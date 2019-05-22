Чи такий страшний коронавірус, як про нього повідомляють?

Як швидко поширюється нове захворювання легенів?

Нове захворювання легенів пошируюєтьсянапрочуд швидко. Як повідомили у вівторок, 21 січня, державні китайські ЗМІ, за добу було підтверджено ще 77 нових випадків захворювання коронавірусом. Тож з моменту початку поширення хвороби в грудні 2019 року загальна кількість офіційно зафіксованих заражень цим вірусом зросла до 291. Постраждалі - переважно люди похилого віку. Досі від вірусу померло шестеро пацієнтів. Усі померлі раніше недужали тяжкими хронічними хворобами.

Тим часом захворювання цим вірусом підтвердили в Таїланді, Японії та Південній Кореї. Крім того, за даними ЗМІ, наразі в Австралії і на Філіппінах перевіряють ще по одному підозрілому випадку щодо цього вірусу. У всіх діагностованих випадках та підозр на хворобу як у Китаї, так і за межами КНР, ідеться про осіб, котрі раніше перебували в місті Ухань.

І небезпека подальшого поширення вірусу лише зростає, адже незабаром наступна хвиля подорожей та поїздок з нагоди китайського Нового року, що святкуватиметься 25 січня. Бо щороку це свято супроводжує таке собі "найбільше переселення народів" у новочасній історії, коли за короткий проміжок часу подорожують кілька сотень мільйонів китайців.

Подальше поширення вірусу може спричинити масовий рух пасажирів з нагоди китайського Нового року

На тлі цього азійські сусіди КНР і кілька аеропортів у низці країн світу вдалися до суворих заходів контролю на предмет наявності підвищеної температури тіла та посилили інші заходи перевірки при в'їзді. Загальне хвилювання позначилося й на азійських фондових ринках, спричинивши там падіння індексів.

Як передається вірус?

Органи охорони здоров'я КНР підтвердили здатність збудника передаватися від людини до людини. Але поки що не виявлено жодних доказів зараження через дихальні шляхи. Тож тепер головне - з'ясувати, наскільки легко вірус передається від однієї людини до іншої, та чи мутує він у подальшому і чи пристосовується до нового людського господаря.

В аеропортах Японії запровадили суворі правила контролю через коронавірус у КНР

Перші інфекції пов'язують з тепер уже закритим рибним ринком в місті Ухань, де, крім риби, продавалася й дичина. Можливо, спочатку вірус передавався під час прямого контакту між твариною і людиною (зооноз), або ж просто повітряним шляхом, як це трапляється з багатьма мікробами.

Крім того, зоонози можуть передаватися і через продукти харчування, приміром, унаслідок споживання м'яса або продуктів тваринного походження. Якщо ці продукти піддаються недостатній термічній обробці або їх приготували в неналежних умовах, вони теж стають джерелом інфекції.

Що відомо про вірус?

Нещодавно експертам вдалося розшифрувати геном нового вірусу Corona 2019-nCoV, що раніше не діагностували у людей.

Коронавіруси відомі з 1960-х років. Назва походить від короноподібної білкової структури вірусної оболонки. Власне, коронавіруси не є чимось надзвичайним. Нерідко перебіг викликаної ними інфекції не становить серйозної загрози, приміром, як це буває з грипоподібними недугами, як-от лихоманка, кашель і задишка. Так само можуть виникати шлунково-кишкові нездужання, особливо діарея.

Назва вірусів походить від короноподібної білкової структури вірусної оболонки

Утім, коронавіруси теж підступні й наділені надзвичайною здатністю пристосовуватися - вони належать до РНК-вірусів і мають високу генетичну варіабельність. На практиці це означає, що їм нескладно подолати видові бар'єри і заразити представників будь-яких видів. В результаті таким вірусам під силу спричиняти тяжкий перебіг захворювань, з задишкою і пневмонією, що можуть навіть призвести до смерті.

Наприклад, 2002 і 2003 року агресивний коронавірус, відомий як тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS), спричинив епідемію. Тоді за два роки у світі захворіло понад вісім тисяч осіб, з яких близько тисячі померло. Від епідемії постраждало 30 країн. Потім 2012 року був виявлений коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), що спочатку поширився на Аравійському півострові.

Яких заходів доцільно вжити?

Нині через поширення нового коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає на 22 січня екстрене засідання. Під час консультацій комітет з кризових ситуацій має вирішити, чи потрібно оголошувати міжнародну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Оголошення такої ситуації означатиме запровадження низки заходів, в тому числі й карантинних, а також посилення прикордонного контролю, створення спеціальних лікувальних центрів або навіть запровадження обмежень на міжнародні туристичні перевезення.

Уже зараз у Китаї та в аеропортах кількох азійських держав, а ще в США та Італії туристам та пасажирам міряють температуру тіла. Поки у ВООЗ не оприлюднювали жодних застережень щодо поїздок до китайського міста Ухань.

Крім того, і надалі слід дотримуватися загальних правил гігієни і поведінки. Йдеться зокрема про те, щоб уникати тісного контакту з людьми з гострими респіраторними інфекціями, а також з живими або мертвими домашніми чи дикими тваринами. Сюди ж можна віднести й регулярне миття рук, особливо після прямого контакту з хворими людьми і їхнім оточенням.

Причин для паніки немає

Але поки що експерти не бачать небезпеки глобального поширення цього вірусу. За словами вірусолога з Інституту Бернгарда Нохта Йонаса Шмідт-Каназіта (Jonas Schmidt-Chanasit), у Німеччині, приміром, не було необхідності в запровадженні спеціальних заходів. "У даний момент небезпека справді дуже мізерна", - сказав вірусолог у коментарі DW.

Так само в Інституті Роберта Коха теж не бачать причин для надмірних хвилювань через виявлений у Китаї коронавірус. Приміром, віце-президент Інституту Ларс Шааде (Lars Schaade) не очікує такої ж високої смертності, як під час спалаху в Азії тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS) 2002-2003 років, про що він розповів німецькому суспільно-правовому мовнику Deutschlandfunk.