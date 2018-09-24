 Як американські катери ″Айленд″ захищатимуть Азовське море | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Як американські катери "Айленд" захищатимуть Азовське море

Через ескалацію напруження між Україною та Росією в Азовському морі США передають Києву два військові катери. Чи стримає це Росію від нових провокацій?

Один з американських патрульних катерів класу Island

Один з американських патрульних катерів класу Island

На тлі зростання напруження між Україною та Росією в Азовському морі, США вирішили передати Україні два 34-метрові патрульні катери класу "Айленд" ("Island"), які раніше перебували у складі Берегової охорони США і називалися Drummond і Cushing. Обидва збудовані 40 років тому, здатні виходити в море навіть під час потужного шторму, і виконувати завдання за складних умов, а також вести вогонь. Катери цього класу, за даними американських ЗМІ, можуть нести автомати 25- і 50-міліметрового калібру.

Офіційна церемонія передачі відбудеться увечері у четвер, 27 вересня, в американському Балтиморі. У церемонії прийому катерів від віце-адмірала Берегової охорони США Майкла МакАллістера візьме участь президент України Петро Порошенко, який перебуває у США з візитом з нагоди участі у Генасамблеї ООН.

Про намір США передати Україні катери Island міністерство оборони України повідомило DW ще на початку серпня у відповідь на офіційний запит. Київ отримає ці катери за програмою "Надлишкового оборонного обладнання" (Excess Defense Articles).

Причини ескалації

Ще донедавна загострення ситуації в акваторії Азовського моря важко було уявити. Нині ж це стає реальною загрозою. Проблеми в Азовському морі, води якого перебувають у спільному користуванні України та РФ, почалися після того, як навесні запрацював новий міст через Керченську протоку, який з'єднує анексований український Крим з Росією. 35-метрові арки мосту занадто низькі для того, щоб деякі судна могли пройти під ними. Крім того, існують обмеження щодо довжини кораблів.

Керченський міст

Під нещодавно зведеним мостом через Керченську протоку можуть пройти далеко не всі кораблі

Судна, які проходять під мостом, тепер зіштовхуються з перевірками з боку російських прикордонників, які обертаються додатковими фінансовими втратами як для портів, так і для судноплавних компаній. Сама перевірка триває 3-4 години, але на неї судна можуть чекати до п'яти днів, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на директора Маріупольського порту Олександра Олійника. Раніше ж, за його словами, кораблям доводилося зупинятися приблизно на 10 годин.

Такі затримки призводять до значного зниження судноплавства та інших економічних втрат. Судноплавні компанії втрачають від 5 до 15 тисяч доларів за кожен день затримки вантажів у Керченській протоці, каже Олійник.

Звинувачення в посиленні напруження

"Переслідування з боку Росії" щодо міжнародних перевезень в Азовському морі та Керченській протоці США засуджували і закликали Москву припинити "жорстоке поводження". "З квітня Росія затримала сотні комерційних суден, і останніми тижнями зупинено щонайменше 16 комерційних кораблів, які намагалися дістати до українських портів", - заявила тоді речниця Держдепартаменту США Хізер Науерт.

Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер в інтерв'ю DW також заявляв, що сиутація в Азовському морі "викликає серйозне занепокоєння". "Але є розуміння того, що ми готові продовжувати допомагати Україні посилювати її можливості захисту", - наголосив Волкер.

У свою чергу делегація Євросоюзу під час нещодавнього візиту в Україну заявила, що Росія "дедалі більше і свідомо перешкоджає і затримує прохід суден, включаючи судна з країн-членів ЄС".

На думку Києва, дії Москви є навмисними і спрямованими на те, щоб заблокувати Керченську протоку - єдиний шлях до портів Маріуполя та Бердянська в Азовському морі, які є важливими для експорту продукції української металургії. Виступаючи на загальних дебатах Генасамблеї ООН під час візиту в США, президент України Петро Порошенко навіть закликав до посилення санкцій щодо Росії через ескалацію в Азовському морі.

