 Чому багата Україна така бідна? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.10.2018

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Політика й суспільство

Чому багата Україна така бідна? (відео)

МВФ вважає Україну найбіднішою державою Європи. Попереду вже навіть Молдова. Втім за багатством природних ресурсів та розвиненістю промисловості Україна випереджає багато країн. Чому досі триває цей парадокс?

Чому Україна така бідна попри свої багатства?

Чому Україна така бідна попри свої багатства?

За економічним потенціалом Україна суттєво випереджає ту ж Молдову, яка живе за рахунок експорту вина, фруктів та грошових переказів заробітчан. Проте тепер, завдяки кільком рокам реформ, навіть аграрна Молдова обігнала Україну: і за рівнем ВВП на душу населення, і навіть за середньою офіційною зарплатою, яка на 50 доларів вища, ніж в Україні. 

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Україна - на 88-му місці в глобальному рейтингу якості життя

В оприлюдненому ООН міжнародному рейтингу рівня якості життя Німеччина посіла 5-те місце. Лідером є Норвегія, а Україна опинилася на 88-мій позиції. (15.09.2018)  

Spiegel: Україна втрачає мільярди через податкові схеми

Україна щороку втрачає до 750 мільйонів євро податків через сумнівні схеми ухиляння від податків, повідомило німецьке видання Der Spiegel. (23.09.2018)  

Тіньова економіка України: рух до світла, попри численні проблеми

В українському уряді звітують про зменшення рівня тіньової економіки. Але опитані DW експерти застерігають від передчасного оптимізму: бізнесу в Україні досі доводиться мати справу з багатьма проблемами. (30.08.2018)  

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За природніми ресурсами та розвитком промисловості Україна випереджає багато країн, проте досі залишається в нижній частині рейтингів заможності населення та економічного розвитку.

Symbolbild Wirtschaftskriminalität

Тіньова економіка України: рух до світла, попри численні проблеми 30.08.2018

В українському уряді звітують про зменшення рівня тіньової економіки. Але опитані DW експерти застерігають від передчасного оптимізму: бізнесу в Україні досі доводиться мати справу з багатьма проблемами.

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Чому Україна така бідна попри свої багатства?

Чому багата Україна така бідна? (відео)

МВФ вважає Україну найбіднішою у Європі попри багатство природних ресурсів і розвиненість промисловості. Чому так?  

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