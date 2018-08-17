Юлія Тимошенко назвала інтеграцію в ЄС і НАТО цілями України

Народна депутатка України та голова партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає пріоритетним курс на вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Європейського Союзу. Про це політик заявила в п'ятницю, 24 серпня, під час презентації концепту нової конституції України в Києві.

"Система сильної безпеки і захисту є в НАТО. І ми, як Україна, будемо членами НАТО. Ми зробимо все, щоб досягнути стандартів НАТО", - запевнила Тимошенко, слова якої наводить сайт політсили. Щодо інтеграції в Євросоюз політик сказала: "Я хочу, щоб ми були повноцінними та сильними членами Європейського Союзу".

Тимошенко стала не єдиною серед українських політиків, котрі загадали перспективи вступу України в НАТО та ЄС цього дня. Так, президент України Петро Порошенко пообіцяв у своїй промові в Києві з нагоди Дня незалежності внести до парламенту законопроект про закріплення цілі членства у ЄС і НАТО. "Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. До відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яке заплановано на 4 вересня, буде зареєстрований відповідний мій законопроект", - зауважив Порошенко.

Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові Наймасштабніший парад за останні п'ять років В Києві у військовому параді до 27-ї річниці незалежності України взяли участь близько 4,5 тисячі військовослужбовців з 24 підрозділів. Були представлені не лише Збройні сили України, а також бійці Нацгвардії, Служби безпеки, МВС, ДСНС, службовці податкової та прикордонної служб України. Вдруге в українському параді взяли участь військові країн НАТО.

Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові "Слава Україні!" Вперше в історії незалежної України вітання "Слава Україні!" пролунало на військовому параді як частина офіційної церемонії. Відповідні зміни до статутів Збройних сил заплановано ухвалити на рівні Верховної Ради у вересні цього року. Ці зміни викликали неоднозначну реакцію серед західних істориків, зокрема через історичний контекст цього гасла.

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Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові 24 тисячі жінок у ЗСУ На сьогодні у ЗСУ проходять службу 24 тисячі жінок, що складає близько 10 відсотків від загальної кількості особового складу українського війська.

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Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові Новинки оборонпрому Цьогорічний військовий парад відрізнявся від попередніх великою кількістю не лише нововведень, а й участю у ньому новинок української оборонної промисловості. Серед них були представлені нова високоточна система залпового вогню "Вільха" (на фото), самохідна гаубиця "Богдана" та ракетні комплекси "Грім-2".

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Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові Американські Javelin Серед 250 одиниць військової техніки, що взяли участь у параді, були представлені й американські протитанкові ракетні комплекси Javelin, надані США Україні. Javelin були встановлені на броньованих автомобілях українського виробництва "Варта". Комплекси призначені для знищення бронетехніки противника, наземних споруд та літальних об'єктів на низьких висотах.

Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові Вартість параду не називають Вартість проведення параду до Дня незалежності України у міністерстві оборони так і не назвали. Однак у відомстві зазначили, що додатковий фінансовий ресурс на проведення заходу міністерству не виділявся. А усі заходи щодо організації підготовки та проведення параду відбувалися в рамках підготовки Збройних сил України.

Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові Глядачі у захваті Тисячі українців безпосередньо спостерігали за проведенням військового параду, який цьогоріч мав назву "Марш нової армії". Як повідомили у МВС, охорону правопорядку забезпечували шість тисяч працівників Національної поліції України.

Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові З-за паркану Доступ до глядацьких трибун, що були розташовані поблизу головної сцени, здійснювався за запрошеннями. Тому більшість глядачів зіткнулися з проблемами проходу на святковий захід і були змушені спостерігати за парадом з-за огороджень, які були з обох боків вулиці Хрещатик, а також балконів прилеглих будівель. Автор: Анастасія Магазова



Тимошенко похвалила Трампа

Лідерка "Батьківщини", окрім представлення концепту нової конституції, також зустрілася з радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джоном Болтоном. Серед іншого вона вказала на значну підтримку України з боку нинішньої адміністрації США. "Такої сильної, свідомої та послідовної підтримки, як зараз, від цієї команди, яка працює з Трампом, я, чесно кажучи, не пам'ятаю", - сказала Тимошенко, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". За даними ВО "Батьківщина", Болтон провів зустрічі як з лідерами фракцій у Верховній Раді, так і з Тимошенко особисто.

На сьогодні Тимошенко лідирує в опитуваннях серед можливих кандидатів у президенти України. Утім, у різних дослідженнях її рейтинг незначно перевищує десять відсотків від усіх респондентів. Вибори глави держави мають відбутися навесні 2019 року.

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