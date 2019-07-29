 Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 29.07.2019

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Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".

Часто люди вважають, що санітари швидкої допомоги працюють занадто повільно

Часто люди вважають, що санітари швидкої допомоги працюють занадто повільно

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:51 Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги

06:29 Польща до й після падіння Берлінського муру

18:03 Сирна "війна" у Франції. Таємниця камамбера та нормандських корів

23:04 Дивні розваги з Фінляндії: чемпіонат із верхової їзди на іграшкових кониках

 

DW.COM

Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (відео)

Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)  

Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії. (09.07.2019)  

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Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - "Європа у фокусі" (29.07.2019) 29.07.2019

Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.