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Чоловіки

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "чоловіки".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Не хочу воювати з українцями. Чоловіки їдуть з Білорусі, остерігаючись військового призову

"Не хочу воювати з українцями". Чоловіки їдуть з Білорусі, остерігаючись військового призову 15.03.2022

Після нападу Росії на Україну з Білорусі почали масово від'їжджати чоловіки, які побоюються військового призову. Історії білорусів, які не хочуть воювати проти України - у DW.

На Львівщині черги до воєнкоматів (25.02.2022) 25.02.2022

Під воєнкоматами у Львівській області вже другий день поспіль вишиковуються черги. Чоловіки, які мають бойовий досвід, підпадають під мобілізацію. А тих, хто не має військового досвіду, записують у тероборону.

В Україні хочуть запровадити звання Батько-герой

В Україні хочуть запровадити звання "Батько-герой" 04.02.2022

В українському парламенті рекомендували ухвалити за основу законопроєкт "слуг народу" щодо запровадження почесного звання "Батько-герой".

Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені

Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені 04.01.2022

Жінки обманюють у соцмережах частіше, ніж чоловіки, а жителі розвинутих країн - рідше, ніж ті, хто живе в умовах нестабільної економіки. Про це і не тільки читайте в інтерв'ю DW з експерткою Дарією Колесник.

В Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду

В Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду 08.12.2021

В уряді, сформованому Соціал-демократичною партією Німеччини, Зеленими та Вільною демократичною партією, міністерські посади порівну поділили чоловіки і жінки.

Що таке маскулінність очима німецьких чоловіків (06.12.2021) 06.12.2021

"В ідеальному світі не буде жодної різниці між чоловіками та жінками, за винятком біологічних відмінностей". DW запитала чоловіків у Берліні про те, що для них означає маскулінність та що відрізняє їх від їхніх батьків. Ось що ми почули.
Жінки зазнали поразки на перших в історії Катару парламентських виборах

Жінки зазнали поразки на перших в історії Катару парламентських виборах 03.10.2021

Жодну з 26 кандидаток не обрали на парламентських виборах у Катарі. 30 виборних місць у Меджлісі аш-Шура - консультативному органі з парламентськими функціями - здобули кандидати-чоловіки.

Найпопулярніша водійка фури у TikTok (19.08.2021) 19.08.2021

Пристебніться, далекобійники! Кларисса Ранкін хоче добряче струснути сферу, в якій домінують чоловіки. "Коли я сідаю за це кляте кермо, дитинко, будь що буде". Знайомтеся із зіркою соцмереж!
Щеплення від COVID-19: чи варто вірити розповідям про безпліддя

Щеплення від COVID-19: чи варто вірити розповідям про безпліддя 05.08.2021

Ці чутки не нові, але у них і надалі вірять: мовляв, вакцини від коронавірусу можуть призвести до безпліддя у чоловіків і жінок. Наскільки ці побоювання виправдані?

Як лесбійки стали пасторками і що вони показують у YouTube (19.07.2021) 19.07.2021

Донедавна священниками в німецькій громаді Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим. Дивіться, що з цього вийшло.

Трансгендер уперше позмагається на Олімпійських іграх (22.06.2021) 22.06.2021

Спортсменка з Нової Зеландії стане першим трансгендером на Олімпійських іграх. Лорел Хаббард 43 роки і до зміни статі вона виступала у чоловічій важкій атлетиці. Чи справедливо, що колишні чоловіки мірятимуться силами із жінками?

Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО

Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО 11.06.2021

За інформацією Ірини Геращенко, звільнені з полону проросійських бойовиків чоловіки й жінки були жертвами групових зґвалтувань.
Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео)

Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео) 01.06.2021

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.

Великі Копані - українське село, де при владі лише жінки (01.06.2021) 01.06.2021

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки, причому роблять це доволі успішно. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.

Як лесбійки стали пасторками (20.05.2021) 20.05.2021

Донедавна священниками в німецькому селі Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим.
Чоловік, жінка… і не тільки, або Біологічні загадки хромосомів

Чоловік, жінка… і не тільки, або Біологічні загадки хромосомів 17.05.2021

Аргументи тих, хто поділяє людей на дві статі - чоловічу та жіночу, - часто зводяться до законів біології. А що каже про це наука? Виявляється, що все не так однозначно. Докладніше - у матеріалі DW.
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