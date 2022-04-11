Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Штутгарт".
Німецьке місто Штутгарт є столицею федеральної землі Баден-Вюртемберг. У Штутгарті проживає близько 630 тисяч осіб. Місто вважається важливим фінансовим та промисловим центром. В Штутгарті мають свої штаб-квартири автомобільні компанії Daimler та Porsche. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Картину Бенксі, яка частково самознищилась на аукціоні Sotheby's, виставили в музеї Баден-Бадена. Тепер це вже не "Дівчинка з повітряною кулькою", а "Любов у відрі для сміття". Напівзруйновану картину можна протягом чотирьох тижнів побачити безкоштовно.