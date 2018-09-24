Як американські катери "Айленд" захищатимуть Азовське море

На тлі зростання напруження між Україною та Росією в Азовському морі, США вирішили передати Україні два 34-метрові патрульні катери класу "Айленд" ("Island"), які раніше перебували у складі Берегової охорони США і називалися Drummond і Cushing. Обидва збудовані 40 років тому, здатні виходити в море навіть під час потужного шторму, і виконувати завдання за складних умов, а також вести вогонь. Катери цього класу, за даними американських ЗМІ, можуть нести автомати 25- і 50-міліметрового калібру.

Офіційна церемонія передачі відбудеться увечері у четвер, 27 вересня, в американському Балтиморі. У церемонії прийому катерів від віце-адмірала Берегової охорони США Майкла МакАллістера візьме участь президент України Петро Порошенко, який перебуває у США з візитом з нагоди участі у Генасамблеї ООН.

Про намір США передати Україні катери Island міністерство оборони України повідомило DW ще на початку серпня у відповідь на офіційний запит. Київ отримає ці катери за програмою "Надлишкового оборонного обладнання" (Excess Defense Articles).

Причини ескалації

Ще донедавна загострення ситуації в акваторії Азовського моря важко було уявити. Нині ж це стає реальною загрозою. Проблеми в Азовському морі, води якого перебувають у спільному користуванні України та РФ, почалися після того, як навесні запрацював новий міст через Керченську протоку, який з'єднує анексований український Крим з Росією. 35-метрові арки мосту занадто низькі для того, щоб деякі судна могли пройти під ними. Крім того, існують обмеження щодо довжини кораблів.

Під нещодавно зведеним мостом через Керченську протоку можуть пройти далеко не всі кораблі

Судна, які проходять під мостом, тепер зіштовхуються з перевірками з боку російських прикордонників, які обертаються додатковими фінансовими втратами як для портів, так і для судноплавних компаній. Сама перевірка триває 3-4 години, але на неї судна можуть чекати до п'яти днів, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на директора Маріупольського порту Олександра Олійника. Раніше ж, за його словами, кораблям доводилося зупинятися приблизно на 10 годин.

Такі затримки призводять до значного зниження судноплавства та інших економічних втрат. Судноплавні компанії втрачають від 5 до 15 тисяч доларів за кожен день затримки вантажів у Керченській протоці, каже Олійник.

Звинувачення в посиленні напруження

"Переслідування з боку Росії" щодо міжнародних перевезень в Азовському морі та Керченській протоці США засуджували і закликали Москву припинити "жорстоке поводження". "З квітня Росія затримала сотні комерційних суден, і останніми тижнями зупинено щонайменше 16 комерційних кораблів, які намагалися дістати до українських портів", - заявила тоді речниця Держдепартаменту США Хізер Науерт.

Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер в інтерв'ю DW також заявляв, що сиутація в Азовському морі "викликає серйозне занепокоєння". "Але є розуміння того, що ми готові продовжувати допомагати Україні посилювати її можливості захисту", - наголосив Волкер.

У свою чергу делегація Євросоюзу під час нещодавнього візиту в Україну заявила, що Росія "дедалі більше і свідомо перешкоджає і затримує прохід суден, включаючи судна з країн-членів ЄС".

На думку Києва, дії Москви є навмисними і спрямованими на те, щоб заблокувати Керченську протоку - єдиний шлях до портів Маріуполя та Бердянська в Азовському морі, які є важливими для експорту продукції української металургії. Виступаючи на загальних дебатах Генасамблеї ООН під час візиту в США, президент України Петро Порошенко навіть закликав до посилення санкцій щодо Росії через ескалацію в Азовському морі.

У Москві ж запевняють, що "дії Росії щодо перевірки суден спрямовані винятково на забезпечення безпеки" в акваторії Азовського моря та Керченської протоки, про що заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Укріплення позицій

Наразі конфлікт класифікують радше як торговельний, але Київ непокоїться, що протистояння може поширитись на Маріуполь, який розташований лише за 20 кілометрів від лінії фронту на сході України. РФ намагається заблокувати українські порти на Азовському морі, щоб створити "ескалацію напруження", а також, не виключено, щоб провести "військову операцію атаки на Маріуполь", заявив Петро Порошенко.

За даними вашингтонського науково-дослідного інституту Jamestown Foundation, ще в травні Росія перемістила додаткові п'ять кораблів до Азовського моря. А в липні Київ заявив, що в Азовському морі перебувають близько 40 російських військових кораблів.

Україна ж планує до кінця року створити військово-морську базу в Азовському морі, яка, за словами українського уряду, "створить умови для відсічі" агресивних дій РФ. У Бердянську вже відбувся спуск на воду перших артилерійських катерів військово-морських сил України (ВМС), котрі базуватимуться в Азовському морі. Пізніше до порту Маріуполя прибули ще два кораблі українських ВМС - пошуково-рятувальне судно "Донбас" і морський буксир "Корець".

На прибуття ж американських патрульних катерів, за даними ЗМІ, Україні слід розраховувати не раніше липня 2019 року.