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Варшавський договір

Варшавський договір (1955 року) - міжнародна угода, укладена між соцкраїнами в Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Варшавський договір".

Договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу було підписано між європейськими соціалістичними країнами 14 травня 1955 року у Варшаві. До нього приєднались Албанія, Болгарія, Німецька Демократична Республіка, Польща, Румунія, СРСР, Угорщина та Чехословаччина. Договір припинив свою дію 1991 року разом з розвалом Радянського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи спровокував НАТО Путіна своїм розширенням? (22.03.2022) 22.03.2022

Одним з аргументів вторгнення в Україну Путін називав розширення НАТО. Мовляв, Альянс порушив обіцянку не розширюватися на схід. Та чи справді це так? Що закріплено в офіційних документах? Фактчек DW.
Віллі Брандт на колінах: 50 років великому жестові у Варшаві

Віллі Брандт на колінах: 50 років великому жестові у Варшаві 07.12.2020

7 грудня 1970 року німецький канцлер Віллі Брандт став на коліна у Варшаві - це відкрило шлях до примирення між Польщею й Німеччиною. Утім, пів століття по тому деяким полякам цей жест видається "порожнім".
30 років без комунізму: як у Східній Європі ставляться до демократії

30 років без комунізму: як у Східній Європі ставляться до демократії 16.10.2019

Як на Сході Європи сприймають ринкову економіку і демократію через 30 років після падіння комуністичного ладу? За даними нового дослідження, позитивна оцінка переважає - у тому числі в Україні.
Диво-острів як модель для країни - Європа у фокусі (відео)

Диво-острів як модель для країни - "Європа у фокусі" (відео) 12.08.2019

Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків? Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків? Чому частина узбережжя Великобританії може опинитися під водою?

Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео) 29.07.2019

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".
Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - Європа у фокусі (29.07.2019)

Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - "Європа у фокусі" (29.07.2019) 29.07.2019

Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.
Коментар: Кремль робить росіян співучасниками придушення Празької весни

Коментар: Кремль робить росіян співучасниками придушення "Празької весни" 21.08.2018

Танки йшли Прагою 50 років тому. І, судячи з коментарів у російській пресі, ми "можемо повторити" і це. Незрозуміло тільки, навіщо, дивується політолог Іван Преображенський

Як придушували "Празьку весну" (21.08.2018) 21.08.2018

21 серпня минає півстоліття відтоді, як радянські війська придушили "Празьку весну". Тінь соціалістичного минулого знову наздогнала чехів. Прем'єра країни підозрюють у тому, що він був агентом спецслужб.

50 років Празькій весні: ніч, коли до міста увійшли танки

50 років "Празькій весні": ніч, коли до міста увійшли танки 21.08.2018

Прага згадує придушення "Празької весни" 1968 року. Радянське керівництво замінило комуністів-реформаторів у тодішній Чехословаччині лояльними "товаришами".

Незабутня Празька весна: чого насправді прагнув Александр Дубчек?

Незабутня "Празька весна": чого насправді прагнув Александр Дубчек? 05.01.2018

Перемога Александра Дубчека у 1968 році на виборах у Чехословаччині ознаменувала початок безпрецедентних демократичних реформ. Але мрію побудувати "соціалізм із людським обличчям" поховали під наступом радянських танків.
Історик: Організація Варшавського договору була слабшою, ніж думав Захід

Історик: Організація Варшавського договору була слабшою, ніж думав Захід 01.07.2016

25 років тому перестала існувати Організація Варшавського договору. Чому Німеччина зіграла ключову роль в її створенні та розпаді, DW пояснив військовий історик Вінфрід Гайнеманн.
Чехи згадують вторгнення СРСР у 1968 році, проводячи паралелі з анексією Криму

Чехи згадують вторгнення СРСР у 1968 році, проводячи паралелі з анексією Криму 21.08.2015

21 серпня у Празі вшановують пам’ять жертв вторгнення військ СРСР та країн-сателітів до Чехословаччини. За словами голови сенату Мілана Штеха, у Криму Москва знову пішла на вторгнення.
Литва відкинула закиди Росії через можливе розміщення озброєння США

Литва відкинула закиди Росії через можливе розміщення озброєння США 16.06.2015

За словами міністра оборони Литви Юозаса Олекаса, його країна нікому не загрожує. Ідеться лише про захист території.
Росія повністю вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі

Росія повністю вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі 10.03.2015

Російська Федерація повністю припинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі, який був підписаний ще в 1990 році. Однак запевняє, що готова до продовження діалогу.