Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "чоловіки".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"В ідеальному світі не буде жодної різниці між чоловіками та жінками, за винятком біологічних відмінностей". DW запитала чоловіків у Берліні про те, що для них означає маскулінність та що відрізняє їх від їхніх батьків. Ось що ми почули.
Донедавна священниками в німецькій громаді Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим. Дивіться, що з цього вийшло.
Спортсменка з Нової Зеландії стане першим трансгендером на Олімпійських іграх. Лорел Хаббард 43 роки і до зміни статі вона виступала у чоловічій важкій атлетиці. Чи справедливо, що колишні чоловіки мірятимуться силами із жінками?
У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки, причому роблять це доволі успішно. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.
Донедавна священниками в німецькому селі Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим.