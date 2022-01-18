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Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЦРУ".

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) є державною структурою США, котра спеціалізується на зовнішній розвідці. На відміну від інших американських спецслужб ЦРУ збирає інформацію за допомогою людей, а не техніки. Штаб-квартира ЦРУ розташована в місті Ленглі (штат Вірджинія). Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Очільник ЦРУ відвідав Україну через загрозу російського вторгнення - ЗМІ

Очільник ЦРУ відвідав Україну через загрозу російського вторгнення - ЗМІ 18.01.2022

Керівник ЦРУ США Вільям Бернс минулого тижня їздив до Києва. Він зустрівся з президентом України та українською розвідкою, аби обговорити оцінки ризику вторгнення Росії до України, повідомляє CNN.

Глава ЦРУ поговорив з Путіним телефоном під час візиту до Москви

Глава ЦРУ поговорив з Путіним телефоном під час візиту до Москви 08.11.2021

Керівник Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс говорив з президентом Росії Володимиром Путіним телефоном, коли був у Москві. За даними ЗМІ, він приїздив через нарощування військ РФ біля кордону України
Глава ЦРУ їздив до Москви через війська РФ біля України - CNN

Глава ЦРУ їздив до Москви через війська РФ біля України - CNN 06.11.2021

Керівник Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, повідомляє CNN.
Привіт від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах

"Привіт" від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах 31.05.2021

Фотографії милих звіряток, жарти-примовки і безліч пропозицій працевлаштування - з усім цим "скарбом" спецслужби різних країн обживаються у соцмережах. Та що ховається за показовою дружністю і відкритістю?

Експосол США в Росії Вільям Бернс став новим главою ЦРУ

Експосол США в Росії Вільям Бернс став новим главою ЦРУ 19.03.2021

Колишній посол США в Москві Вільям Бернс, якого затвердили на посаду глави ЦРУ, вважає Росію "руйнівною силою" і потенційною загрозою для Сполучених Штатів.
Директоркою Нацрозвідки США вперше стане жінка

Директоркою Нацрозвідки США вперше стане жінка 21.01.2021

Авріл Хейнс стане першою жінкою, яка очолить Нацрозвідку США, після складення відповідної присяги. Раніше вона була заступницею директора ЦРУ.
Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії

Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії 11.01.2021

Джо Байден запропонував призначити колишнього американського посла в РФ Вільяма Бернса на пост глави ЦРУ. Він займав цю посаду з 2005 по 2008 роки.
Суд у США заблокував санкції Трампа щодо Міжнародного кримінального суду

Суд у США заблокував санкції Трампа щодо Міжнародного кримінального суду 05.01.2021

США не визнають Міжнародний кримінальний суд, який з березня розслідує ймовірну причетність американських військових і ЦРУ до воєнних злочинів в Афганістані.
Названі імена посадовців адміністрації Байдена

Названі імена посадовців адміністрації Байдена 23.11.2020

У команді обраного президентом США Джо Байдена оголосили кандидатури майбутніх посадовців в його адміністрації. Джон Керрі займеться питаннями клімату, а Пентагон уперше очолить жінка.
Ексспівробітники служби нацбезпеки США закликали оголосити Байдена президентом

Ексспівробітники служби нацбезпеки США закликали оголосити Байдена президентом 12.11.2020

Вони вважають, що відкладення доступу команди Байдена до конфіденційної інформації загрожує національній безпеці США.
Сноуден має намір отримати російське громадянство

Сноуден має намір отримати російське громадянство 02.11.2020

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден заявив, що має намір отримати російське громадянство.
Навальний подасть до суду на прессекретаря Путіна

Навальний подасть до суду на прессекретаря Путіна 01.10.2020

Російський опозиціонер Олексій Навальний подасть до суду на речника президента РФ Дмитра Пєскова за його слова про співпрацю опозиціонера з ЦРУ.
Спецоперація століття: як США та ФРН прослуховували пів світу

Спецоперація століття: як США та ФРН прослуховували пів світу 12.02.2020

2013 року Едвард Сноуден розкрив світу очі на масштаб прослуховування комунікації по всьому світу. Але ЦРУ та BND ще задовго до цього проводили спецоперацію, про масштаби якої ніхто не здогадувався.
Спецслужби США та ФРН мали доступ до секретної інформації понад 100 країн - ЗМІ

Спецслужби США та ФРН мали доступ до секретної інформації понад 100 країн - ЗМІ 11.02.2020

Німецька розвідка BND та американська ЦРУ спільно володіли швейцарською фірмою, яка продавала шифрувальну техніку урядам понад 120 країн, йдеться у розслідуванні ZDF, Washington Post та швейцарського телебачення.
Трамп шукає шпигунів у своєму оточенні через скандал з інформатором

Трамп шукає "шпигунів" у своєму оточенні через скандал з інформатором 27.09.2019

Президент США Дональд Трамп розкритикував інформатора та співробітників Білого дому, які йому допомогли. Він назвав їхні дії "майже шпигунськими".
Колишній помічник Трампа про шпигуна у Кремлі: У житті перебіжчика немає гламуру

Колишній помічник Трампа про шпигуна у Кремлі: У житті перебіжчика немає гламуру 13.09.2019

Колишній співробітник адміністрації президента РФ, якого вважають американським шпигуном, після викриття, схоже, втрапив у халепу. Про те, як складається життя розвідників після втечі - в інтерв'ю DW.
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