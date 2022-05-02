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ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЮНІСЕФ".

ЮНІСЕФ є міжнародною організацією, яка діє під егідою ООН. Її було створено 1946 року. Спочатку головна мета ЮНІСЕФ полягала в допомозі дітям, які постраждали внаслідок Другої світової війни. Згодом сферу діяльності ЮНІСЕФ розширили. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Для дітей України: німецький рок-співак продає свої плакати на аукціоні

Для дітей України: німецький рок-співак продає свої плакати на аукціоні 02.05.2022

Рок-музикант Удо Лінденберґ відомий у Німеччині і як художник. Наразі його антивоєнні плакати виставлені на онлайн-аукціоні. Зібрані кошти підуть на екстрену допомогу дітям в Україні.
ЮНІСЕФ: Понад півтора мільйона українських дітей стали біженцями

ЮНІСЕФ: Понад півтора мільйона українських дітей стали біженцями 19.03.2022

Росія 24-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події суботи, 19 березня.
COVID-19 в Україні: чи відкривати школи під час пандемії

COVID-19 в Україні: чи відкривати школи під час пандемії 23.11.2021

В Україні, попри високі показники розповсюдження COVID-19, почали поновлювати очне навчання. Ще 20 відсотків закладів освіти досі працюють дистанційно. Чи варто повертати учнів за парти?
ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали відкрити школи в Україні

ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали відкрити школи в Україні 19.11.2021

В Україні сьогодні закрита третина шкіл, тоді як принаймні одну дозу COVID-вакцини отримали вже 96 відсотків освітян. Міжнародні організації та українські міністерства закликають місцеву владу відкрити заклади освіти.
Україна отримала майже 3 мільйони доз вакцини Moderna від COVID-19

Україна отримала майже 3 мільйони доз вакцини Moderna від COVID-19 07.11.2021

Майже 3 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від американського виробника Moderna прибуло в Україну безкоштовно в рамках ініціативи COVAX.
Чому в Україні повільно просувається вакцинація проти COVID-19?

Чому в Україні повільно просувається вакцинація проти COVID-19? 06.09.2021

Глава МОЗ Віктор Ляшко обіцяв, що до вересня в Україні від коронавірусу щеплять п'ять мільйонів людей. Утім, нині країна перебуває тільки на шляху до цього показника. Чому так?
До України зі США прибуло понад 188 тисяч доз COVID-вакцини

До України зі США прибуло понад 188 тисяч доз COVID-вакцини 29.08.2021

Понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech прибуло до України зі США в рамках ініціативи COVAX. Препарат доставлено силами ЮНІСЕФ.
Діти після війни: легендарні фотографії

Діти після війни: легендарні фотографії 21.07.2021

На світлинах відомого американського фотографа Девіда Сеймура - діти повоєнної Європи. У 2021 році Дитячий фонд ООН відзначає 75-річчя. Ми вирішили показати унікальні кадри, зроблені Сеймуром для проєкту ЮНІСЕФ.
Фотограф Девід Сеймур

Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни 21.07.2021

У 2021 році Дитячий фонд ООН відзначає своє 75-річчя. Ми вирішили показати унікальні фотографії з проєкту ЮНІСЕФ, які зробив Девід Сеймур. На світлинах - діти повоєнної Європи.
В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna 18.07.2021

За сприяння ЮНІСЕФ до України доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna, переданих США в рамках ініціативи COVAX. Вони призначені для використання мобільними бригадами, що щеплюють певні групи населення.
В Україну доставили ще 117 тисяч доз COVID-вакцини у рамках COVAX

В Україну доставили ще 117 тисяч доз COVID-вакцини у рамках COVAX 08.06.2021

Україна отримала чергову партію вакцини BioNTech/Pfizer. Протягом цього та на початку наступного тижня країна загалом отримає майже пів мільйона доз вакцини у рамках COVAX.

Міжнародні організації вимагають 50 мільярдів доларів на вакцини

Міжнародні організації вимагають 50 мільярдів доларів на вакцини 02.06.2021

Глави ВООЗ, МВФ, СОТ і Світового банку закликають багаті держави надати мільярди доларів на закупівлю вакцин від COVID-19 для країн, що не можуть їх собі дозволити.
ЮНІСЕФ закликає заможні країни віддати зайві вакцини від коронавірусу

ЮНІСЕФ закликає заможні країни віддати зайві вакцини від коронавірусу 17.05.2021

За оцінками Дитячого фонду ООН, країни Великої сімки та Євросоюз можуть надати ініціативі COVAX понад 150 мільйонів доз вакцин від COVID-19 без шкоди для власних програм вакцинації.
У Європі зникли безвісти понад 18 тисяч дітей-біженців у 2018-2020 роках - розслідування

У Європі зникли безвісти понад 18 тисяч дітей-біженців у 2018-2020 роках - розслідування 18.04.2021

Більшість дітей прибули до Європи з Марокко, Алжиру та Еритреї без супроводу дорослих і потрапили під опіку держав ЄС.
Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca - ЗМІ

Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca - ЗМІ 25.03.2021

Це тимчасове призупинення також стосується механізму COVAX, в рамках якого країни-учасниці, зокрема і Україна, повинні отримати додаткові дози вакцин від коронавірусу.
В Україну доставили партію вакцини від туберкульозу

В Україну доставили партію вакцини від туберкульозу 11.03.2021

Українським немовлятам з 1 лютого не робили щеплення вакциною БЦЖ, оскільки у наявного препарату закінчився термін придатності. В пологові будинки найближчими днями доставлять 450 тисяч доз з нової партії, кажуть у МОЗ.
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