Німецькі сімейні компанії: жінки на чолі - досі виняток

Понад половина великих сімейних підприємств у Німеччині не мають жодної жінки у вищих керівних органах. Згідно з новим звітом фонду AllBright, ця ситуація змінюється, але дуже поволі.

Винятково чоловіки на чолі німецьких компаній - не виняток, а досі норма в Німеччині. Щоб змінити цю ситуацію, німецько-шведський фонд AllBright регулярно готує і публікує звіти, в яких аналізує стан гендерного рівноправ'я в менеджменті німецьких компаній.

В останньому своєму звіті, оприлюдненому у вівторок, 7 травня, фонд проаналізував 100 найбільших сімейних підприємств Німеччини та з'ясував, що частка жінок у їхніх правліннях становить 12,6 відсотка.

З часу останнього подібного дослідження фонду у 2022 році ця частка зросла на чотири відсоткових пункти. Керуючі директори AllBright Foundation Вібке Анкерсен (Wiebke Ankersen) і Крістіан Берг у своєму звіті під назвою "Зміна поколінь як можливість" називають цей тренд "кінцем безпробудного сну".

Вони, зокрема, бачать нові можливості для жінок під час відходу від бізнесових справ у зв'язку з віком декого з керівників сімейних компаній. "У сім'ях часто одні й ті самі люди задають стратегічний тон протягом цілого покоління", - кажуть дослідники. При цьому в компаніях, акції яких котируються на фондовому ринку, частка жінок у керівництві зростає зазвичай швидше.

"Чим приватніша компанія, тим більше в ній чоловіків"

Сімейний бізнес за часткою жінок у керівництві явно відстає від біржових компаній. Так, частка жінок у правліннях 160 компаній, що входять до трьох найважливіших індексів Франкфуртської фондової біржі - DAX (великі підприємства), MDAX (середні) і SDAX (малі) - становить 19 відсотків.

Зі 100 найбільших сімейних компаній Німеччини 20 котируються на Франкфуртській фондовій біржі, тобто кожна сім'я володіє у них відповідно значною часткою акцій. До них належать автовиробник BMW, виробник автозапчастин і автогуми Continental, виробник споживчих товарів і клеїв Henkel та хіміко-фармацевтична група Merck.

Частка жінок у правліннях сімейних компаній, акції яких котируються на біржі, становить 19,6 відсотка, що збігається із середнім показником для всіх акціонерних корпорацій. Але при цьому у сімейних компаніях, які не котируються на фондовій біржі, частка жінок у правлінні є майже вдвічі нижчою - 10,6 відсотка. "Чим більш приватною є компанія, тим більше в її керівництві чоловіків", - йдеться у звіті фонду.

Незалежно від того, чи це наймані менеджерки, чи хтось із родини акціонера: зі 100 сімейних компаній, проаналізованих у звіті, майже половина (47) мала щонайменше одну жінку в правлінні. Фармацевтична компанія B. Braun Melsungen та виробник електроінструментів Stihl мали навіть по троє жінок у своїх правліннях.

Жодної жінки в правлінні

Але є й зворотний бік медалі - у понад половині компаній (53 відсотка) немає жодної жінки у найвищому керівництві. Це стосується, зокрема, Schwarz Group, яка управляє мережами супермаркетів Lidl та Kaufland.

На своєму сайті ця група компаній, в якій працює майже 600 тисяч осіб, підкреслює, що 41,7 відсотка керівних посад обіймають жінки. Однак там, де ухвалюються справді важливі рішення, - у раді директорів, яка складається з дев'яти членів, - немає жодної жінки.

На запитання DW про причини цього речниця компанії відповіла: "Протягом багатьох років у нас велика кількість жінок працює як на керівних посадах, так і в раді директорів". Імовірно, вона мала на увазі різні компанії, що входять до складу Schwarz Group. Речниця не прокоментувала причини винятково чоловічого складу ради директорів всієї групи.

Група Fressnapf, яка сама себе іменує компанією "номер один у Європі з виробництва товарів для домашніх тварин", є значно меншою за розміром - у ній працює 18 тисяч співробітників. Однак її правління, що складається з десяти членів, виглядає так само, як у Schwarz: у ньому немає жодної жінки.

"Довготривалий процес трансформації"

У відповідь на запитання DW речник компанії попросив набратися терпіння. "Ми перебуваємо у довготривалому процесі трансформації", - повідомив він у письмовому коментарі. За його словами, в компанії діють "внутрішні програми з просування рівних можливостей", але у Fressnapf усвідомлюють, що ще не досягли "цільового іміджу" "у всіх сферах і на всіх рівнях".

Гамбурзька торговельна компанія Otto Group у цьому зв'язку вже просунулася далі. Досі до складу її правління, що складається з шести членів, входила одна жінка. Навесні 2025 року до них приєднаються ще дві: Петра Шарнер-Вольфф (Petra Scharner-Wolff) на посаді голови правління та Каті Ревер (Katy Roewer) на посаді фінансової директорки.