У Штутгарті тисячі людей вийшли на антикарантинний протест

У Штутгарті у суботу, 3 квітня, кілька тисяч людей вийшли на вулиці з протестом проти карантинних обмежень. За оцінками спостерігачів, кількість учасників акції перевищила заявлені 2,5 тисячі. Одним з організаторів протесту є рух коронаскептиків Querdenken, за яким стежить Федеральне відомство з захисту конституції (BfV). Згодом поліція повідомила, що в акції брали участь близько 10 тисяч людей.

Більшість демонстрантів були без масок та не дотримувались дистанції. Представник міської адміністрації заявив, що в акції вбачаються тисячі адміністративних правопорушень. Вжити заходи проти них зараз важко, наголосив він, але порушення будуть задокументовані та відстежені.

Між тим поліція Штутгарта порушила кримінальну справу проти організаторів протесту. Причиною стало відео з побиттям журналіста під час акції.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних питань землі Баден-Вюртемберг розкритикувало міську адміністрацію Штутгарта через те, що вона не заборонила проведення акції. Там наголосили, що з інфекційної точки зору це було помилковим рішенням. Крім того, виникає питання, як пояснити населенню, що на Великодні свята дозволяється збиратися лише п'ятьом людям з двох домогосподарств, тоді як тисячі демонстрантів пройшлися містом без масок, зазначили в міністерстві.