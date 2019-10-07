Чому забуксувало розведення сил у Золотому і Петрівському

Успішний приклад розведення сил і засобів у Станиці Луганській дав надію на результативне продовження цього складного процесу на Донбасі в інших населених пунктах - у місті Золотому в Луганській області та в селі Петрівському на Донеччині. Розведення сил у Станиці відбулося наприкінці червня цього року - через місяць після вступу на посаду президента України Володимира Зеленського - та було підтверджено спостерігачами Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки й співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).

Після цього переговори між сторонами щодо розведення сил у Золотому і Петрівському продовжилися. 1 жовтня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik) повідомив про досягнуту домовленість стосовно того, що розведення сил у цих двох населених пунктах розпочнеться 7 жовтня. За його словами, і цей крок, і підписання "формули Штайнмаєра" були зроблені на вимогу "нормандської четвірки".

Утім, 7 жовтня процес розведення так і не розпочався. У цей день міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив зрив розведення тим, що кілька днів тому Золоте та Петрівське були обстріляні проросійськими бойовиками. "А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було в тому, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів", - заявив міністр.

Справді, у щоденних звітах СММ ОБСЄ, кілька разів констатується порушення режиму "тиші" протягом останнього тижня на цих ділянках лінії розмежування. Так, згідно зі звітом спостерігачів від 3 жовтня, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано в районах як Золотого, так і Петрівського, а у звіті, датованому 7 жовтня, фіксуються випадки порушення режиму "тиші" у районі Золотого. З якого боку вівся вогонь, не уточнюється. Своєю чергою у пресцентрі операції об'єднаних сил (ООС) також повідомили, що 7 жовтня бойовики здійснювали обстріли ділянки в районі розведення сил біля Золотого.

Сім днів "тиші"

У Києві регулярно наголошують на тому, що початку процесу розведення сил має обов'язково передувати щонайменше сім днів "тиші", тобто повної відсутності взаємних обстрілів між силами української армії та бойовиків.

З цією позицією не погоджуються представники самопроголошених "республік". Так, 7 жовтня так званий міністр закордонних справ "ЛНР" Владислав Дейнего наголосив, що "жодних обов'язкових періодів тиші" перед розведенням не передбачено і що сторони повинні "без будь-яких умов" виконати взяті на себе зобов'язання. Дейнего висловив переконання, що Київ навмисно затягує процес розведення сил. А представник "ЛНР" у політичній підгрупі Тристороннього контактної групи у Мінську (ТКГ) Родіон Мірошник пішов ще далі, закинувши українській стороні, що вона сама обстрілює свої позиції для зриву розведення сил.

Утім, рамкове рішення щодо розведення сил і засобів, підписане сторонами на ТКГ ще у вересні 2016 року, чітко вказує, що умовою для початку розведення сил і засобів є "верифіковане СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб для кожної з конкретних ділянок розведення".

Нинішня спроба розведення сил і засобів у районі лінії розмежування на Донбасі є не першою. У 2016 році, невдовзі після підписання вищезгаданого рамкового рішення, українська армія та бойовики відводили сили біля Золотого, але потім знову повернулися на свої позиції. Після цього через постійні обстріли до конкретних кроків у питанні розведення сил не вдавалося повернутися аж до червня цього року, коли відбулося розведення у Станиці Луганській.

Спротив націоналістів

Ситуацію із розведенням ускладнюють не лише обстріли з боку бойовиків, але й внутрішній спротив всередині України. І йдеться не лише про недільні акції протесту під гаслом "Ні - капітуляції", які відбувалися у центрі Києва та в інших українських містах і під час яких критикували як "формулу Штайнмаєра", так і розведення сил на лінії розмежування. 7 жовтня активісти української ультраправої політичної сили "Національний корпус", лідера якого Андрія Білецького українські ЗМІ нерідко пов'язують з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, вирішили організувати власний блокпост у Золотому.

