Швейцарська прокуратура відкрила провадження проти президента ФІФА Інфантіно

Спеціально призначений надзвичайний федеральний прокурор Швейцарії Штефан Келлер (Stefan Keller) відкрив провадження проти президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно через таємні зустрічі з керівником Федеральної прокуратури країни Міхаелем Лаубером (Michael Lauber). Про відкриття провадження у четвер, 30 липня, повідомило Відомство з нагляду за діяльністю Федеральної прокуратури Швейцарії.

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Порушено також провадження щодо одного із високопосадовців прокуратури в кантоні Вале, який був присутній на зустрічах. Для порушення провадження проти керівника Федеральної прокуратури Міхаеля Лаубера потрібна згода відповідних комітетів парламенту країни, яким спрямоване клопотання про зняття імунітету.

Прокурор закидає Інфантіно підбурювання до зловживання владою, до порушення службової таємниці та до надання вигоди, зазначає агентство новин dpa.

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Близько місяця тому, коментуючи відповідні звинувачення, Інфантіно називав цю зустріч необхідною та виглядав упевненим у своїй правоті. За його словами, зустріч президента ФІФА з керівником Федеральної прокуратури Швейцарії є цілком "легітимною" та не порушує жодних норм. У ФІФА запевняли, що мотивом Інфантіно для зустрічей було запропонувати швейцарським правоохоронним органам повну підтримку в розслідуванні.

Таємні зустрічі відбулися в 2016-му та 2017 році, коли Федеральна прокуратура розслідувала справу щодо ФІФА через можливу корупцію при наданні права проведення Чемпіонатів світу з футболу 2018-го та 2022 року Росії та Катару.

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Таким чином Інфантіно, якого минулого року переобрали на посаді президента ФІФА і який позиціонує себе як реформатор, може спіткати доля його попередника Йозефа Блаттера (Joseph Blatter). Після відкриття прокуратурою проти Блаттера провадження в 2015 році його було відсторонено від посади, що спричинило найбільшу кризу в історії ФІФА.

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