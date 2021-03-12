 Щеплення депутатів: соціальна реклама або зловживання службовим становищем? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.03.2021

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Україна

Щеплення депутатів: соціальна реклама або зловживання службовим становищем?

Українські ЗМІ і соціальні мережі рясніють повідомленнями про щеплення від COVID-19 депутатів і публічних осіб залишками вакцини. У Німеччині такі випадки призводять до скандалів, а урядова коаліція планує штрафи.

У пляшці вакцини AstraZeneca 10 доз. Залишки виникають, бо відкриту пляшку треба використати протягом шести годин

У пляшці вакцини AstraZeneca 10 доз. Залишки виникають, бо відкриту пляшку треба використати протягом шести годин

"36,6. Ніяких негативних реакцій після щеплення AstraZeneca/Covishield я не маю", - написала у четвер, 11 березня, на своїй сторінці у мережі Facebook народна депутатка від правлячої "Слуги народу" 27-річна Роксолана Підласа, запостивши сюжет одного з центральних телеканалів про те, як вона отримала щеплення у Черкаському онкодиспансері. Днем раніше фотографією з оголеним атлетичним торсом під час вакцинації на своїй сторінці у Facebook красувався депутат від опозиційної "Європейської солідарності" 40-річний Олексій Гончаренко.

Якби ці люди не були депутатами, їхня черга на вакцину мала підійти не раніше весни 2022 року. Це випливає з плану вакцинації населення, схваленого міністерством охорони здоров'я України. Згідно з цим планом, люди, молодші за 60 років без важких захворювань, не входять до груп підвищеного ризику померти від COVID-19. Нині, на першому етапі вакцинації, на черзі передовсім лікарі, які лікують хворих на коронавірусну хворобу.

Залишки для депутатів і чиновників

Українське МОЗ констатує, що люди віком понад 60 років мають високий ризик виникнення серйозних ускладнень і смерті. Загалом з початку пандемії на вікову групу 60+ припадає, за даними міністерства, близько 80 відсотків смертей. Але 70-річним українцям доведеться чекати на щеплення, щонайменше, до червня.А 60-річні можуть розраховувати на вакцинацію у період з вересня 2021 року по березень 2022-го.

Олексій Гончаренко хвалиться зробленим щепленням у соцмережах

Олексій Гончаренко хвалиться зробленим щепленням у соцмережах. Якби він не був депутатом, його черга на щеплення прийшла би навесні наступного року

Тим не менше, "з метою популяризації вакцинації" МОЗ дозволив щеплення залишками вакцини значно молодшим "громадським діячам". 11 березня міністр Максим Степанов уточнив цей припис, доповнивши його такими категоріями як народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, облрад, органів місцевого самоврядування, лідерів і представників релігійних організацій, а також учасників війни на Сході України і відомих громадських і культурних діячів, старших за 60 років.

Німецькі мери просять вибачення

Залишки вакцини виникають регулярно. У кожній пляшці препарату від AstraZeneka зазвичай міститься 10 доз. Відкрита пляшка зберігається не більше шести годин, тож, залежно від ситуації, під час щеплення медики щодня стикаються з тим, що є від однієї до дев'яти доз, які треба швидко комусь вколоти, щоб дорогоцінний препарат не пропав.

У Німеччині, де при вакцинації суворо дотримуються плану пріоритетності, в перші ж тижні вакцинації на початку року спалахнула низка скандалів навколо використання залишків. На всю країну стали відомі кілька випадків, коли залишками вакцини в будинках для літніх людей скористалися мери містечок, де проводилася вакцинація. Ще в низці випадків преса повідомляла про інших місцевих чиновників.

Подекуди чиновники й посадовці після скандалу публічно приносили вибачення за те, що не знайшли претендентів на залишки серед груп ризику й вакцинувалися самі. "Цей крок не врахував чутливість теми і необхідності для посадовців бути взірцем для суспільства у часи пандемії. … Я шкодую про цю помилку й особисто прошу вибачення", - зазначив у своїй заяві після скандалу 31-річний мер міста Геннеф Маріо Дам (Mario Dahm).

У цьому місті, після того, як мера у січні за щеплення залишками поза чергою розкритикували ЗМІ по всій Німеччині, розробили механізм, який дозволяє швидко залучати до щеплення залишками виключно людей з груп ризику.

Зловживання службовим становищем?

"Це - не дрібниця", - критикував у лютому в інтерв'ю Deutschlandfunk Ойґен Бриш (Eugen Brysch), голова Німецького фонду захисту пацієнтів. На думку Бриша, нерідко дії людей, які користуються залишками вакцини, оминаючи у черзі людей з груп ризику, підпадають під склад злочину зловживання службовим становищем або шахрайства.

З огляду на вікову структуру населення й повільні темпи вакцинації в Німеччині з початку року щеплення досі не зробили всім громадянам, старшим за 80 років. При цьому в Німеччині першу дозу вакцини отримали вже декілька мільйонів людей (в Україні на сьогодні першу дозу отримали близько 40 тисяч людей). Подекуди 80-річним у Німеччині пропонують вакцинуватися лише в квітні або травні. На тлі цього багатьох обурюють повідомлення про вакцинацію 30 або 40-річних бургомістрів.

Депутати готують штрафи до 25 тисяч євро

Алгоритм використання залишків вакцини у документах, які регулюють вакцинацію населення, окремо не прописані. Критики вважають щеплення чиновників грубим порушенням, адже за відсутності окремих приписів використання залишків має розподілятися за загальною пріоритетністю - спершу лікарі, а також старі й хворі. А втім, за порушення порядку вакцинації досі жодні штрафи не передбачені.

На хвилі суспільного обурення депутати від правлячої коаліції в Бундестазі наприкінці лютого домовилися підготувати проєкт змін до законодавства. За повідомленням інформаційної агенції dpa, німецькі депутати планують запровадити штрафи за вакцинування поза чергою - до 25 тисяч євро. Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) повідомив, що проаналізує цю пропозицію разом з колегами по коаліції.

Залишки - у лотерею для груп ризику

Тим часом німецькі громади терміново шукають ефективні й справедливі шляхи швидкого розподілу залишків вакцини. Провідний досвід, яким вже зацікавилися по всій Німеччині, має місто Дуйсбург на заході країни. Місто використовує для розподілу залишків спеціально розроблену програму "Impfbrücke" (міст щеплення). Коли залишаються невикористані дози вакцини, програма за принципом лотереї обирає в анонімізованій базі даних осіб з пріоритетних груп вакцинації. Співробітники центрів вакцинації терміново обдзвонюють людей, контакти яких надає програма, аж поки не буде знайдена достатня кількість охочих, які готові терміново прибути на вакцинацію.

Депутати й чиновники не входять до груп, яким надається доступ до залишків. Хоча питання популяризації щеплення є актуальним і для Німеччини. Особливо часто проблеми з довірою населення виникають у препарату від AstraZeneca з огляду на повідомлення ЗМІ про побічні дії або дещо нижчу, ніж у інших вакцин, ефективність.

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На сьогодні у жодному випадку не доведений зв'язок між смертями та щепленням AstraZeneca, заявила ВООЗ. Європейське агентство з лікарських засобів наголосило, що переваги від вакцинації перевищують ризики.  

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