 Через новорічний страйк бортпровідників дочки Lufthansa скасовано 170 рейсів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Через новорічний страйк бортпровідників дочки Lufthansa скасовано 170 рейсів

Понад 170 рейсів німецького авіаперевізника Germanwings - дочірньої компанії концерну Lufthansa - скасовано через страйк протягом трьох наступних днів - з 30 грудня до 1 січня.

Понад 170 рейсів авіаперевізника Germanwings скасовано через страйк

Понад 170 рейсів авіаперевізника Germanwings скасовано через страйк

DW.COM

Співробітники Amazon у Німеччині почали страйк, який триватиме від ранку "чорної п'ятниці" три дні. Профспілки вимагають укладення тарифного договору. (29.11.2019)

У перший день страйку бортпровідників авіакомпанії Lufthansa її керівництво заявило про готовність до переговорів з профспілкою. (07.11.2019)

Німецький бюджетний авіаперевізник Eurowings у неділю, 29 грудня, повідомив про скасування понад 170 рейсів, які мали відбутися у найближчі три дні. Причиною скасування став страйк бортпровідників лоукостера Germanwings - сестринської компанії Eurowings - який був організований німецькою профспілкою бортпровідників Ufo. Обидві компанії - Eurowings та Germanwings - є дочірніми компаніями авіаконцерну Lufthansa.

Страйк зачепив передусім внутрішньонімецькі рейси з понеділка, 30 грудня, до середи, 1 січня. Саме протягом цих трьох днів триватиме страйк бортпровідників Germanwings. Рейси були скасовані, зокрема, з аеропортів Кельн-Бонн, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Дюссельдорфа.

Згідно з повідомленням Eurowings, компанія намагається мінімізувати негативний вплив страйку на пасажирів. Понад тисяча рейсів у ці три дні відбудеться відповідно до розкладу.

Профспілка Ufo вирішила вдатися до страйку через суперечку з керівництвом Germanwings у зв'язку з тим, що компанія відхилила прохання низки бортпровідників щодо роботи на неповну ставку.

Також за темою

Deutschland Düsseldorf Flughafen | Streik Ufo-Flugbegleiter

Страйк бортпровідників "дочок" Lufthansa подовжили 20.10.2019

Страйк поширюється на чотири "дочки" Lufthansa, у тому числі Eurowings, і заторкне сотні рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.

Deutschland Symbolbild Streik Gewerkschaft Ufo gegen Lufthansa

Працівники Lufthansa страйкуватимуть 7 та 8 листопада 04.11.2019

Через суперечку щодо зарплат та умов праці співробітники німецької авіакомпанії Lufthansa страйкуватимуть протягом 48 годин. Профспілка також попередила, що страйк може мати більше охоплення.

Lufthansa Streik der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO

Страйк бортпровідників: Lufthansa готова до переговорів 07.11.2019

У перший день страйку бортпровідників авіакомпанії Lufthansa її керівництво заявило про готовність до переговорів з профспілкою.

Реклама

Докладно

Кабінет міністрів схвалив підписання мирової угоди між Києвом і Газпромом

Мирову угоду з "Газпромом" схвалив уряд України

Кабмін уповноважив на підписання мирової угоди у справі за позовом російського "Газпрому" до України міністра юстиції.  

Австрійські поліцейські зі службовим автомобілем VW (архівне фото)

Австрія отримає компенсацію за дизельні поліцейські авто VW

Сума угоди, укладеної між австрійським урядом і офіційним імпортером автомобілів Volkswagen у Австрії, не розголошується  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  