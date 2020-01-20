ВООЗ вирішила поки не оголошувати "надзвичайну ситуацію" через коронавірус

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки не побачили підстав для оголошення "надзвичайної ситуації" через поширення коронавірусу в Китаї. Такі підсумки екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ, яке провели у середу, 22 січня, в Женеві.

Утім, члени комітету зберуться знову 23 січня для оцінки стану справ. Експерти ВООЗ також рекомендували покращити обмін інформацією між країнами.

"До рішення про те, чи потрібно оголошувати "надзвичайну ситуацію" у сфері охорони здоров'я на міжнародному рівні, я ставлюся дуже серйозно. Я готовий його ухвалити лише з огляду на наявні докази", - заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, цитує агенція новин AFP.

У разі запровадження "надзвичайної ситуації" ВООЗ має надати конкретні рекомендації країнам для максимального стримування поширення вірусу через кордони. Такі рекомендації можуть включати, зокрема, перевірки мандрівників на наявність симптомів хвороби та посилений захист медичного персоналу.

Тим часом у Китаї зупинили усі авіарейси та потяги з міста Ухань, де зафіксували спалах коронавірусу. У цьому місті проживає 11 мільйонів людей. Про це повідомив китайський державний телеканал CCTV.

Нагадаємо, протягом останньої доби кількість загиблих внаслідок коронавірусу зросла до 17 людей. Зафіксовано вже 544 випадки зараження новим вірусом.

Лунають побоювання, що кількість інфікованих упродовж наступних кількох днів може різко зрости через масові поїздки перед святкуванням китайського Нового року.

Тим часом КНДР вже закрила свій кордон для іноземних туристів. У низці країн, зокрема в Росії, Великобританії і США посилили перевірку на кордонах, передусім пасажирів, які прибувають з Уханю.

Про збудника хвороби відомо, що він належить до групи коронавірусів і провокує в інфікованих ним людей розвиток пневмонії. Перші випадки зараження новим вірусом пов'язували з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань. Крім білух і інших морських ссавців на цьому ринку до його закриття 1 січня, за інформацією ЗМІ, продавали також кажанів, курей, кроликів та змій.