Варшавський договір (1955 року) - міжнародна угода, укладена між соцкраїнами в Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Варшавський договір".

Договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу було підписано між європейськими соціалістичними країнами 14 травня 1955 року у Варшаві. До нього приєднались Албанія, Болгарія, Німецька Демократична Республіка, Польща, Румунія, СРСР, Угорщина та Чехословаччина. Договір припинив свою дію 1991 року разом з розвалом Радянського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.