Через коронавірус рівень безробіття в США б'є нові рекорди

Понад 6,6 мільйона американців протягом минулого тижня подали заявки на допомогу в зв'язку з безробіттям, що практично подвоїло рекордно високий рівень безробіття, зафіксований тижнем раніше на тлі пандемії коронавірусу. Про це свідчить звіт міністерства праці США, оприлюднений у четвер, 2 квітня, повідомляє агенція AP.

Як зазначається у документі, скорочення робочих місць збільшується на тлі падіння економіки у США та за кордоном через масове закриття бізнесу.

Раніше повідомлялося, що впродовж тижня, що завершився 21 березня, кількість первинних заяв на отримання допомоги в зв'язку з безробіттям підскочило з 282 тисяч до майже 3,3 мільйона, тобто було зафіксоване зростання в майже 10 разів.

Економісти прогнозують, що до кінця квітня в США роботу можуть втратити до 20 мільйонів людей. Таким чином, рівень безробіття цього місяця може досягти 15 відсотків, що перевищує попередній рекорд - 10,8 відсотка, встановлений під час глибокої рецесії в 1982 році.

Нові заяви на допомогу з безробіття - важливий індикатор стану економіки в США, оскільки він відображає ситуацію на ринку праці лише з тижневим запізненням.

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Стрімке поширення вірусної інфекції паралізувало суспільне життя в більшості штатів США, а суворі карантинні обмеження спричинили тиск на бізнес. Багато роботодавців скорочують зарплати працівникам, щоб спробувати врятувати власну справу, оскільки доходи підприємців обвалилися, особливо в ресторанах, готелях, тренажерних залах, кінотеатрах тощо. Продажі авто скоротилися, а фабрики закрилися.

За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, наразі в США зафіксовано понад 215 тисяч інфікованих коронавірусом, кількість померлих від нього збільшилася до понад 5100 людей.