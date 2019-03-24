Яке значення Голанські висоти мають для Ізраїлю, США та Сирії

Голанські висоти були сирійською територією до 1967 року, коли під час Шестиденної війни вони були захоплені Ізраїлем і пізніше анексовані. Анексія, яка відбулася 1981 року, не була визнана міжнародною спільнотою - відповідна резолюція Ради Безпеки ООН відмовила Ізраїлю в суверенітеті над Голанами.

Під час арабо-ізраїльської війни 1973 року Сирія спробувала повернути собі Голанські висоти, однак зазнала поразки. Між ізраїльськими та сирійськими військами була створена нейтральна демілітаризована смуга, яку контролюють сили ООН. Відтоді Дамаск називає повернення частини або всіх Голанських висот умовою будь-якої мирної угоди з Ізраїлем. Спроби прямих сирійсько-ізраїльських переговорів - як і переговорів за участі посередників - завершилися безрезультатною

На Голанських висотах проживають близько 40 тисяч людей. Близько половини з них - єврейські поселенці, інші - друзи і невелика кількість алавітів. Друзи належать до арабських народів та сповідують одне з відгалужень ісламу. Багато з них вважає себе сирійцями. Алавіти - релігійна група в межах ісламу, до якої належить і чинний президент Сирії Башар Асад.

Стратегічне значення Голан

Голанські висоти являють собою гірське плато загальною площею близько 1200 квадратних кілометрів. Володіння ними дозволяє домінувати над значними територіями Лівану, Сирії та Ізраїлю.

З Голан військові можуть контролювати значні території

Від сирійської столиці Дамаска Голани розташовані всього за 60 кілометрів, що дозволяє ізраїльським військовим контролювати пересування військових на частині сирійської території. З іншого боку, у разі повернення сирійцями Голанських висот такий самий контроль вони зможуть здійснювати і за територією Ізраїлю. Воєнно-стратегічне значення Голанських висот знову унаочнила громадянська війна в Сирії, під час якої Іран і його шиїтські союзники з ліванського руху "Хезболла", що підтримали сирійського диктатора Асада, могли діяти у безпосередній близькості до кордонів Ізраїлю. Це було ще одним аргументом ізраїльської сторони, яка вказувала на небезпеку, що виходить від Ірану та "Хезболли", та на важливу роль Голан як буферу безпеки.

Ключове значення для Ізраїлю Голанські висоти мають і як джерело забезпечення прісною водою. Вода з висот стікає у річку Йордан та Тіверіадське озеро, які є головними джерелами забезпечення країни водою. На Голанах добре розвинені сільське господарство і виноробство. Тут також розташований єдиний у країні гірськолижний курорт.

Причини і наслідки визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами

У разі визнання ізраїльського суверенітету над Голанськими висотами виникне прецедент визнання легітимності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни. Росії це, приміром, дозволить звинувачувати у "подвійних стандартах" Захід, який уже впродовж п'яти років не визнає анексію Криму в 2014 році.

На сьогодні резолюції 242 та 497 Ради Безпеки ООН, які підтримали зокрема й США, є основою нинішнього правового режиму та чітко встановлюють, що анексія Ізраїлем сирійських територій є порушенням міжнародного права.

Громадянська війна в Сирії значно послабила сирійську державу, підкріпивши претензії Ізраїлю на Голанські висоти. Крім того, правоцентристський уряд Ізраїлю відчуває на даний момент підтримку адміністрації Дональда Трампа, яка вже визнала Єрусалим столицею Ізраїлю і перенесла туди з Тель-Авіва посольство США.

Зрештою, заклик президента Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами припав на дуже зручний час для ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху. Напередодні призначених на 9 квітня в Ізраїлі парламентських виборів заклик із Білого дому може відволікти увагу від звинувачень у корупції, які лунають на адресу Нетаньяху.