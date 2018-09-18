Ціна захисту України: скільки заробляють в ЗСУ (відео)

Вже з 2019 року зарплата солдатів Збройних сил України може зрости до 10 тисяч гривень. Скільки нині заробляють українські військові та які надбавки отримують за підбитий танк чи БТР - з’ясовувала DW.
Зарплата українських військовослужбовців залежить від посади, військового звання, терміну і місця служби. Приміром, посадовий оклад стрільця нині складає 2700 гривень, командира танка - понад 3 тисячі, а командира бригади - 7 тисяч.
У Києві відбувся наймасштабніший за останні п'ять років військовий парад до Дня незалежності. Нова техніка, американські Javelin, авіація, капелани та жінки-військовослужбовці - найяскравіші моменти у фоторепортажі DW. (24.08.2018)
Міномет "Молот" в українській армії лише з 2016 року. За цей час через його несправності загинули десятеро українських бійців. Що не так з "Молотом" - з’ясовувала DW. (10.07.2018)
Минуло понад два місяці відтоді, як в Україні завершилося проведення антитерористичної операції на сході країни та розпочалася Операція об'єднаних сил. Що змінилось у зоні конфлікту за цей час? (04.07.2018)
Один день із підрозділом військово-цивільного співробітництва на Донеччині провела кореспондентка DW. Що саме входить у завдання "сіміків"? (10.04.2018)
Україна посіла 29 місце у цьогорічному міжнародному рейтингу армій світу Global Firepower. Це значно гірше, ніж до війни на Донбасі. Чому, попри бойовий досвід та реформування Збройних сил, показник погіршився? (20.04.2018)