Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ)

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Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) є державною структурою США, котра спеціалізується на зовнішній розвідці. На відміну від інших американських спецслужб ЦРУ збирає інформацію за допомогою людей, а не техніки. Штаб-квартира ЦРУ розташована в місті Ленглі (штат Вірджинія). Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.