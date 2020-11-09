"Це дурниця": влада Львова виступила проти карантину "вихідного дня"

Мер Львова Андрій Садовий у середу, 11 листопада, виступив проти запровадження карантину "вихідного дня".

"Ми відкриваємо нові відділення, відкриваємо нові ліжка, забезпечуємо медичні установи киснем... Карантин "вихідного дня", на мою думку, - це дурниця. Ми були, є і будемо разом з вами, жодного нерозумного рішення місто приймати не буде", - сказав Садовий під час акції протесту підприємців.

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Як повідомляє пресслужба міськради, Садовий зазначив, що за час карантину місто отримало від держави тільки 1 мільйон гривень, а влада забирає з місцевого бюджету 591 мільйон.

"Ми з вами маємо взяти на себе всі зобов'язання: жодних банкетів, ювілеїв або весіль, але про повний локдаун не можна говорити. Якщо влада хоче робити якісь обмеження, то нехай спочатку заплатить гроші людям, компенсації, як це роблять німці, французи й інші країни. А добити людей, забрати в них останні гроші на прожиття... А хто потім буде годувати їхні сім'ї? Тому ми - за людей. Потрібен здоровий глузд", - додав Садовий.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу заявив, що в Україні з 14 листопада буде запроваджено карантин вихідного дня, який попередньо діятиме до 30 листопада. За словами голови уряду, такий крок є "оптимальним форматом додаткових обмежень". Адже, за його словами, повного локдауну економіка країни не витримає.

Що передбачає карантин

"Карантин вихідного дня", передбачає з 00:00 суботи до 00:00 понеділка запровадження заборони на низку видів діяльності. Зокрема, у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

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Також на всій території України, незалежно від рівня захворюваності в кожному окремому регіоні, в усі дні тижня запроваджується заборона на проведення масових культурних, концертних, спортивних та інших заходів, розрахованих на більш ніж 20 відвідувачів, на роботу музеїв, спортивних і фітнес-залів, що не можуть забезпечити дистанціювання з розрахунку 1 відвідувач на 20 квадратних метрів, на проведення заходів з організації дозвілля розважальними закладами й закладами громадського харчування.

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Кінотеатри і театри не можуть приймати відвідувачів у кількості, що перевищує 50 відсотків глядацьких місць, а автомобільний та залізничний транспорт - перевозити пасажирів у кількості, що перевищує кількість передбачених у них сидячих місць. Навчальні заклади можуть працювати в разі знаходження в одному приміщенні не більше 20 осіб, а заклади позашкільної, дошкільної, мистецтвознавчої освіти - якщо на самоізоляції перебувають не більше 50 відсотків учнів і співробітників. При цьому можна проводити спортивні заходи, включені до календарного плану, без глядачів і зі щоденним контролем стану здоров'я учасників.