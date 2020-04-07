Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
У компанії вважають, що повернення до докризових рівнів на ринку авіаперевезень затягнеться на роки.
Невелика церемонія, в якій вшанували пам'ять 150 загиблих під час авіакатастрофи, відбулась на кладовищі у французькому Ле-Верне. У німецькому місті Гальтерн жертв трагедії вшанували дзвонами.
Бортові самописці зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків.
Понад 170 рейсів німецького авіаперевізника Germanwings - дочірньої компанії концерну Lufthansa - скасовано через страйк протягом трьох наступних днів - з 30 грудня до 1 січня.
Ціни на квитки авіаліній-лоукостерів бувають вражаюче низькими - іноді від 5 євро по Європі. Утім, чи справді переліт коштуватиме так дешево? Що слід враховувати під час бронювання квитків?
Ціни на квитки авіаліній-лоукостерів бувають вражаюче низькими - іноді від 5 євро по Європі. Утім, чи справді переліт обійдеться так дешево? Що слід враховувати, бронюючи квиток?
Ціни на квитки авіаліній-лоукостерів бувають вражаюче низькими - аж від 10 євро по Європі. Втім чи справді переліт обійдеться так дешево? Що варто враховувати, бронюючи квиток.
День пам'яті 150 загиблих пасажирів літака, який розбився в Альпах в 2015 році, затьмарила прес-концеренція батька другого пілота, якого вважають винним у катастрофі, де пролунала критика на адресу слідства.
Слідство дійшло висновку, що відповідальним за катастрофу в Альпах аеробуса A320 авіакомпанії Germanwings був винятково другий пілот. Слідчі дії припинені.
2017 рік має стати роком заходу авіакомпаній-лоукостерів в Україну, пообіцяв міністр інфраструктури. Утім, чи взаємне це бажання, експерти не впевнені. Що заважає лоукостерам прийти в Україну, в сюжеті DW.
У Німеччині страйк бортпровідників Eurowings і Germanwings торкнеться майже всіх великих аеропортів. Скасовано близько 380 рейсів.
Страйк триватиме всю добу 27 жовтня. Скільки рейсів скасують, наразі невідомо. Eurowings запропонувала клієнтам можливості перебронювання та скасування подорожей.
Рідні загиблих зустрілися у французькому селі Ле Верне та німецькому місті Гальтерн-ам-Зее для вшанування пам'яті жертв катастрофи літака Germanwings, який розбився рік тому.
Теракти в Брюсселі пов'язані з терактами в Парижі минулого року. Знайшли уламки зниклого Боїнга. Епатажний портрет Трампа з частин тіла тварин.
Попри авіакатастрофу Germanwings французький регулятор авіаційної безпеки ВЕА не рекомендує авіакомпаніям відмовлятися від правила блокування дверей до кабіни пілотів через небезпеку терористичних загроз.
Французькі слідчі оприлюднили кінцевий звіт власного розслідування авіакатастрофи Germanwings. На підставі встановлених даних, вони рекомендують змінити медичні правила для пілотів.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact