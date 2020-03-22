 Через коронавірус уряд США роздасть родинам по три тисячі доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2020

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Новини

Через коронавірус уряд США роздасть родинам по три тисячі доларів

Через економічну скруту у зв'язку з епідемією коронавірусу американським родинам обіцяють одноразовий платіж у три тисячі доларів.

Американські родини отримають одноразовий платіж в три тисячі доларів

Американські родини отримають одноразовий платіж в три тисячі доларів

Міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв американським родинам одноразові виплати обсягом три тисячі доларів у зв'зку з епідемією коронавірусу. Про це Мнучін сказав у неділю, 22 березня, в інтерв'ю телепрограмі Fox News, передає інформагенція Reuters.

За словами керівника американського мінфіну, адміністрація президента США Дональда Трампа внесла на розгляд Конгресу США відповідний законопроєкт, що містить заходи стимуляції економіки. На даний момент американські законодавці завершують роботу над цим законопроєктом. Його ухвалення очікується вже 23 березня.

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Радикальні кроки Федрезерву

Ухвалення та набуття чинності цього пакета заходів дозволить Федеральній резервній системі (ФРС) використати  до чотирьох трильйонів доларів ліквідних коштів для підтримки економіки країни, пояснив Мнучін. Американські урядовці сподіваються, що оголошенні заходи підтримки регулятора допоможуть бізнесу країни протриматися наступні три-чотири місяці.

"Нам потрібно саме зараз вкладати гроші в економіку. Якщо ми це зробимо, то тоді, на нашу думку, ми зможемо стабілізувати економіку", - переконаний американський урядовець, цитує Reuters.

Водночас Мнучін дав зрозуміти, що уряд США може вжити й інших заходів економічної підтримки, якщо впродовж наступних двох місяців ситуація не покращиться.

Натепер 80 мільйонів людей, тобто фактично кожен четвертий американець так чи інакше потерпає від повсюдних суворих обмежувальних заходів з метою зупинити подальше поширення коронавірусу, нагадує Reuters.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ готовий мобілізувати один трильйон доларів на підтримку світової економіки.

  • Молода людина в захисній масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн

    Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

  • Італійський військовослужбовець зупиняє машину для контролю

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Італія: вся країна на карантині

    Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

  • Медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля з Італії.

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Європа намагається захиститися від коронавірусу

    Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

  • Статуя Свободи

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    США заборонили в'їзд європейцям

    З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

  • Волонтери в захисних костюмах на виборах в Ізраїлі

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає

    В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

  • Парад у День Святого Патрика в Дубліні

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    По всьому світу скасовують заходи

    Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

  • Дезінфікуючі засоби в магазині

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ажіотаж на дезінфікуючі засоби

    Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?

    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

  • Вхід в університетську клініку Дюссельдорфа

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

  • Дезінфекція міського автобусу з метою запобігання поширенню коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні перший летальний випадок на коронавірус

    В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

  • Машина швидкої допомоги з медиком в захисному костюмі і пацієнтом в масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Іран: ситуація залишається складною

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

  • Вчений в німецькій лабораторії працює над створенням вакцини проти коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?

    Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.

    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


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