Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".
"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:51 Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги
06:29 Польща до й після падіння Берлінського муру
18:03 Сирна "війна" у Франції. Таємниця камамбера та нормандських корів
23:04 Дивні розваги з Фінляндії: чемпіонат із верхової їзди на іграшкових кониках
Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)