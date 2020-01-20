 ВООЗ вирішила поки не оголошувати ″надзвичайну ситуацію″ через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ВООЗ вирішила поки не оголошувати "надзвичайну ситуацію" через коронавірус

У ВООЗ поки не бачать достатніх підстав для оголошення "надзвичайної ситуації" через коронавірус у Китаї. Експерти організації продовжать вивчати стан справ 23 січня.

У столиці Китаю Пекіні через загрозу поширення коронавірусу люди носять медичні маски

У столиці Китаю Пекіні через загрозу поширення коронавірусу люди носять медичні маски

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки не побачили підстав для оголошення "надзвичайної ситуації" через поширення коронавірусу в Китаї. Такі підсумки екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ, яке провели у середу, 22 січня, в Женеві.

Утім, члени комітету зберуться знову 23 січня для оцінки стану справ. Експерти ВООЗ також рекомендували покращити обмін інформацією між країнами.

"До рішення про те, чи потрібно оголошувати "надзвичайну ситуацію" у сфері охорони здоров'я на міжнародному рівні, я ставлюся дуже серйозно. Я готовий його ухвалити лише з огляду на наявні докази", - заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, цитує агенція новин AFP.

У разі запровадження "надзвичайної ситуації" ВООЗ має надати конкретні рекомендації країнам для максимального стримування поширення вірусу через кордони. Такі рекомендації можуть включати, зокрема, перевірки мандрівників на наявність симптомів хвороби та посилений захист медичного персоналу.

Тим часом у Китаї зупинили усі авіарейси та потяги з міста Ухань, де зафіксували спалах коронавірусу. У цьому місті проживає 11 мільйонів людей. Про це повідомив китайський державний телеканал CCTV.

Нагадаємо, протягом останньої доби кількість загиблих внаслідок коронавірусу зросла до 17 людей. Зафіксовано вже 544 випадки зараження новим вірусом.

Лунають побоювання, що кількість інфікованих упродовж наступних кількох днів може різко зрости через масові поїздки перед святкуванням китайського Нового року.

Тим часом КНДР вже закрила свій кордон для іноземних туристів. У низці країн, зокрема в Росії, Великобританії і США посилили перевірку на кордонах, передусім пасажирів, які прибувають з Уханю.

Про збудника хвороби відомо, що він належить до групи коронавірусів і провокує в інфікованих ним людей розвиток пневмонії. Перші випадки зараження новим вірусом пов'язували з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань. Крім білух і інших морських ссавців на цьому ринку до його закриття 1 січня, за інформацією ЗМІ, продавали також кажанів, курей, кроликів та змій.

Також за темою

China, Wuhan: Patienten mit SARS-ähnlichen Virus infiziert

ВООЗ скликає екстрене засідання через новий вірус у Китаї 20.01.2020

У Китаї новим коронавірусом заразилися вже понад 200 людей, влада підтвердила, що він передається від людини до людини. У зв'язку з цим ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій.

Peking, Schutz gegen das Coronavirus durch Masken

Від нового коронавірусу в Китаї померли вже 17 людей 22.01.2020

Кількість померлих від нового коронавірусу в Китаї зросла до 17 людей. Зафіксовано вже понад 540 випадків зараження вірусом.

BG China Reisewelle Neujahrsfest Coronavirus

Новий коронавірус у Китаї: майже 300 осіб захворіло, шестеро померло 21.01.2020

Новий коронавірус почав розповсюджуватися в інших частинах Китаю і, як очікується, найближчим часом досягне інших країн. В КНР офіційно зафіксовано вже майже 300 випадків захворювання на нову хворобу.

Реклама

Докладно

Коронавірус у Китаї

Що відомо про новий коронавірус у Китаї

DW пропонує розглянути факти щодо нового захворювання.  

Під час зустрічі Урсули фон дер Ляєн та Дональда Трампа у Давосі, 21 січня 2020 року

Трамп погрожує ЄС "дуже високими" митами, якщо не буде угоди

Після укладення першої фази торговельної угоди з Китаєм Дональд Трамп заявив, що хоче зосередитися на торгівлі з ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  