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Німецьке місто Штутгарт є столицею федеральної землі Баден-Вюртемберг. У Штутгарті проживає близько 630 тисяч осіб. Місто вважається важливим фінансовим та промисловим центром. В Штутгарті мають свої штаб-квартири автомобільні компанії Daimler та Porsche. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.