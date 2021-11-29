Хуан Гуайдо - венесуельський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хуан Гуайдо".

Очільник венесуельської опозиції та голова парламенту країни Хуан Гуайдо в січні 2018 року оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни замість Ніколаса Мадуро. Близько 50 держав, серед яких і Німеччина, визнали його тимчасовим президентом Венесуели. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.