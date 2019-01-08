"Шатдаун" у США став рекордним в історії за тривалістю

Нинішня вимушена зупинка роботи частини федеральний органів Сполучених Штатів - так званий частковий "шатдаун" (government shutdown) - стала рекордною за всю історію країни. У ніч на суботу, 12 січня, розпочався 22-й день вимушеного простою частини держустанов.
Попередній найдовший "шатдаун" мав місце з грудня 1995-го по січень 1996 року в часи президентства Білла Клінтона. Тоді вимушена зупинка роботи федеральних органів тривала 21 день, зазначає агенція новин AFP.
Нагадаємо, члени Демократичної партії категорично відмовилися підтримати запропонований президентом США Дональдом Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою, реалізація якого коштувала б понад п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на це не більше 1,3 мільярда доларів.
Через ці розбіжності президент Трамп не підписав державний бюджет на 2019 рік. Тож з 22 грудня внаслідок технічної відсутності фінансування в США почався частковий "шатдаун" федеральних органів. Велика кількість держустанов закрита. Це призвело до відправки у вимушену відпустку близько 380 тисяч чиновників. Ще 420 тисяч, від роботи яких держава не може відмовитися, змушені працювати безоплатно.
Трамп неодноразово погрожував запровадити надзвичайний стан, що дозволило б розпочати зведення загорожі без схвалення фінансування Конгресом. Однак напередодні він заявив у Білому домі, що не піде на цей крок "так швидко", а хоче, аби Конгрес виконав свою роботу та схвалив фінансування.
Раніше хазяїн Білого дому також погрожував, що "шатдаун" може тривати дуже довго - місяці або й роки. Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку на Давоський економічний форум.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Безкоштовний вхід
Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено
Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Важливе повідомлення
Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Увага! В туалеті не прибирають
Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Доступ обмежений
Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Гори сміття біля Білого дому
Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Перед зачиненими воротами
Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Аварійне гальмування у Йосеміті
Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Чи залишиться парк чистим?
У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.
Автор: Шарлотте Фосс