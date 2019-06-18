У Швейцарії висунули нові обвинувачення Блаттеру і Платіні

Федеральна прокуратура Швейцарії розширила розслідування щодо колишнього президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Зеппа Блаттера (Sepp Blatter) і екскерівника Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні. Про це в суботу, 28 листопада, повідомили представники прокуратури.

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За даними прокуратури, тепер розслідування щодо обох колишніх футбольних функціонерів ведуть також і "за підозрою в шахрайстві", повідомляє інформагентство dpa. У зв'язку з цим слідчі, зокрема, продовжують вивчати обставини переказу Блаттером, який керував ФІФА з 1998 по 2015 роки, 2 мільйонів швейцарських франків (1,8 мільйона євро) з коштів організації на рахунки Платіні в 2011 році. Про розширення слідчих дій ексочільників ФІФА та УЄФА повідомили в листопаді. Блаттер і Платіні стверджували раніше, що сума була винагородою за надані консультації.

Наймасштабніший скандал в історії ФІФА

Найбільший в історії ФІФА скандал розгорівся наприкінці травня 2015 року, коли в готелі в Цюріху за два дні до виборів президента організації за запитом американської юстиції швейцарська поліція затримала дев'ятьох високопоставлених функціонерів організації за підозрою в корупції. Тоді обвинувачення були висунуті загалом 14 колишнім і чинним футбольним функціонерам.

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Блаттер і Платіні були відсторонені арбітражною палатою комітету з етики ФІФА від футбольної діяльності на 8 років. Пізніше цей термін був скорочений. Блаттер звинувачувався, зокрема, в розтраті і в недобросовісному виконанні службових обов'язків. Платіні - у співучасті в розтраті, недобросовісному виконанні обов'язків і підробці документів. Обидва наприкінці серпня і на початку вересня з'являлися на допити Федеральної прокуратури Швейцарії.