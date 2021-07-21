Діти після війни: легендарні фотографії

На світлинах відомого американського фотографа Девіда Сеймура - діти повоєнної Європи. У 2021 році Дитячий фонд ООН відзначає 75-річчя. Ми вирішили показати унікальні кадри, зроблені Сеймуром для проєкту ЮНІСЕФ.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Девід "Чим" Сеймур (1911-1956)
Девід Сеймур - американський фотограф польського походження, відомий під псевдонімом "Чим". Під час Другої світової війни він служив у Лондоні, де працював з фотографіями, зробленими з повітря. Девід набув світової слави не лише як талановитий фотограф, але і як засновник відомого фотоагентства Magnum Photos.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Терезка малює дім...
У 1932 році Девід Сеймур був змушений покинути свою батьківщину - Польщу. Повернувся він туди у 1948 році. Тоді фотограф якраз працював над проєктом ООН "Children of Europe", роблячи світлини дітей у зруйнованій Європі. У Польщі Сеймур дізнався, що багато членів його родини стали жертвами Голокосту. Це фото він зробив у школі в Варшаві. Дівчинку звати Терезка. На дошці вона малює свій дім...
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Дорогою до школи - повз гетто
Девід (справжнє ім'я - Давид Шимін) народився в єврейській родині у Варшаві 20 листопада 1911 року. На цій фотографії його рідне місто після війни - у 1948 році. Діти йдуть до школи. Їхній шлях пролягає повз руїни, які нагадують про гетто. Тут під час війни було зачинено єврейські родини. Фотограф провів у Європі кілька тижнів, аби зібрати матеріал для проєкту "Children of Europe".
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
День знань
Девід Сеймур відвідав п'ять країн Європи, фотографуючи дітей. Цю світлину він зробив в Угорщині. Перший день занять після літніх канікул. Чим, який уже тоді отримував гонорар у 100 доларів на день, погодився на роботу в цьому проєкті за 2600 доларів. Він працював над ним кілька місяців.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Літо в Нормандії
1947 року фотограф побував у Франції, Німеччині та Великобританії на замовлення американського журналу This Week. І вже тоді почав фотографувати дітей. Цю світлину він зробив на півночі Нормандії. Діти граються на піску на тлі заіржавілої військової техніки, яка нагадує про 6 червня 1944 року. Тут відбулася висадка союзників.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Берлін 1947 року
Для журналу This Week Давід Сеймур вирушив до Німеччини. Він фотографував дітей у Берліні та Рурській області. Для нього діти були жертвами війни, про яких забули. Камера фотографа часто фіксувала те злиденне становище, у якому діти й підлітки опинилися у повоєнні роки. Його серія "We went back", відзнята у 1947 році, пізніше увійшла до проєкту "Children of Europe".
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Ессен 1947 року
Під час своєї подорожі до Рурської області в Німеччині Чим відвідав Ессен. У місті швидкими темпами йшов демонтаж фабрик та заводів, що постачали військову техніку армії нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Серед руїн він зустрів молоду німкеню, яка везла у візочку немовля. Батько дитини - британський солдат…
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Надія на дитинство
"Я хочу розповісти про дітей - про тих 13 мільйонів залишених у зруйнованій Європі, які робили свої перші кроки й отримували перший досвід в атмосфері смерті й руїни", - написав Чим у описі проєкту "Children of Europe". Він бачив багато дітей з фізичними й душевними ранами, але йому вдалося розгледіти надію в їхніх очах. Ця дівчинка опинилася у віденському шпиталі з туберкульозом.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
В очікуванні на щеплення БЦЖ
Туберкульоз, який тоді отримав назву "віденської хвороби", набув широкого поширення на початку ХХ сторіччя. Цих школярів фотограф відзняв у 1948 році у Відні: вони стоять в очікуванні вакцинації від туберкульозу.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Безпритульники Неаполя
Сеймур побував у Польщі, Угорщині, Австрії, Італії. Цю фотографію він зробив у Неаполі. Діти-безпритульники намагалися вижити в тяжкі часи, користуючись для цього не тільки легальними засобами.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Життя на вулиці