Золоте: занепад, шахти та війна Історична шахта Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

Золоте: занепад, шахти та війна Прифронтові шахтарі Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

Золоте: занепад, шахти та війна Згадка про "золоту епоху" Золотого Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

Золоте: занепад, шахти та війна Шахтар-арт Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

Золоте: занепад, шахти та війна Місто, що вмирає Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

Золоте: занепад, шахти та війна В очікуванні розведення військ У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

Золоте: занепад, шахти та війна Військові на позиціях біля Золотого Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

Золоте: занепад, шахти та війна Нагадування про мирне життя Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

Золоте: занепад, шахти та війна "Напіввідкритий" КПВВ КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

Золоте: занепад, шахти та війна КПВВ працює як звичайний блок-пост Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

Золоте: занепад, шахти та війна Незручності для місцевих Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

Золоте: занепад, шахти та війна Дорога на "той бік" Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день. Автор: Микола Бердник



"Це наш останній блокпост і ми даємо слово, що ми його ніколи не покинемо", - заявив Андрій Білецький, який перебуває у Золотому разом з іншими добровольцями. Він закликав "кожного ветерана і кожного українця" їхати у Золоте, щоб не допустити розведення сил, яке він назвав "одностороннім відведенням" з боку Києва.

За словами Білецького, початок відведення сил заплановано на 12 годину 9 жовтня. Офіційно українська сторона не повідомляла про час початку запланованого розведення, утім, у вівторок у "ЛНР" заявили, що поінформували СММ ОБСЄ про готовність розпочати процес і планують це зробити 9 жовтня.

Українська влада поки що жодним чином не коментує присутність на лінії розмежування націоналістів, які прагнуть зірвати початок розведення сил. Натомість у МЗС Росії заявили, що відмова Києва розпочати розведення сил 7 жовтня відбувається на тлі шантажу української влади з боку "озброєних нацбатів, які заявили, що вони зриватимуть розведення".

Саміт "нормандської четвірки" під загрозою?

Питання про те, чи дійде справа до розведення сил у Золотому і Петрівському та коли це відбудеться, залишаються відкритими. Якщо Київ не відступатиме від своєї позиції, згідно з якою про жодне розведення не може йти мови, допоки сім днів не протримається режим "тиші", то процес стартуватиме не раніше 14 жовтня. Адже ще напередодні, 7 жовтня, українською стороною були зафіксовані обстріли.

Іншим несприятливим фактором залишається внутрішня ситуація в країні - на наступний понеділок, 14 жовтня, у який відзначається День захисника України і який є вихідним днем в країні, заплановані чергові масштабні "антикапітуляційні" акції протесту в Києві та інших містах. Усе це ускладнює прагнення Володимира Зеленського продемонструвати швидкі зрушення в процесі мирного врегулювання на Донбасі, а також може поставити під питання його зустріч з лідерами Німеччини, Франції і Росії у "нормандському форматі" найближчим часом. Адже домовленість про розведення сил, як заявляв Мартін Зайдік, було досягнуто саме на вимогу "нормандської четвірки".

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Міст через лінію фронту Міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській підірвали під час боїв у 2015 році. Президент Володимир Зеленський, який 7 липня разом із главою Європейської Ради Дональдом Туском відвідав КПВВ, пообіцяв якнайшвидше його відновити. Проте для цього сепаратисти мають демонтувати свої укріплення. А в "ЛНР" вже заявили, що односторонні дії з ремонту мосту зірвуть розведення сторін.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Кордон, створений війною КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний у Луганській області та один із п’яти функціонуючих на Донбасі. Щодня лінію розмежування тут перетинають в середньому 5-6 тисяч людей. Пішки. Більшість з них повертається того ж дня. Вони ідуть на підконтрольну уряду територію, щоб отримати пенсію, зробити покупки або відвідати рідних, які живуть на іншому боці лінії фронту.

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Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Побоювання вандалізму Раніше цей пам’ятник загиблим нацгвардійцям знаходився на контрольованій ЗСУ частині переходу. Після розведення сторін він опинився у "сірій зоні", де немає української влади. Військові побоювались, що прихильники сепаратистів можуть пошкодити пам’ятник. Втім, цього не сталося. Також ніхто не чіпає українських прапорів, які залишились на колишніх передових позиціях ЗСУ.

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Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Руслан і його візок "Бабковоз" Руслан працює на переході вже понад чотири роки. Має власний візок. Поїздка від мосту до українського КПВВ - а це десь кілометр - коштує 50 гривень або 100 російських рублів, які в ходу в "ЛНР". Втім, запевняє чоловік, може підвезти і безкоштовно, якщо "пасажир" не має грошей. Розповідає, що послугами "рикш" користується навіть молодь заради розваги.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Торгівля попри блокаду Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській "Тачечник"-поет "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир. Автор: Микола Бердник

