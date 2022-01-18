Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЦРУ".
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) є державною структурою США, котра спеціалізується на зовнішній розвідці. На відміну від інших американських спецслужб ЦРУ збирає інформацію за допомогою людей, а не техніки. Штаб-квартира ЦРУ розташована в місті Ленглі (штат Вірджинія). Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німецька розвідка BND та американська ЦРУ спільно володіли швейцарською фірмою, яка продавала шифрувальну техніку урядам понад 120 країн, йдеться у розслідуванні ZDF, Washington Post та швейцарського телебачення.