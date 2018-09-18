 Ціна захисту України: скільки заробляють в ЗСУ (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 20.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Ціна захисту України: скільки заробляють в ЗСУ (відео)

Вже з 2019 року зарплата солдатів Збройних сил України може зрости до 10 тисяч гривень. Скільки нині заробляють українські військові та які надбавки отримують за підбитий танк чи БТР - з’ясовувала DW.

З 2018 року посадові оклади військових прив'язали до прожиткового мінімуму

З 2018 року посадові оклади військових прив'язали до прожиткового мінімуму

Зарплата українських військовослужбовців залежить від посади, військового звання, терміну і місця служби. Приміром, посадовий оклад стрільця нині складає 2700 гривень, командира танка - понад 3 тисячі, а командира бригади - 7 тисяч.  

DW.COM

Парад до Дня незалежності України: авіація, нова техніка та жінки-військові (фоторепортаж)

У Києві відбувся наймасштабніший за останні п'ять років військовий парад до Дня незалежності. Нова техніка, американські Javelin, авіація, капелани та жінки-військовослужбовці - найяскравіші моменти у фоторепортажі DW. (24.08.2018)  

Що не так з українським мінометом "Молот" (відео)

Міномет "Молот" в українській армії лише з 2016 року. За цей час через його несправності загинули десятеро українських бійців. Що не так з "Молотом" - з’ясовувала DW. (10.07.2018)  

На східному фронті без змін? Два місяці тому АТО перетворили на ООС

Минуло понад два місяці відтоді, як в Україні завершилося проведення антитерористичної операції на сході країни та розпочалася Операція об'єднаних сил. Що змінилось у зоні конфлікту за цей час? (04.07.2018)  

Як "сіміки" поліпшують імідж України на Донбасі (відео)

Один день із підрозділом військово-цивільного співробітництва на Донеччині провела кореспондентка DW. Що саме входить у завдання "сіміків"? (10.04.2018)  

Чому з бойовим досвідом Україна лише на 29 місці в рейтингу армій світу? (відео)

Україна посіла 29 місце у цьогорічному міжнародному рейтингу армій світу Global Firepower. Це значно гірше, ніж до війни на Донбасі. Чому, попри бойовий досвід та реформування Збройних сил, показник погіршився? (20.04.2018)  

Також за темою

В очікуванні підвищення: скільки заробляють українські військові? (19.09.2018) 19.09.2018

Вже з наступного року заробітна плата солдатів Збройних сил України може підвищитися до не менш, ніж 10 тисяч гривень, обіцяє українська влада. Скільки нині заробляють українські військові та які є надбавки за підбитий танк чи БТР - з’ясовувала DW.