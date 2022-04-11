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Штутгарт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Штутгарт".

Німецьке місто Штутгарт є столицею федеральної землі Баден-Вюртемберг. У Штутгарті проживає близько 630 тисяч осіб. Місто вважається важливим фінансовим та промисловим центром. В Штутгарті мають свої штаб-квартири автомобільні компанії Daimler та Porsche. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці

Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці 11.04.2022

Після чергових акцій на підтримку Росії на тлі війни в Україні у низці німецьких міст політики та преса обговорюють, як з ними бути. DW зібрала реакції.
Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group

Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group 01.02.2022

Згідно з заявою керівництва автомобілебудівної компанії, ребрендинг став частиною стратегії. У концерні таким чином хочуть удосконалити марку та підвищити її затребуваність на світовому ринку.
У Штутгарті тисячі людей вийшли на антикарантинний протест

У Штутгарті тисячі людей вийшли на антикарантинний протест 03.04.2021

Понад 2,5 тисячі людей крокували Штутгартом без масок та без дотримання дистанції на знак протесту проти карантинних обмежень. Місцеву владу критикують через дозвіл такого маршу.

Жадібність - лише гріх? У Штутгарті цій рисі присвятили окрему виставку

Жадібність - лише гріх? У Штутгарті цій рисі присвятили окрему виставку 30.03.2021

Жадібність традиційно сприймається як одна з вад, а в релігійних колах вважається ще й різновидом гріха. Але не все так просто. Цій старій як людство рисі присвятили окрему виставку в місті Штутгарт.
У ФРН підтвердили виявлення мутації коронавірусу з ПАР

У ФРН підтвердили виявлення мутації коронавірусу з ПАР 12.01.2021

Виявлений раніше у ПАР варіант коронавірусу підтвердили в родини з землі Баден-Вюртемберг, котра тривалий час перебувала в цій африканській країні, повідомили представники влади в Штутгарті.

Як німецьке місто Тюбінген захищає літніх людей від коронавірусу

Як німецьке місто Тюбінген захищає літніх людей від коронавірусу 16.12.2020

Як можна врятувати якнайбільше життів під час пандемії COVID-19? Здається, у південнонімецькому місті Тюбінген знайшли відповідь на це запитання.
США виведуть майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини

США виведуть майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини 29.07.2020

Сполучені Штати Америки виведуть 11 900 військовослужбовців з Німеччини, заявив міністр оборони США Марк Еспер. Американський контингент у ФРН після цього скоротиться з 36 тисяч до 24 тисяч військовослужбовців.
Безлади в Штутгарті: що сталося і як реагує німецьке суспільство

Безлади в Штутгарті: що сталося і як реагує німецьке суспільство 23.06.2020

Безлади в Штутгарті минулими вихідними викликали бурхливу реакцію громадськості та німецьких ЗМІ. Дехто пов'язує події з нещодавніми протестами проти расизму, дехто - з алкоголем і наркотиками.
Безлади в Штутгарті: сутички хуліганів з поліцією та розтрощені вітрини

Безлади в Штутгарті: сутички хуліганів з поліцією та розтрощені вітрини 21.06.2020

Сотні молодих людей, що діяли невеликими групами, трощили магазини та автомобілі в центрі Штутгарта і вступали в сутички з поліцією. Під час безладів ушкодження отримали понад десяток поліцейських.
Тисячі людей у Німеччині протестували проти карантинних обмежень

Тисячі людей у Німеччині протестували проти карантинних обмежень 16.05.2020

Акції протесту відбулися одразу в кількох великих містах Німеччини. На вулиці вийшли тисячі людей.
Інвестори позиваються до Daimler на 896 мільйонів євро через дизельний скандал

Інвестори позиваються до Daimler на 896 мільйонів євро через "дизельний скандал" 07.01.2020

Понад 200 інвесторів, від імені яких до суду в Штутгарті звернулась адвокатська компанія, вимагають від автовиробника компенсації у 896 мільйонів євро.

Пилососи для чистого повітря - німецьке ноу-хау (20.05.2019) 20.05.2019

Майже півмільйона євро вклали в систему очищення повітря на одній з головних магістралей Штутгарта. Завдяки цим пилососам буцімто стало на 30 відсотків менше шкідливих викидів. Дивіться, як це працює!

Скандальну картину Бенксі виставили в Німеччині (06.02.2019) 06.02.2019

Картину Бенксі, яка частково самознищилась на аукціоні Sotheby's, виставили в музеї Баден-Бадена. Тепер це вже не "Дівчинка з повітряною кулькою", а "Любов у відрі для сміття". Напівзруйновану картину можна протягом чотирьох тижнів побачити безкоштовно.
У трьох великих аеропортах ФРН розпочався страйк працівників служб безпеки

У трьох великих аеропортах ФРН розпочався страйк працівників служб безпеки 10.01.2019

Страйк в аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта може зачепити до 110 тисяч пасажирів.

У трьох аеропортах ФРН 10 січня страйкуватимуть працівники служб безпеки

У трьох аеропортах ФРН 10 січня страйкуватимуть працівники служб безпеки 09.01.2019

В аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта 10 січня весь день триватиме страйк працівників служб безпеки. Профспілка вимагає підвищення оплати праці.
У ФРН посилили заходи безпеки в аеропортах через загрозу терактів

У ФРН посилили заходи безпеки в аеропортах через загрозу терактів 20.12.2018

Спецслужби Марокко попередили, що ісламісти планують здійснити теракт в аеропорту в німецько-французькому прикордонному регіоні на різдвяні свята. Поліція Німеччини розшукує чотирьох підозрюваних.

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