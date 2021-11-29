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Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо - венесуельський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хуан Гуайдо".

Очільник венесуельської опозиції та голова парламенту країни Хуан Гуайдо в січні 2018 року оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни замість Ніколаса Мадуро. Близько 50 держав, серед яких і Німеччина, визнали його тимчасовим президентом Венесуели. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами ворогами та шпигунами

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами "ворогами" та "шпигунами" 29.11.2021

За словами Мадуро, європейські спостерігачі, які виявили низку порушень на регіональних виборах 21 листопада, намагалися "заплямувати" виборчий процес у Венесуелі.

Венесуела призупинила діалог з опозицією

Венесуела призупинила діалог з опозицією 17.10.2021

Через видачу США прибічника Ніколаса Мадуро уряд Венесуели призупинив проведення діалогу з опозицією.
Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки

Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки 01.09.2021

Альянс опозиційних партій має намір брати участь в регіональних виборах в листопаді. Опозиція Венесуели бойкотувала всі вибори з 2018 року.
Венесуела: уряд і опозиція почнуть діалог для пом'якшення санкцій

Венесуела: уряд і опозиція почнуть діалог для пом'якшення санкцій 14.08.2021

Влада і опозиція Венесуели погодилися розпочати діалог, аби уможливити президентські вибори та послабити запроваджені проти країни міжнародні санкції.
Партія Мадуро перемогла на виборах у Венесуелі на тлі бойкоту опозиції

Партія Мадуро перемогла на виборах у Венесуелі на тлі бойкоту опозиції 07.12.2020

У виборчій комісії Венесуели заявили про перемогу на виборах партії глави країни Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав бойкотувати голосування.
Опозиція закликала бойкотувати вибори до парламенту Венесуели

Опозиція закликала бойкотувати вибори до парламенту Венесуели 06.12.2020

Опозиція Венесуели очікує фальсифікацій на виборах до парламенту і хоче подовжити мандат його нинішнього складу, над яким має контроль. Це єдиний орган влади у країні, ще не підконтрольний Ніколасу Мадуро.
Глава Венесуели Мадуро помилував більше сотні опозиційних депутатів

Глава Венесуели Мадуро помилував більше сотні опозиційних депутатів 01.09.2020

Рішення Каракаса помилувати десятки опозиціонерів перед виборами до парламенту у Мадуро пояснили інтересами національного примирення. Опозиція раніше відмовилася від участі у виборах.
У Венесуелі опозиція офіційно заявила про відмову від участі у виборах

У Венесуелі опозиція офіційно заявила про відмову від участі у виборах 03.08.2020

Понад 25 партій Венесуели, включаючи партію Хуана Гуайдо, відмовилися від участі в грудневих парламентських виборах. Опозиція називає їх "обманом".
Венесуела: опозиція бойкотуватиме призначені парламентські вибори

Венесуела: опозиція бойкотуватиме призначені парламентські вибори 02.07.2020

Національна асамблея - єдиний державний орган у Венесуелі, що контролюється опозицією. Вибори призначені на 6 грудня.
Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели

Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели 30.06.2020

Президент Венесуели дав посолці Європейського Союзу 72 години, щоб вона залишили Каракас. Причина - запровадження ЄС нових санкцій проти режиму Мадуро.
Парламент Венесуели визнав Хуана Гуайдо своїм головою

Парламент Венесуели визнав Хуана Гуайдо своїм головою 29.05.2020

Верховний суд Венесуели, який є лояльним президентові Мадуро, затвердив на посаду спікера Луїса Парра. Однак парламент, де домінує опозиція, не визнав рішення суду і підтвердив повноваження Гуайдо.
Венесуела відкинула пропозицію США створити перехідний уряд

Венесуела відкинула пропозицію США створити перехідний уряд 01.04.2020

Вашингтон запропонував Ніколасу Мадуро та Хуану Гуайдо створити у Венесуелі перехідний уряд та провести нові вибори, після чого можуть бути скасовані американські санкції. Але уряд Мадуро відхилив пропозицію.
Помпео: США будують плани зміни режиму у Венесуелі

Помпео: США будують плани зміни режиму у Венесуелі 21.01.2020

Вашингтон працює над проєктом, який має призвести до відсторонення від влади голови Венесуели Ніколаса Мадуро, заявив держсекретар США Майк Помпео після зустрічі з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо.
Глава Венесуели Мадуро заявив, що готовий до діалогу з США

Глава Венесуели Мадуро заявив, що готовий до діалогу з США 19.01.2020

Глава Венесуели пообіцяв "значні зміни" в найближчому майбутньому, якщо Вашингтон проведе з ним прямі переговори. Тим часом США розмірковують про нові санкції щодо Венесуели.
У Венесуелі обрали одразу двох голів Національної асамблеї

У Венесуелі обрали одразу двох голів Національної асамблеї 06.01.2020

Прихильники Ніколаса Мадуро не пустили в парламент опозицію та оголосили головою Національної асамблеї Луїса Парра. Опозиція не визнала це та проголосувала за тимчасового президента Хуана Гуайдо.
Хуан Гуайдо закликав до відновлення протестів у Венесуелі

Хуан Гуайдо закликав до відновлення протестів у Венесуелі 16.11.2019

Тисячі людей вийшли в Каракасі на акцію проти глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Тимчасовий президент Хуан Гуайдо пообіцяв продовження демонстрацій.
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