Частка жінок на керівних посадах у Німеччині не зростає

У Німеччині частка компаній, у яких хоча б одна жінка є власницею, керівницею або членкинею ради директорів, становила 27 відсотків від 4,7 мільйона, випливає з даних приватного агентства кредитних історій Schufa, оприлюднених у п'ятницю, 8 березня. Таким чином, частка жінок на всіх керівних посадах у німецьких компаніях у 2023 році залишилася практично на тому самому рівні, що й роком раніше.

Згідно з аналізом даних, проведеним державним банком розвитку KfW, частка жінок-керівниць навіть знизилася. У 2023 році жінки очолювали 602 тисячі компаній малого та середнього бізнесу, що майже на 26 відсотків менше, ніж у 2022 році. Таким чином, частка підприємств малого та середнього бізнесу, якими керує жінка, становила 15,8 відсотка від 3,8 мільйона. У 2022 році цей показник був вищим майже на 4 відсотки (19,7).

"Зруйнувати гендерні стереотипи"

Одна з причин стагнуючих показників, згідно з даними KfW, полягає в тому, що жінки в Німеччині дедалі рідше відкривають власні компанії.

"Щоб більше жінок обіймали керівні посади, необхідно зруйнувати гендерні стереотипи і традиційні рольові моделі в таких галузях, як виховання дітей, освіта і поділ праці в сім'ї", - заявила головна економістка KfW Фрітці Келер-Ґайб (Fritzi Köhler-Geib).

Ефект закону про жіночі квоти

При цьому глава Schufa Таня Біркгольц (Tanja Birkholz) зазначає, що у великих компаніях помітний прогрес у сфері кар'єрного просування жінок. Так, частка концернів з оборотом понад мільярд євро, в яких хоча б одна жінка обіймає вищий керівний пост, склала 34 відсотки. Біркгольц вважає, що позитивний ефект справили поправки до закону про рівну представленість жінок і чоловіків на керівних посадах, ухвалені в серпні 2021 року.

Згідно з поправками, компанії, зареєстровані на біржі, а також ті, що мають понад 2000 співробітників і більше ніж три особи у раді директорів, під час нових призначень мають забезпечити, щоб серед керівників була щонайменше одна жінка.

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