У Москві ж запевняють, що "дії Росії щодо перевірки суден спрямовані винятково на забезпечення безпеки" в акваторії Азовського моря та Керченської протоки, про що заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

DW.COM

В ООН Петро Порошенко закликав зупинити дії РФ в Азовському морі та розгорнути миротворчу місію на Донбасі. Президент України також передав Антоніу Гутеррішу ноту щодо припинення Договору про дружбу з РФ. (27.09.2018)

Протягом кількох останніх місяців Росія затримала в Азовському морі 120 суден під прапорами країн ЄС. У Європарламенті висловлюють своє занепокоєння цією практикою. (20.09.2018)

13 вересня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до Києва. В інтерв'ю DW перед початком візиту Волкер поклав на РФ відповідальність за брак поступу на переговорах. (12.09.2018)

Укріплення позицій

Наразі конфлікт класифікують радше як торговельний, але Київ непокоїться, що протистояння може поширитись на Маріуполь, який розташований лише за 20 кілометрів від лінії фронту на сході України. РФ намагається заблокувати українські порти на Азовському морі, щоб створити "ескалацію напруження", а також, не виключено, щоб провести "військову операцію атаки на Маріуполь", заявив Петро Порошенко.

За даними вашингтонського науково-дослідного інституту Jamestown Foundation, ще в травні Росія перемістила додаткові п'ять кораблів до Азовського моря. А в липні Київ заявив, що в Азовському морі перебувають близько 40 російських військових кораблів.

Україна ж планує до кінця року створити військово-морську базу в Азовському морі, яка, за словами українського уряду, "створить умови для відсічі" агресивних дій РФ. У Бердянську вже відбувся спуск на воду перших артилерійських катерів військово-морських сил України (ВМС), котрі базуватимуться в Азовському морі. Пізніше до порту Маріуполя прибули ще два кораблі українських ВМС - пошуково-рятувальне судно "Донбас" і морський буксир "Корець".

На прибуття ж американських патрульних катерів, за даними ЗМІ, Україні слід розраховувати не раніше липня 2019 року.

Дивитись відео 04:09
Now live
04:09 хв

Держкордон, якого немає: ексклюзивний репортаж DW з Азовського моря (19.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Держкордон, якого немає: ексклюзивний репортаж DW з Азовського моря (19.09.2018)  

Також за темою

Russland Sotschi - Vladimir Putin und Angela Merkel

Зустріч Меркель з Путіним: на що чекати? 17.08.2018

Україна, Сирія та "Північний потік-2" - це питання порядку денного зустрічі канцлерки Німеччини та президента Росії у Мезебергу. Про що можуть домовитись Меркель з Путіним?

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Коментар: Путін надалі залякує світ 20.07.2018

Схоже, зустріч з Дональдом Трампом в Гельсінкі не пішла Володимиру Путіну на користь. Він і далі говорить із Заходом мовою шантажу і погроз, вважає український журналіст Сергій Руденко.

Kurt Volker

Порошенко обговорив з Волкером перспективу миротворців ООН для Донбасу 16.05.2018

Під час зустрічі в Києві президент України Петро Порошенко та спрецпредставник США Курт Волкер обговорили розгортання місії ООН на Донбасі та звільнення заручників. Йшлося і про "Північний потік-2".

Реклама

Докладно

Оголошення країни-господарки Євро-2024

Євро-2024 у ФРН: перемога для вболівальників

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року прийме Німеччина. Інфраструктура країни готова прийняти турнір хоч сьогодні. 

Провідні економісти Німеччини погіршили прогнози економічного зростання країни

У Німеччині погіршили прогноз економічного зростання

Провідні економічні інститути Німеччини дещо погіршили прогноз зростання економіки ФРН на поточний та наступний рік. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  