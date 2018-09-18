Ціна захисту України: скільки заробляють в ЗСУ (відео)

В очікуванні підвищення: скільки заробляють українські військові? (19.09.2018)

Вже з наступного року заробітна плата солдатів Збройних сил України може підвищитися до не менш, ніж 10 тисяч гривень, обіцяє українська влада. Скільки нині заробляють українські військові та які є надбавки за підбитий танк чи БТР - з’ясовувала DW.