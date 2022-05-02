Дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЮНІСЕФ".

ЮНІСЕФ є міжнародною організацією, яка діє під егідою ООН. Її було створено 1946 року. Спочатку головна мета ЮНІСЕФ полягала в допомозі дітям, які постраждали внаслідок Другої світової війни. Згодом сферу діяльності ЮНІСЕФ розширили. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.