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Мартін Шульц - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шиїти".
Шиїти - другий за розмірами після сунітів напрям всередині ісламу. Як правило, шиїтами називають передусім імамітів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.