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Йозеф Зепп Блаттер

Йозеф Блаттер - колишній швейцарський футбольний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йозеф Блаттер".

Йозеф Блаттер обіймав посаду президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з 1998 до 2015 року. Блаттер був змушений піти у відставку з цієї посади внаслідок звинувачень у корупції. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Швейцарії висунули нові обвинувачення Блаттеру і Платіні

У Швейцарії висунули нові обвинувачення Блаттеру і Платіні 28.11.2020

Розслідування стосовно ексочільників ФІФА і УЄФА ведуть тепер ще й "за підозрою в шахрайстві", повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.
Швейцарська прокуратура відкрила провадження проти президента ФІФА Інфантіно

Швейцарська прокуратура відкрила провадження проти президента ФІФА Інфантіно 30.07.2020

Проти президента ФІФА Джанні Інфантіно відкрито провадження через таємні зустрічі з керівником Федеральної прокуратури країни Міхаелем Лаубером.
Спортивний арбітраж залишив у силі дискваліфікацію Блаттера

Спортивний арбітраж залишив у силі дискваліфікацію Блаттера 05.12.2016

Рішення про відсторонення екс-президента ФІФА від футбольної діяльності на шість років залишилось у силі.

Президент ФІФА виступає за розширення фінальної частини Чемпіонат світу

Президент ФІФА виступає за розширення фінальної частини Чемпіонат світу 06.10.2016

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вважає, що до фінальної частини Чемпіонату світу треба допустити 48 команд. Розширений турнір має відбуватися у кількох країнах.
Комісія з етики ФІФА відкрила ще одну справу проти Блаттера

Комісія з етики ФІФА відкрила ще одну справу проти Блаттера 09.09.2016

Проти екс-президента ФІФА Йозефа Блаттера та ще двох колишніх функціонерів організації комісія з етики ФІФА відкрила нове провадження.
Коментар: Інфантіно - черговий вовк в овечій шкурі

Коментар: Інфантіно - черговий вовк в овечій шкурі 03.06.2016

Замість того, щоб прибрати безлад, який залишив по собі Йозеф Блаттер, новий президент ФІФА Джанні Інфантіно, схоже, й сам ламає дрова і може стати новою проблемою для світового футболу, вважає Штефан Нестлер.
Коментар: 24 команди на Євро-2016 - за й проти

Коментар: 24 команди на "Євро-2016" - за й проти 01.06.2016

Як вплине на рівень "Євро-2016", що стартує вже 10 червня, небувало велика кількість команд-учасниць? Це питання в заочній дискусії обговорили оглядачі DW Александр Фріч та Єнс Крепела.
Генсеком ФІФА вперше стане жінка

Генсеком ФІФА вперше стане жінка 13.05.2016

Посаду "номер два" у ФІФА уперше обійме жінка й уперше - не з Європи. Раніше дипломатка із Сенегалу Фатма Самура ніяк не була пов'язана із футболом.
Вирок у справі Платіні оголосять за 10 днів

Вирок у справі Платіні оголосять за 10 днів 29.04.2016

У п'ятницю відбулися слухання в Cпортивному арбітражному суді за справою Мішеля Платіні. У них взяв участь Йозеф Блаттер. Він назвав слухання "справедливими і коректними".
Йозеф Блаттер буде свідком у слуханнях справи Платіні в Лозанні

Йозеф Блаттер буде свідком у слуханнях справи Платіні в Лозанні 26.04.2016

Екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер виступатиме в якості свідка під час розгляду справи відлученого від футболу президента УЄФА Мішеля Платіні в Лозанні.
Блаттер подав апеляцію на відсторонення від футболу, у ФІФА назвали розмір його зарплати

Блаттер подав апеляцію на відсторонення від футболу, у ФІФА назвали розмір його зарплати 17.03.2016

Екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер подав апеляцію на шестирічне відсторонення від футболу. Тим часом ФІФА вперше оприлюднила розмір зарплати Блаттера та намагається повернути кошти корупціонерів.
ЗМІ: У справі Блаттера-Платіні є нові підозри в корупції

ЗМІ: У справі Блаттера-Платіні є нові підозри в корупції 12.03.2016

У справі колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера та відлученого від футболу президента УЄФА Мішеля Платіні може фігурувати ще одна мільйонна сума, щодо якої виникають питання, пише німецьке видання FAS.
Приміщення Федерації футболу Франції обшукали через справу Блаттера-Платіні

Приміщення Федерації футболу Франції обшукали через справу Блаттера-Платіні 09.03.2016

У рамках розслідування масштабної корупції у ФІФА у справі Йозефа Блаттера та Мішеля Платіні пройшли обшуки у приміщеннях Федерації футболу Франції.
Джанні Інфантіно обрано новим президентом ФІФА

Джанні Інфантіно обрано новим президентом ФІФА 26.02.2016

У другому турі виборів Інфантіно набрав 115 голосів за 104 необхідних і зміг випередити шейха Салмана бін Ібрагіма аль-Халіфу.
Конгрес ФІФА ухвалив пакет реформ організації

Конгрес ФІФА ухвалив пакет реформ організації 26.02.2016

Конгрес ФІФА у Цюриху більшістю у 89 відсотків голосів підтримав масштабні зміни в організації після звинувачень її функціонерів у корупції. Реформи, зокрема, зроблять фінансову звітність ФІФА більш прозорою.
Блаттеру та Платіні скоротили термін відсторонення від футболу

Блаттеру та Платіні скоротили термін відсторонення від футболу 24.02.2016

Апеляційний комітет ФІФА скоротив термін відсторонення від футболу для Йозефа Блаттера і Мішеля Платіні до шести років, узявши до уваги, серед іншого, "діяльність та заслуги" колишніх функціонерів.
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