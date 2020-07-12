Штайнмаєр: Європа має протистояти насильству з ісламістських мотивів

Не тільки Франції, але й Європі в цілому треба виступити проти актів жорсткого насильства, котрим є атака в соборі Нотр-Дам у Ніцці, та "ісламістських мотивів, що лежать в її основі". Впевненість у цьому в п'ятницю, 30 жовтня, в інтерв'ю DW висловив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

На його думку, в світлі останніх подій у Франції європейська громадськість зіштовхнулася одночасно з кількома викликами. "Протистояти таким актам жорсткого насильства та ісламістським мотивам - це одне завдання, але намагатися зберегти відкритість нашого суспільства - це ще один виклик", - упевнений Штайнмаєр.

"Ми повинні зберігати пильність"

У той самий час, за його словами, "передусім наше суспільство, наше демократичне суспільство не повинно слідувати курсу, який робить ненависть і відчуження мірилом державних дій". Пріоритетом повинні залишатися прийняття та повага одне до одного, заявив президент, підкресливши, що "його думки - у першу чергу з родичами" жертв трагедії.

Штайнмаєр також нагадав про ножову атаку в Дрездені, внаслідок якої 4 жовтня одна людина загинула, а інша була важко поранена. Федеральна прокуратура ФРН, котра взяла на себе розслідування, не виключає ісламістського підґрунтя злочину. За словами президента, тому не можна робити вигляд, що Німеччина захищена від таких атак. "Навпаки, ми повинні зберігати пильність", - зазначив він.

Штайнмаєр: Риторика Ердогана не допомагає знизити напруження

Президент ФРН також заторкнув риторику президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, котрий раніше обвинуватив французького президента Эммануеля Макрона в ісламофобії, назвавши його "хворим". На думку Штайнмаєра, такі заяви "не помагають" знизити напруження. Президент ФРН висловив сподівання, що ця ескалація риторики не надихне можливих злочинців.

Окремо німецький президент згадав проблему імміграції в країни ЄС. За його словами, в ситуації з кожною окремою державою її причини - дуже різні. У випадку з Францією, наприклад, йдуть корінням глибше в історію, ніж у ситуації з ФРН. "Ми можемо також сказати стосовно Німеччини, що, звісно, не все було успішно, хоча уряди - протягом поколінь - докладали зусиль для просування інтеграції", - підкреслив він, додавши, що ця проблема залишається далі "завданням на майбутнє".

Атака в Ніцці

Нагадаємо, що 29 жовтня внаслідок ножової атаки в соборі Нотр-Дам загинули три особи, ще шестеро були поранені. Нападник при цьому вигукав "Аллаху акбар!", при арешті його було поранено. За даними слідства, це 21-річний громадянин Тунісу, який прибув до ЄС наприкінці вересня та не мав статусу біженця у Франції.