Цю фотографію Девід Сеймур зробив на півдні Італії: маленька дівчинка продає сигарети на вулицях міста. Аби вижити після війни, діти й підлітки виходили на вулицю: жебрати, грати на музичних інструментах і пропонувати інтимні послуги.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Дитинство після війни
Рим, 1948 рік. Ці діти отримали поранення під час війни та в повоєнні роки. Багато хто з них підірвався на мінах або інших боєприпасах. Втративши ноги, руки або зір, вони не втратили бажання повернутися до нормального життя.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Маленькі радощі
Греція була п'ятою країною, яку Сеймур відвідав у рамках проєкту "Children of Europe". Він побував тут кілька разів. У 1946-1949 роках країну охопила громадянська війна, яка точилася між урядовою армією й комуністами. Дівчинці на фото - чотири роки, і вона отримала від UNICEF нову пару взуття в подарунок.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
У пошуках порятунку
А ці дітлахи чекають, коли їм дозволять піднятися на судно S. S. Samos, яке перевозило біженців. Під час громадянської війни із Греції евакуювали десятки тисяч дітей. Вони шукали порятунку за межами своєї батьківщини.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Утеча від небезпеки
Ця фотографія - сучасна. Її було зроблено у вересні 2020 року, коли загорівся табір біженців на острові Лесбос. Дітей, які втікають від пожежі, сфотографував Ангело Цорциніс. Цей знімок визнали найкращим за підсумками конкурсу "Фотографія року", організованого ЮНІСЕФ. У 2021 році Дитячий фонд ООН відзначає 75-річчя.
Автор: Клаудія Превезанос, Марина Борисова
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Девід "Чим" Сеймур (1911-1956)
Девід Сеймур - американський фотограф польського походження, відомий під псевдонімом "Чим". Під час Другої світової війни він служив у Лондоні, де працював з фотографіями, зробленими з повітря. Девід набув світової слави не лише як талановитий фотограф, але і як засновник відомого фотоагентства Magnum Photos.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Терезка малює дім...
У 1932 році Девід Сеймур був змушений покинути свою батьківщину - Польщу. Повернувся він туди у 1948 році. Тоді фотограф якраз працював над проєктом ООН "Children of Europe", роблячи світлини дітей у зруйнованій Європі. У Польщі Сеймур дізнався, що багато членів його родини стали жертвами Голокосту. Це фото він зробив у школі в Варшаві. Дівчинку звати Терезка. На дошці вона малює свій дім...
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Дорогою до школи - повз гетто
Девід (справжнє ім'я - Давид Шимін) народився в єврейській родині у Варшаві 20 листопада 1911 року. На цій фотографії його рідне місто після війни - у 1948 році. Діти йдуть до школи. Їхній шлях пролягає повз руїни, які нагадують про гетто. Тут під час війни було зачинено єврейські родини. Фотограф провів у Європі кілька тижнів, аби зібрати матеріал для проєкту "Children of Europe".
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
День знань
Девід Сеймур відвідав п'ять країн Європи, фотографуючи дітей. Цю світлину він зробив в Угорщині. Перший день занять після літніх канікул. Чим, який уже тоді отримував гонорар у 100 доларів на день, погодився на роботу в цьому проєкті за 2600 доларів. Він працював над ним кілька місяців.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Літо в Нормандії
1947 року фотограф побував у Франції, Німеччині та Великобританії на замовлення американського журналу This Week. І вже тоді почав фотографувати дітей. Цю світлину він зробив на півночі Нормандії. Діти граються на піску на тлі заіржавілої військової техніки, яка нагадує про 6 червня 1944 року. Тут відбулася висадка союзників.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Берлін 1947 року
Для журналу This Week Давід Сеймур вирушив до Німеччини. Він фотографував дітей у Берліні та Рурській області. Для нього діти були жертвами війни, про яких забули. Камера фотографа часто фіксувала те злиденне становище, у якому діти й підлітки опинилися у повоєнні роки. Його серія "We went back", відзнята у 1947 році, пізніше увійшла до проєкту "Children of Europe".
