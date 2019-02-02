ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти - тепер їх 37

Центральна виборча комісія України зареєструвала ще трьох кандидатів на посаду президента України, тепер їхня кількість досягла 37. Зокрема, на засіданні в середу, 6 лютого, були зареєстровані виключений з фракції "Народний фронт" народний депутат Юрій Тимошенко, висунутий партією "Патріот" економіст Андрій Новак та кандидат від партії "Стабільність", президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, ЦВК ухвалила рішення щодо призначення народного депутата із фракції "Блок Петра Порошенка", голови комітету парламенту з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича уповноваженим представником президента України Петра Порошенка в комісії на виборах.

Тим часом Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Комуністичної партії України та її лідера Петра Симоненка через відмову йому в реєстрації кандидатом в президенти. Симоненко і партія вимагали визнати протиправною і скасувати постанову ЦВК від 2 лютого про відмову в реєстрації, а також зобов'язати комісію повторно розглянути документи та зареєструвати його.

Як повідомлялось, ЦВК відмовила політику в реєстрації кандидатом оскільки він був висунутий від партії, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Комуністична партія України вважає це рішення політично мотивованим і антиконституційним.

За весь період подання документів виявили бажання стати кандидатами на посаду президента України 89 осіб. Наразі зареєстрована рекордна кількість кандидатів, до цього найбільша кількість кандидатів в президенти була зафіксована у 2004 році. Тоді на цю посаду претендували 24 кандидати (ще двоє відмовилися від балотування до виборів). У виборах президента 2014 року брав участь 21 кандидат. Останній день прийняття рішення про реєстрацію - 8 лютого. Вибори президента України відбудуться 31 березня.