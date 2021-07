Діти після війни: легендарні фотографії

Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни

Берлін 1947 року

Для журналу This Week Давід Сеймур вирушив до Німеччини. Він фотографував дітей у Берліні та Рурській області. Для нього діти були жертвами війни, про яких забули. Камера фотографа часто фіксувала те злиденне становище, у якому діти й підлітки опинилися у повоєнні роки. Його серія "We went back", відзнята у 1947 році, пізніше увійшла до проєкту "Children of Europe".