Жінки на чолі німецьких компаній. Рідкісне явище?

У виконавчих та наглядових радах Німеччини більше жінок, ніж раніше, але все одно досі замало. Докладніше - у новому дослідженні.

Яким би давнім не було питання про рівні права жінок і чоловіків у професійній сфері, воно, як і раніше, залишається актуальним. Нобелівську премію з економіки цього року було присуджено американці Клаудії Голдін саме за дослідження гендерних відмінностей на ринку праці.

Читайте також: Гендерний розрив: Німеччина поліпшила показники

Результати нового дослідження

Яка ж ситуація у Німеччині? Шведсько-німецький фонд AllBright Foundation опублікував результати свого актуального дослідження про те, як багато жінок обіймають керівні посади. Прогрес є, але потенціал до зростання показників залишається великим.

За даними фонду, 37 відсотків нових членів ради директорів у Німеччині минулого року були жінками. "Нарешті настав момент, коли суто чоловічих рад директорів стало менше, ніж змішаних", - наголошують два керуючих директори AllBright Foundation - Вібке Анкерсен (Wiebke Ankersen) і Крістіан Берг (Christian Berg).

"Я радий, що дедалі більше німецьких компаній тепер висувають жінок до ради директорів", - говорить Свен Гаґстремер (Sven Hagströmer), засновник AllBright Foundation. Водночас у нього виникає відчуття, що компанії таким чином переважно хочуть відвернути увагу громадськості з цієї важливої теми. Ця підозра посилюється, якщо подивитися на той факт, що в переважній більшості рад директорів німецьких компаній є лише по одній жінці.

Майже 83 відсотки членів ради директорів, як і раніше, становлять чоловіки. У німецькому фондовому індексі DAX є дві компанії, рада директорів яких складається виключно з чоловіків - Adidas та Porsche Holding. Минулого року таких компаній було сім.

Читайте також: Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

Яка ситуація в інших країнах?

У США, наприклад, ситуація виглядає набагато кращою. Якщо порівняти частку жінок у радах директорів сорока найбільших компаній Німеччини, Франції, Великобританії, Польщі, Швеції та США, то Німеччина - на передостанньому місці, і це незважаючи на те, що в країні запроваджено обов'язкову жіночу квоту в керівництві компаній.

Відповідно до звіту AllBright Foundation, щоб досягти поліпшень, то принаймні третина ради директорів має складатися з жінок. У США таке співвідношення спостерігається у кожній другій компанії, а в Німеччині цей показник становить лише 28 відсотків, якщо брати до уваги 40 найбільших німецьких компаній.

І це при тому, що в американській економіці немає для цього сприятливих умов. Законодавчо встановленої квоти для жінок у радах директорів немає. Пов'язано це насамперед із тим, що у США немає допомоги на дитину, яку пропонують у Німеччині, і не скрізь є доступні за цінами варіанти догляду за дітьми, доки жінки працюють. Однак якщо їм вдається вирішити цю проблему, і вони працюють повний робочий день, їх просувають на керівні посади більш послідовно.

У Великій Британії також немає встановленої законом квоти для жінок. Проте 350 найбільших компаній, що котируються на біржі, домоглися того, що частка жінок у наглядових радах склала 40 відсотків. І це сталося на три роки раніше від запланованого терміну. До 2025 року має бути 40 відсотків жінок і на найвищому рівні управління.

У Франції існує законодавча квота для жінок у радах директорів, яка передбачає, що до 2026 року не менше 30 відсотків посад у наглядових радах мають обіймати жінки, а до 2029 року - вже 40 відсотків. Більшість француженок працюють повний робочий день і рано починають користуватися послугами установ для догляду за дітьми.

Німеччина дотримується старих стандартів

Дослідники AllBright Foundation вважають, що у Німеччині досі дуже популярні традиційні рольові моделі. Багато жінок працюють неповний робочий день, що ускладнює їхнє кар'єрне зростання. Жінки хотіли б брати на себе більше відповідальності на роботі. "Дослідження показують, що жінки не менш схильні брати на себе відповідальність за лідерство, але вони частіше впираються в так звану "скляну стелю", яка не дозволяє пробитися їм на посаду керівника, хоча їхній досвід і рівень освіти цілком відповідають бажаній позиції", - наголошує. Масель Фратцшер (Macel Fratzscher), економіст та професор Берлінського університету імені Гумбольдта, президент Німецького інституту економічних досліджень. Водночас дедалі більше чоловіків хотіли б рівних можливостей для колег-жінок і готові брати на себе більше відповідальності за сім'ю та дітей, каже Фратцшер. "Необхідне більш швидке і послідовне розширення мережі дитячих садків і шкіл продовженого дня, як і скасування стримувальних факторів, наприклад, в оподаткуванні та у розподілі відпускних днів ходу за дітьми", - вимагають керуючі директори AllBright Foundation Вібке Анкерсен та Крістіан Берґ. Якщо темпи останніх п'яти років збережуться, то має минути ще 18 років, перш ніж кожну другу посаду у раді директорів великих концернів обійматиме жінка.