 Шмигаль пропонує українцям записуватися у чергу на щеплення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Новини

Шмигаль пропонує українцям записуватися у чергу на щеплення

Щоб скористатися можливістю безкоштовно провакцинуватися, потрібно записатися в е-список очікування на вакцинацію, пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Вакцинація в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з понеділка, 1 березня, українці можуть записатися до списку очікування на вакцинування від коронавірусної інфекції через портал або застосунок "Дія". Про це очільник українського уряду написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

 "Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 онлайн. (...) відповідний інструмент - електронний список очікування на вакцинацію", - повідомив Шмигаль.

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Така можливість буде не тільки зручною для громадян, але й дозволить ефективно організовувати процес кампанії з вакцинації, переконаний керівник українського уряду. Крім того, база заявок надасть можливість чітко організувати логістику і в максимально стислі терміни забезпечити людей безпечними вакцинами, очікує Шмигаль. 

Прем'єр-міністр наголосив, що кожен охочий може потрапити до списку очікування на вакцинування за допомогою застосунку або порталу "Дія", а також за допомогою національного контакт-центру МОЗ.

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Він пояснив, що заповнити заявку можна менш ніж за п'ять хвилин, після цього особа отримує запрошення до пункту щеплення згідно із затвердженою міністерством охорони здоров'я Дорожною картою вакцинування.

Згодом віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з понеділка міністерство цифрової трансформації та міністерство охорони здоров'я України запустили послугу запису до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 у застосунку та на порталі "Дія". Онлайн-послуга спростить мільйонам людей процес реєстрації, мінімізує контакти та черги, дозволить моніторити систему записів для ефективної організації процесу, а також матиме величезний антикорупційний ефект для країни", - написав Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в Україні декілька разів переносилась дата початку вакцинації від коронавірусу. Перше щеплення від цього захворювання було зроблено 24 лютого. Станом на 28 лютого в Україні щеплення було здійснено 3 141 особі. 

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