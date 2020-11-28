Йозеф Зепп Блаттер

Йозеф Блаттер - колишній швейцарський футбольний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йозеф Блаттер".

Йозеф Блаттер обіймав посаду президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з 1998 до 2015 року. Блаттер був змушений піти у відставку з цієї посади внаслідок звинувачень у корупції. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.