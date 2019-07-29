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Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".

Часто люди вважають, що санітари швидкої допомоги працюють занадто повільно

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами: 00:51 Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги 06:29 Польща до й після падіння Берлінського муру 18:03 Сирна "війна" у Франції. Таємниця камамбера та нормандських корів 23:04 Дивні розваги з Фінляндії: чемпіонат із верхової їзди на іграшкових кониках

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