Чому багата Україна така бідна? (відео)

За економічним потенціалом Україна суттєво випереджає ту ж Молдову, яка живе за рахунок експорту вина, фруктів та грошових переказів заробітчан. Проте тепер, завдяки кільком рокам реформ, навіть аграрна Молдова обігнала Україну: і за рівнем ВВП на душу населення, і навіть за середньою офіційною зарплатою, яка на 50 доларів вища, ніж в Україні.