимуть візу та чиї кошти в ЄС будуть заморожені. І ми повинні підбадьорити громадянське суспільство в Білорусі продовжувати йти тим шляхом, який воно обрало. А ті нечисленні кошти, які у нас у бюджеті передбачені для Білорусі, близько 30 мільйонів, - це ті гроші, якими можна налякати режим - ми повинні використовувати напряму для підтримки демократії та громадянського суспільства.

Питання, що виникає щоразу на тлі відносин ЄС та Білорусі: чи боїться ЄС жорстких дій щодо режиму Лукашенка, щоб не підштовхнути його до рук Кремля?

Ситуацію в Білорусі не можна порівнювати з українською. Для обох боків це не геополітичне питання. На відміну від двох Майданів, в Білорусі люди не розмахують європейськими прапорами. Вони тримають біло-червоно-білі білоруські прапори. Вони хочуть залишитися незалежними, вони хочуть демократії. А Путін у своєму привітанні - не без порції отрути - дав зрозуміти, що чекає на виконання узгодженого порядку денного - зближення Росії з Білоруссю. Якби усе було, як він хоче, то вже відбулося б певне об'єднання. Але цього навіть Лукашенко не хоче. А ми хочемо, щоб волю білоруського народу почули попри те, чого хоче Росія. Усі в Білорусі хочуть залишатися незалежними - неважливо, підтримуємо ми їх чи ні.

Ваша колега із фракції "Зелених" Віола фон Крамон (Viola von Cramon) пропонує допомогти організувати Лукашенкові втечу за кордон, щоб забезпечити вільні вибори в країні. Ви як ставитеся до цієї пропозиції?

Допомогти втекти? Та я б щодня його підштовхував би до того, щоб він відмовився від своїх повноважень, а якщо він вирішить залишити країну, то тим краще для Білорусі. Наша допомога йому не потрібна, якщо він полетить у Москву, як свого часу це зробив Янукович. Це стосується технічного боку. А політично він більш не є легітимним, вибори виграла Тихановська. Він це знає, ми знаємо і люди знають. Тож нехай зробить висновки.