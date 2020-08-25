Чи можливо вдруге заразитися коронавірусом?

Пацієнти в Гонконгу, Нідерландах та Бельгії вдруге отримали позитивний результат на SARS-CoV-2 попри те, що вже задовго до цього перехворіли на COVID-19. Чи дійсно можна заразитися коронавірусом вдруге?
Під час нинішньої пандемії COVID-19 неодноразово надходили повідомлення про можливі випадки повторного зараження. Утім, зазвичай згодом виявлялося, що винні в цьому помилки в тестуванні, хибні попередні негативні тести або залишки вірусу від першої інфекції.
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Однак натепер зареєстровано повторні випадки інфікування з Гонконгу, Нідерландів та Бельгії. У всіх цих випадках йшлося про пацієнтів, котрі раніше вже перехворіли COVID-19, а через кілька місяців знову заразилися, найімовірніше, мутованим вірусом SARS-CoV-2.
Приміром, у 33-річного пацієнта з Гонконгу в середині березня спостерігалися легкі симптоми COVID-19, а проведений 26 березня тест на SARS-CoV-2 дав позитивний результат. Цей пацієнт залишався в лікарні аж до 14 квітня. Виписали його лише після двох проведених негативних ПЛР-тестів.
Однак згодом цей чоловік знову заразився. Найімовірніше, під час відрядження до Іспанії. А виявили це радше випадково, коли 15 серпня цей 33-річний чоловік проходив рутинну процедуру тестування на коронавірус для тих, хто прибув з-за кордону, в аеропорту Гонконгу, і тест виявився позитивним. Про всяк випадок його знову доправили в лікарню, хоч жодних симптомів не спостерігалося.
Проведений генетичний аналіз показав, що в даному разі йдеться не про попередній штам патогену, а цей пацієнт справді заразився мутованим підвидом вірусу. "Аналіз показав, що перший вірусний геном належав до іншого штаму SARS-CoV-2, ніж другий", - каже доцент кафедри мікробіології Університету Гонконгу (HKU) доктор Кельвін Кай-Ванг То. За словами гонконзьких медиків, два геноми вірусу відрізнялися 24 нуклеотидами, тобто складовими генетичного матеріалу.
Власне, вже давно відомо, що за час пандемії SARS-CoV-2, так само як і багато інших вірусів, вже кілька разів мутував, змінюючи складові своєї білкової структури.
Тож для китайських медиків цей випадок - недвозначний доказ нової інфекції. Виходить, що навіть перехворівши COVID-19, все одно можна заразитися патогеном SARS-CoV-2. Такі повторні інфекції також часто зустрічаються й з іншими сезонними застудними коронавірусами, як-от 229E, OC43, NL63 і HKUI24, зазначають гонконзькі дослідники.
Схожа ситуація простежується і з пацієнтом в Нідерландах - літнім чоловіком зі слабкою імунною системою. За словами вірусологині й радниці голландського уряду Маріон Копманс, генетичний код другої інфекції також значно відрізняється від першої. Тож говорити про відродження першого патогену в даному разі не можна, додає вона.
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Поява нового підвиду вірусу її не здивувала, каже науковиця в ефірі однієї з радіостанції Нідерландів: "Нам відомо на прикладі інших інфекцій дихальних шляхів, що жодна з них не дає довічного імунітету, тож ми не очікуємо цього від COVID-19". Однак тепер необхідно з'ясувати, чи справді такі повторні інфекції зустрічаються часто, чи йдеться лише про одиничні випадки, додала Копманс.
Випадок повторного захворювання зафіксували також і в Бельгії, де пацієнтка знову захворіла за три місяці після першої хвороби. Аналіз геному так само показав, що у другому випадку вірусу мав 11 мутацій. "Це недобрі новини", - каже вірусолог Марк Ван Ранст в ефірі бельгійського телеканалу VTM.
Якщо повторні зараження дійсно мали місце, з'являється чимало підстав вважати, що імунітет до нового коронавірусу SARS-CoV-2 недовговічний. Тобто принаймні дехто з пацієнтів, які перенесли хворобу COVID-19, захищені від повторного зараження лише частково. Очевидно, що не в кожного з них виробляються захисні антитіла.
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Однак навіть через вісім місяців після спалаху пандемії багато питань так і залишаються без відповіді, і дослідникам вкрай непросто отримати більш-менш ясну картину, оскільки дослідження проводяться у всьому світі з неймовірним поспіхом, а багато результатів публікуються швидко і без необхідної додаткової сторонньої експертної перевірки.
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Докладних досліджень щодо цих випадках в Нідерландах і Бельгії поки немає. Та й щодо випадку повторного зараження в Гонконзі є тільки фрагменти наукової статті, які репортер гонконзького видання South China Morning Post опублікував в соцмережі Twitter. Тож сторонньої оцінки цих результатів іншими фахівцями так само ще не було.
Нині у всьому світі проводять тестування понад 150 вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2. Нещодавно в Росії була допущена до використання вакцина "Спутник V" власної розробки, крім того, ще сім вакцин-кандидатів перебувають на етапі вирішальної третьої фази клінічних випробувань.
Якщо можливість повторного зараження справді підтвердиться, то SARS-CoV-2 навряд чи зникне внаслідок появи ефективного колективного імунітету. Так само можливо, що вакцини, котрі нині розробляють, не гарантуватимуть довічного захисту від агресивного коронавірусу.
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Поки триватиме третя фаза клінічних випробувань вакцин і науковці не матимуть результатів вагомих довгострокових досліджень, не можна з упевненістю стверджувати, наскільки ефективними насправді будуть ці вакцини і чи захищатимуть вони й від вірусних мутацій, або як довго триватиме наданий ними захист.