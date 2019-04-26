ЦВК оголосить остаточні результати виборів 30 квітня

Центральна виборча комісія (ЦВК) розпочне засідання, на якому буде оголошено остаточні результати виборів президента України у вівторок, 30 квітня. Про це прес-служба ЦВК повідомила у п'ятницю, 26 квітня.

"30 квітня, орієнтовно о 12:00, відбудеться засідання Центральної виборчої комісії... на якому передбачається встановлення та оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України", - йдеться у повідомленні.

Раніше заступник глави ЦВК Євген Радченко повідомляв, що комісія очікує відповіді від судів щодо можливого оскарження результатів виборів. Після цього, за його словами, ЦВК зможе приступити до остаточного встановлення результатів виборів.

"Ми звернулися до судів і дали їм час до 9:00 30 квітня надати інформацію про відсутність або наявність позовів, розглянутих або нерозглянутих, які можуть вплинути на результати голосування. Якщо все "чисто", то ми виходитимемо на засідання", - сказав Радченко.

25 квітня переможець другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що ЦВК навмисно затягує офіційне оголошення підсумків голосування у другому турі президентських виборів. За словами Зеленського, це робиться навмисно, аби його інавгурація відбулася після 27 травня, що зробить розпуск Верховної Ради за його ініціативою неможливим.

Однак у ЦВК відкинули ці звинувачення. 25 квітня, коментуючи телеканалу "Прямий" слова Зеленського, Радченко запевнив, що ЦВК підбиває підсумки голосування у рамках встановлених термінів і навіть дещо випереджає графік. Він зазначив, що, згідно із законом, ЦВК має десять днів від дня повторного голосування - 21 квітня, щоб підбити його підсумки.

Нагадаємо, що 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100 відсотків електронних протоколів щодо голосування у другому турі президентських виборів. Зеленський впевнено переміг із результатом 73,22 відсотка. Його опонент, чинний президент України Петро Порошенко отримав 24,45 відсотка голосів виборців.