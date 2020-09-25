Чехія і Словаччина оголошують надзвичайний стан через коронавірус

Уряди Чехії та Словаччини в середу, 30 вересня, оголосили про надзвичайний стан через високі темпи поширення коронавірусу. У Чехії надзвичайний стан буде чинний від наступного тижня, повідомив міністр охорони здоров'я Роман Примула. У Словаччині нові норми набирають чинності з 1 жовтня, передає інформагенція AFP з посиланням на уряд у Братиславі.

У Чехії футбольним фанатам на два тижні заборонили вхід до стадіонів. Оперні та музичні вистави скасували. У низці регіонів, де коронавірус поширюється швидко, знову зачинять школи. Кількість учасників масових заходів обмежать.

У Словаччині з 1 жовтня люди зобов'язані носити маски поза приміщеннями в разі, якщо дотримуватися безпечної дистанції неможливо. Кількість учасників масових заходів обмежили до 50. Ці правила будуть чинні попередньо до листопада, повідомив глава уряду Ігор Матович.

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У Чехії на COVID-19 від початку пандемії занедужали майже 69 тисяч людей. 33,5 тисячі одужали. 655 померли, повідомляється на сайті Університету Джонса Гопкінса (США).

За цими даними, у Словаччині коронавірусом інфікувалися понад 10 тисяч людей. Більш ніж 4 тисячі одужали. 48 померли.

На початку пандемії Чехії та Словаччині вдалося доволі швидко загальмувати інфікування людей, пише AFP. Обидві країни серед іншого запровадили обов'язок носити маски. Перед літніми канікулами протиепідемічні заходи послабили. Нині кількість заражень і смертей зростає.

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