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Ессен 1947 року
Під час своєї подорожі до Рурської області в Німеччині Чим відвідав Ессен. У місті швидкими темпами йшов демонтаж фабрик та заводів, що постачали військову техніку армії нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Серед руїн він зустрів молоду німкеню, яка везла у візочку немовля. Батько дитини - британський солдат…
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Надія на дитинство
"Я хочу розповісти про дітей - про тих 13 мільйонів залишених у зруйнованій Європі, які робили свої перші кроки й отримували перший досвід в атмосфері смерті й руїни", - написав Чим у описі проєкту "Children of Europe". Він бачив багато дітей з фізичними й душевними ранами, але йому вдалося розгледіти надію в їхніх очах. Ця дівчинка опинилася у віденському шпиталі з туберкульозом.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
В очікуванні на щеплення БЦЖ
Туберкульоз, який тоді отримав назву "віденської хвороби", набув широкого поширення на початку ХХ сторіччя. Цих школярів фотограф відзняв у 1948 році у Відні: вони стоять в очікуванні вакцинації від туберкульозу.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Безпритульники Неаполя
Сеймур побував у Польщі, Угорщині, Австрії, Італії. Цю фотографію він зробив у Неаполі. Діти-безпритульники намагалися вижити в тяжкі часи, користуючись для цього не тільки легальними засобами.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Життя на вулиці
Цю фотографію Девід Сеймур зробив на півдні Італії: маленька дівчинка продає сигарети на вулицях міста. Аби вижити після війни, діти й підлітки виходили на вулицю: жебрати, грати на музичних інструментах і пропонувати інтимні послуги.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Дитинство після війни
Рим, 1948 рік. Ці діти отримали поранення під час війни та в повоєнні роки. Багато хто з них підірвався на мінах або інших боєприпасах. Втративши ноги, руки або зір, вони не втратили бажання повернутися до нормального життя.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Маленькі радощі
Греція була п'ятою країною, яку Сеймур відвідав у рамках проєкту "Children of Europe". Він побував тут кілька разів. У 1946-1949 роках країну охопила громадянська війна, яка точилася між урядовою армією й комуністами. Дівчинці на фото - чотири роки, і вона отримала від UNICEF нову пару взуття в подарунок.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
У пошуках порятунку
А ці дітлахи чекають, коли їм дозволять піднятися на судно S. S. Samos, яке перевозило біженців. Під час громадянської війни із Греції евакуювали десятки тисяч дітей. Вони шукали порятунку за межами своєї батьківщини.
Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни
Утеча від небезпеки
Ця фотографія - сучасна. Її було зроблено у вересні 2020 року, коли загорівся табір біженців на острові Лесбос. Дітей, які втікають від пожежі, сфотографував Ангело Цорциніс. Цей знімок визнали найкращим за підсумками конкурсу "Фотографія року", організованого ЮНІСЕФ. У 2021 році Дитячий фонд ООН відзначає 75-річчя.
Автор: Клаудія Превезанос, Марина Борисова
Фотографії Девіда Сеймура продемонстрували світові найбільш беззахисних жертв війни - дітей. Відомий фотограф, який разом зі своїми партнерами заснував фотоагентство Magnum, погодився виконати замовлення для проєкту Дитячого фонду ООН. Результатом стала серія світлин під назвою "Children of Europe" - "Діти Європи". Як каже біографка фотографа Карола Наггар, Сеймур став першим фотографом, який працював задля захисту прав людини. На той час гонорар відомого фотомитця вже сягав 100 доларів на добу, але для ЮНІСЕФ Девід Сеймур погодився працювати за символічну суму.
"Його не полишали думки про те, що саме діти зазнали найбільших втрат під час війни", - підкреслює біографка. Мабуть, найвідомішою роботою митця можна вважати саме його проєкт "Children of Europe". Ці кадри Девід Сеймур зробив у Італії, Німеччині, Австрії, Угорщині, Греції, Польщі. І на кожній фотографії - діти з ранами на тілі і в душі, але з надією в очах.
Повстання у Варшавському гетто: як євреї рятували своїх дітей
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Як і багато інших
Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Будинок в Ризі
От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Показати обличчя жертв
Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
"J" - єврей
На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Десять листів з тисяч
З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Останній лист перед депортацією
Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
На Святу землю…
З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Поїзд в Освенцім
Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.