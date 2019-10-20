Через новорічний страйк бортпровідників дочки Lufthansa скасовано 170 рейсів

Німецький бюджетний авіаперевізник Eurowings у неділю, 29 грудня, повідомив про скасування понад 170 рейсів, які мали відбутися у найближчі три дні. Причиною скасування став страйк бортпровідників лоукостера Germanwings - сестринської компанії Eurowings - який був організований німецькою профспілкою бортпровідників Ufo. Обидві компанії - Eurowings та Germanwings - є дочірніми компаніями авіаконцерну Lufthansa.

Страйк зачепив передусім внутрішньонімецькі рейси з понеділка, 30 грудня, до середи, 1 січня. Саме протягом цих трьох днів триватиме страйк бортпровідників Germanwings. Рейси були скасовані, зокрема, з аеропортів Кельн-Бонн, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Дюссельдорфа.

Згідно з повідомленням Eurowings, компанія намагається мінімізувати негативний вплив страйку на пасажирів. Понад тисяча рейсів у ці три дні відбудеться відповідно до розкладу.

Профспілка Ufo вирішила вдатися до страйку через суперечку з керівництвом Germanwings у зв'язку з тим, що компанія відхилила прохання низки бортпровідників щодо роботи на неповну ставку.