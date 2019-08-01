ЦВК оприлюднила остаточні результати виборів до Ради за списками партій

Центральна виборча комісія (ЦВК) у суботу, 3 серпня, оприлюднила остаточні результати позачергових виборів до парламенту України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Згідно з даними ЦВК, партія "Слуга народу" отримала 124 депутатські мандати у Раді, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, ВО "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, а партія "Голос" - 17 мандатів. Протокол про результати позачергових парламентських виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі було підписано на засіданні ЦВК.

Протягом п'яти днів ЦВК повинна офіційно оприлюднити результати виборів в парламентській газеті "Голос України" та урядовій - "Урядовий кур'єр". Також у Комісії повинні ще оголосити остаточні результати за одномандатними округами.

Нагадаємо, на виборах до Верховної Ради, які відбулися 21 липня, перемогу зі значним відривом від конкурентів здобула пропрезидентська партія "Слуга народу". Згідно з попередніми даними, її представники здобудуть понад 250 з 424 мандатів, що дозволить їм сформувати більшість в парламенті.

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