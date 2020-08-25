Чи можливо вдруге заразитися коронавірусом?

Під час нинішньої пандемії COVID-19 неодноразово надходили повідомлення про можливі випадки повторного зараження. Утім, зазвичай згодом виявлялося, що винні в цьому помилки в тестуванні, хибні попередні негативні тести або залишки вірусу від першої інфекції.

Читайте також: Дослідження: Коронавірус краще поширюється у приміщеннях з низькою вологістю повітря

Однак натепер зареєстровано повторні випадки інфікування з Гонконгу, Нідерландів та Бельгії. У всіх цих випадках йшлося про пацієнтів, котрі раніше вже перехворіли COVID-19, а через кілька місяців знову заразилися, найімовірніше, мутованим вірусом SARS-CoV-2.

Різні випадки, але схожий перебіг хвороби

Приміром, у 33-річного пацієнта з Гонконгу в середині березня спостерігалися легкі симптоми COVID-19, а проведений 26 березня тест на SARS-CoV-2 дав позитивний результат. Цей пацієнт залишався в лікарні аж до 14 квітня. Виписали його лише після двох проведених негативних ПЛР-тестів.

Однак згодом цей чоловік знову заразився. Найімовірніше, під час відрядження до Іспанії. А виявили це радше випадково, коли 15 серпня цей 33-річний чоловік проходив рутинну процедуру тестування на коронавірус для тих, хто прибув з-за кордону, в аеропорту Гонконгу, і тест виявився позитивним. Про всяк випадок його знову доправили в лікарню, хоч жодних симптомів не спостерігалося.

Проведений генетичний аналіз показав, що в даному разі йдеться не про попередній штам патогену, а цей пацієнт справді заразився мутованим підвидом вірусу. "Аналіз показав, що перший вірусний геном належав до іншого штаму SARS-CoV-2, ніж другий", - каже доцент кафедри мікробіології Університету Гонконгу (HKU) доктор Кельвін Кай-Ванг То. За словами гонконзьких медиків, два геноми вірусу відрізнялися 24 нуклеотидами, тобто складовими генетичного матеріалу.

Тим часом у Гонконгу послабили деякі обмеження

Власне, вже давно відомо, що за час пандемії SARS-CoV-2, так само як і багато інших вірусів, вже кілька разів мутував, змінюючи складові своєї білкової структури.

Тож для китайських медиків цей випадок - недвозначний доказ нової інфекції. Виходить, що навіть перехворівши COVID-19, все одно можна заразитися патогеном SARS-CoV-2. Такі повторні інфекції також часто зустрічаються й з іншими сезонними застудними коронавірусами, як-от 229E, OC43, NL63 і HKUI24, зазначають гонконзькі дослідники.

Випадки в Європі

Схожа ситуація простежується і з пацієнтом в Нідерландах - літнім чоловіком зі слабкою імунною системою. За словами вірусологині й радниці голландського уряду Маріон Копманс, генетичний код другої інфекції також значно відрізняється від першої. Тож говорити про відродження першого патогену в даному разі не можна, додає вона.

Читайте також: Коронавірусний концерт: як минув експеримент німецьких науковців

Поява нового підвиду вірусу її не здивувала, каже науковиця в ефірі однієї з радіостанції Нідерландів: "Нам відомо на прикладі інших інфекцій дихальних шляхів, що жодна з них не дає довічного імунітету, тож ми не очікуємо цього від COVID-19". Однак тепер необхідно з'ясувати, чи справді такі повторні інфекції зустрічаються часто, чи йдеться лише про одиничні випадки, додала Копманс.

Чи зможуть мутації призвести до нової хвилі пандемії коронавірусу?

Випадок повторного захворювання зафіксували також і в Бельгії, де пацієнтка знову захворіла за три місяці після першої хвороби. Аналіз геному так само показав, що у другому випадку вірусу мав 11 мутацій. "Це недобрі новини", - каже вірусолог Марк Ван Ранст в ефірі бельгійського телеканалу VTM.

Багато питань без відповідей

Якщо повторні зараження дійсно мали місце, з'являється чимало підстав вважати, що імунітет до нового коронавірусу SARS-CoV-2 недовговічний. Тобто принаймні дехто з пацієнтів, які перенесли хворобу COVID-19, захищені від повторного зараження лише частково. Очевидно, що не в кожного з них виробляються захисні антитіла.

Читайте також: Нове дослідження: хворі на COVID-19 є заразними раніше, ніж вважали

Однак навіть через вісім місяців після спалаху пандемії багато питань так і залишаються без відповіді, і дослідникам вкрай непросто отримати більш-менш ясну картину, оскільки дослідження проводяться у всьому світі з неймовірним поспіхом, а багато результатів публікуються швидко і без необхідної додаткової сторонньої експертної перевірки.

Читайте також: Спрей для носа проти коронавірусу: нова розробка науковців у США

Докладних досліджень щодо цих випадках в Нідерландах і Бельгії поки немає. Та й щодо випадку повторного зараження в Гонконзі є тільки фрагменти наукової статті, які репортер гонконзького видання South China Morning Post опублікував в соцмережі Twitter. Тож сторонньої оцінки цих результатів іншими фахівцями так само ще не було.

Які наслідки для вакцин?

Нині у всьому світі проводять тестування понад 150 вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2. Нещодавно в Росії була допущена до використання вакцина "Спутник V" власної розробки, крім того, ще сім вакцин-кандидатів перебувають на етапі вирішальної третьої фази клінічних випробувань.

Якщо можливість повторного зараження справді підтвердиться, то SARS-CoV-2 навряд чи зникне внаслідок появи ефективного колективного імунітету. Так само можливо, що вакцини, котрі нині розробляють, не гарантуватимуть довічного захисту від агресивного коронавірусу.

Читайте також: ВООЗ застерігає від лікування коронавірусу плазмою

Поки триватиме третя фаза клінічних випробувань вакцин і науковці не матимуть результатів вагомих довгострокових досліджень, не можна з упевненістю стверджувати, наскільки ефективними насправді будуть ці вакцини і чи захищатимуть вони й від вірусних мутацій, або як довго триватиме наданий ними захист.