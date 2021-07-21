Діти після війни: легендарні фотографії

Фотографії Девіда Сеймура продемонстрували світові найбільш беззахисних жертв війни - дітей. Відомий фотограф, який разом зі своїми партнерами заснував фотоагентство Magnum, погодився виконати замовлення для проєкту Дитячого фонду ООН. Результатом стала серія світлин під назвою "Children of Europe" - "Діти Європи". Як каже біографка фотографа Карола Наггар, Сеймур став першим фотографом, який працював задля захисту прав людини. На той час гонорар відомого фотомитця вже сягав 100 доларів на добу, але для ЮНІСЕФ Девід Сеймур погодився працювати за символічну суму.

"Його не полишали думки про те, що саме діти зазнали найбільших втрат під час війни", - підкреслює біографка. Мабуть, найвідомішою роботою митця можна вважати саме його проєкт "Children of Europe". Ці кадри Девід Сеймур зробив у Італії, Німеччині, Австрії, Угорщині, Греції, Польщі. І на кожній фотографії - діти з ранами на тілі і в душі, але з надією в очах.

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У 2021 році з'явиться друком нова біографія американського фотографа польського походження, а Дитячий фонд ООН нині відзначає свій 75-річний ювілей.

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