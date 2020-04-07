Germanwings

Що треба знати про лоукостери (відео)

Ціни на квитки авіаліній-лоукостерів бувають вражаюче низькими - іноді від 5 євро по Європі. Утім, чи справді переліт коштуватиме так дешево? Що слід враховувати під час бронювання квитків?