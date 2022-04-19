Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Шиїти

Мартін Шульц - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шиїти".

Шиїти - другий за розмірами після сунітів напрям всередині ісламу. Як правило, шиїтами називають передусім імамітів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Кабулі вибухи, повідомляють про шістьох загиблих

У Кабулі вибухи, повідомляють про шістьох загиблих 19.04.2022

Біля школи та центру вивчення англійської мови на заході Кабула, де живуть шиїти, пролунало три вибухи. Інформація щодо кількості жертв не остаточна, кажуть у місцевій поліції.
Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку

Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку 13.10.2021

Євросоюз вперше проводив спостереження за виборами в Іраку. Парламентські вибори там пройшли "переважно мирно" та сприятимуть довгостроковій стабільності, вважають у Єврокомісії та Білому домі.

В Іраку проходять дострокові парламентські вибори

В Іраку проходять дострокові парламентські вибори 10.10.2021

Масові протести в Іраку призвели до дострокових виборів до парламенту. Фаворитами на них є два шиїтських об'єднання.

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом 21.06.2021

Саме Сполучені Штати повинні повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року, вважає новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі. Він також не має наміру обговорювати з Байденом іранську ракетну програму.
Вибух біля школи в Кабулі: число загиблих перевищило 50 осіб

Вибух біля школи в Кабулі: число загиблих перевищило 50 осіб 09.05.2021

У шиїтській школі в столиці Афганістану щойно завершилися уроки, тож більшість постраждалих від вибухів - школярі.
Папа Римський Франциск зустрівся з лідером шиїтів Іраку

Папа Римський Франциск зустрівся з лідером шиїтів Іраку 06.03.2021

Аятола аль-Сістані заявив, що у християн в Іраку мають бути рівні з іншими права. Франциск подякував аятолі за те, що той заступився за християн.
У Багдаді тисячі вийшли на антиамериканський мітинг до роковин убивства Сулеймані

У Багдаді тисячі вийшли на антиамериканський мітинг до роковин убивства Сулеймані 03.01.2021

Антиамериканська демонстрація з нагоди роковин вбивства іранського генерала Касема Сулеймані зібрала в Багдаді тисячі учасників. Мітингарі вимагали виведення військ США з Іраку.
США запропонували 10 мільйонів доларів за відомості про лідера Хезболла в Іраку

США запропонували 10 мільйонів доларів за відомості про лідера "Хезболла" в Іраку 11.04.2020

Мухаммад Кавтарані - колишній сподвижник іранського генерала Сулеймані, убитого в січні за наказом Трампа. Нині він координує діяльність шиїтських парамілітарних формувань у Іраку.
В Іраку протестують проти призначеного нового прем'єра

В Іраку протестують проти призначеного нового прем'єра 02.02.2020

В Іраку протестувальники вистапають проти призначення Мухаммада Тауфіка Аляуі прем'єром країни. Водночас впливовий шиїтський проповідник Муктада ас-Садр закликав розблокувати дороги та відновити "нормальне життя".
В Іраку ракетами обстріляли базу з американськими військовими

В Іраку ракетами обстріляли базу з американськими військовими 12.01.2020

Розташована на північ від Багдада авіабаза Балад, де дислокуються військові США, зазнала ракетного обстрілу. На територію бази впало вісім ракет від систем залпового вогню.
Прем'єр Іраку оголосив національну жалобу за вбитим іранським генералом

Прем'єр Іраку оголосив національну жалобу за вбитим іранським генералом 04.01.2020

Оголошена прем'єром Іраку жалоба через вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані триватиме три дні.
В Іраку ракетами обстріляли авіабазу та район, де розташоване посольство США

В Іраку ракетами обстріляли авіабазу та район, де розташоване посольство США 04.01.2020

Кілька ракет випустили по так званій "зеленій зоні", де розташоване американське посольство в Багдаді. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США.
Протестувальники підпалили дах посольства США в Іраку

Протестувальники підпалили дах посольства США в Іраку 01.01.2020

Морські піхотинці США застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили дах американського посольства у Багдаді.
У Багдаді напали на посольство США

У Багдаді напали на посольство США 31.12.2019

Через авіаудари США в Іраку декілька тисяч протестувальників атакували американське посольство у Багдаді. Іракський уряд заявив про перегляд відносин з Вашингтоном.
Бундестаг висловився за жорсткіший курс щодо Хезболли

Бундестаг висловився за жорсткіший курс щодо "Хезболли" 19.12.2019

В ухваленій Бундестагом заяві уряд ФРН закликають заборонити діяльність шиїтського угруповання "Хезболла". Так само законодавці очікують від уряду перекриття каналів фінансування цього угруповання.
Сутички між демонстрантами та силовиками в Бейруті: десятки постраждалих

Сутички між демонстрантами та силовиками в Бейруті: десятки постраждалих 15.12.2019

Група мітингарів спробувала прорватися до будівлі парламенту в Бейруті, що спричинило сутички між антиурядовими демонстрантами та силовиками. Повідомляється про десятки поранених.
Інші статті