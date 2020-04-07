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Germanwings

Наслідки коронавірусу: Lufthansa закриває лоукостер Germanwings та скорочує флот

Наслідки коронавірусу: Lufthansa закриває лоукостер Germanwings та скорочує флот 07.04.2020

У компанії вважають, що повернення до докризових рівнів на ринку авіаперевезень затягнеться на роки.
У Франції та ФРН вшанували пам'ять жертв катастрофи літака Germanwings

У Франції та ФРН вшанували пам'ять жертв катастрофи літака Germanwings 24.03.2020

Невелика церемонія, в якій вшанували пам'ять 150 загиблих під час авіакатастрофи, відбулась на кладовищі у французькому Ле-Верне. У німецькому місті Гальтерн жертв трагедії вшанували дзвонами.
Що може розповісти чорна скринька з борту літака

Що може розповісти чорна скринька з борту літака 10.01.2020

Бортові самописці зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків.
Через новорічний страйк бортпровідників дочки Lufthansa скасовано 170 рейсів

Через новорічний страйк бортпровідників дочки Lufthansa скасовано 170 рейсів 29.12.2019

Понад 170 рейсів німецького авіаперевізника Germanwings - дочірньої компанії концерну Lufthansa - скасовано через страйк протягом трьох наступних днів - з 30 грудня до 1 січня.

Що треба знати про лоукостери (відео)

Що треба знати про лоукостери (відео) 18.01.2018

Ціни на квитки авіаліній-лоукостерів бувають вражаюче низькими - іноді від 5 євро по Європі. Утім, чи справді переліт коштуватиме так дешево? Що слід враховувати під час бронювання квитків?

Що треба знати про лоукостери, аби не розчаруватися? (17.01.2018) 17.01.2018

Ціни на квитки авіаліній-лоукостерів бувають вражаюче низькими - іноді від 5 євро по Європі. Утім, чи справді переліт обійдеться так дешево? Що слід враховувати, бронюючи квиток?

Чи дешеві насправді квитки лоукостерів? (25.08.2017) 25.08.2017

Ціни на квитки авіаліній-лоукостерів бувають вражаюче низькими - аж від 10 євро по Європі. Втім чи справді переліт обійдеться так дешево? Що варто враховувати, бронюючи квиток.

Німеччина згадує жертв катастрофи Germanwings

Німеччина згадує жертв катастрофи Germanwings 24.03.2017

День пам'яті 150 загиблих пасажирів літака, який розбився в Альпах в 2015 році, затьмарила прес-концеренція батька другого пілота, якого вважають винним у катастрофі, де пролунала критика на адресу слідства.
Прокуратура ФРН закрила справу щодо катастрофи Germanwings

Прокуратура ФРН закрила справу щодо катастрофи Germanwings 09.01.2017

Слідство дійшло висновку, що відповідальним за катастрофу в Альпах аеробуса A320 авіакомпанії Germanwings був винятково другий пілот. Слідчі дії припинені.

Чому лоукостери не поспішають в Україну (відео)

Чому лоукостери не поспішають в Україну (відео) 03.11.2016

2017 рік має стати роком заходу авіакомпаній-лоукостерів в Україну, пообіцяв міністр інфраструктури. Утім, чи взаємне це бажання, експерти не впевнені. Що заважає лоукостерам прийти в Україну, в сюжеті DW.

Страйк бортпровідників Eurowings та Germanwings вплине на 380 рейсів

Страйк бортпровідників Eurowings та Germanwings вплине на 380 рейсів 27.10.2016

У Німеччині страйк бортпровідників Eurowings і Germanwings торкнеться майже всіх великих аеропортів. Скасовано близько 380 рейсів.
У Німеччині страйкуватимуть бортпровідники Eurowings та Germanwings

У Німеччині страйкуватимуть бортпровідники Eurowings та Germanwings 26.10.2016

Страйк триватиме всю добу 27 жовтня. Скільки рейсів скасують, наразі невідомо. Eurowings запропонувала клієнтам можливості перебронювання та скасування подорожей.
Річниця катастрофи літака Germanwings: у Франції та Німеччині вшанували пам'ять загиблих

Річниця катастрофи літака Germanwings: у Франції та Німеччині вшанували пам'ять загиблих 24.03.2016

Рідні загиблих зустрілися у французькому селі Ле Верне та німецькому місті Гальтерн-ам-Зее для вшанування пам'яті жертв катастрофи літака Germanwings, який розбився рік тому.

DW Новини за 100 секунд (24.03.2016) 24.03.2016

Теракти в Брюсселі пов'язані з терактами в Парижі минулого року. Знайшли уламки зниклого Боїнга. Епатажний портрет Трампа з частин тіла тварин.
Французький авіарегулятор: Блокування кабіни пілотів має лишатися правилом

Французький авіарегулятор: Блокування кабіни пілотів має лишатися правилом 13.03.2016

Попри авіакатастрофу Germanwings французький регулятор авіаційної безпеки ВЕА не рекомендує авіакомпаніям відмовлятися від правила блокування дверей до кабіни пілотів через небезпеку терористичних загроз.
Французькі слідчі оприлюднили звіт про аварію Germanwings

Французькі слідчі оприлюднили звіт про аварію Germanwings 13.03.2016

Французькі слідчі оприлюднили кінцевий звіт власного розслідування авіакатастрофи Germanwings. На підставі встановлених даних, вони рекомендують змінити медичні правила для пілотів.
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