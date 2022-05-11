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Херсон

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Херсон". Херсон є містом на півдні України.

Місто Херсон розташовано не півдні України, на Дніпрі. Херсон є адміністративним центром Херсонської області. Кількість населення Херсона становить приблизно 290 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Влада Херсона планує приєднання регіону до складу РФ

"Влада" Херсона планує приєднання регіону до складу РФ 11.05.2022

У Херсонській області окупанти не планують проводити референдум про приєднання до РФ, а хочуть зробити це через указ. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон.

Зґвалтування як знаряддя війни: свідчення жертв та шанси покарати винних (03.05.2022) 03.05.2022

Свідчень про випадки зґвалтувань дорослих і маленьких українок та українців, до яких вдавалися військові РФ, стає дедалі більше. Що розповідають постраждалі та психологи, які з ними працюють?
Прапор знято: як на Херсонщині встановлюють окупаційну російську владу

Прапор знято: як на Херсонщині встановлюють окупаційну російську владу 28.04.2022

26 квітня російське командування призначило в окупованій Херсонській області власну військову адміністрацію. Мешканці регіону розповіли DW про те, як живуть під окупацією, та як від неї тікають.

Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова в інтерв'ю DW (27.04.2022) 27.04.2022

Про ситуацію у Херсоні та Маріуполі, надання ЗСУ важкої зброї західними партнерами та інцидент у Придністров'ї в інтерв'ю DW розповів радник міністра оборони України Юрій Сак.
Мер Херсона: Де-юре ми - Україна, а де-факто - в окупації

Мер Херсона: "Де-юре ми - Україна, а де-факто - в окупації" 12.04.2022

З початку березня Херсон перебуває під окупацією російських військ. Про ситуацію в місті DW поговорила з його мером Ігорем Колихаєвим.

Навіщо Росія викрадає українців? Мирні мешканці в полоні окупантів (06.04.2022) 06.04.2022

Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?
Журналіст Олег Батурін: Відчуття таке, що окупанти тут ненадовго

Журналіст Олег Батурін: Відчуття таке, що окупанти тут ненадовго 27.03.2022

Каховського журналіста Олега Батуріна 12 березня в рідному місті викрали військові РФ. Під незаконим арештом він провів 8 днів. Про подробиці полону та життя під російською окупаційною владою він розповів DW.
Розвідка: Путін може спробувати нав'язати Україні корейський сценарій

Розвідка: Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський сценарій" 27.03.2022

Розвідка міністерства оборони України заявляє, що Росія хоче розділити Україну на дві частини через неможливість повалити центральну владу.
Активістка з окупованого Мелітополя: у місті щодня викрадають людей

Активістка з окупованого Мелітополя: у місті щодня викрадають людей 23.03.2022

Активістка та блогерка Тетяна Кумок з Мелітополя розповіла DW про своє викрадення російськими військовослужбовцями, а також про життя у захопленому місті та ставлення городян до російської окупації.

У Херсоні та Каховці люди знову вийшли на мітинги проти окупантів (20.03.2022) 20.03.2022

Мітингувальники під українськими прапорами вигукували "Слава Україні!" і кричали росіянам "Додому!".
Росія намагається створити так звану ХНР - поки що марно

Росія намагається створити так звану "ХНР" - поки що марно 14.03.2022

Росія намагається в окупованій Херсонській області створити фейкове утворення "Херсонську народну республіку" подібно до тих, які були створені в 2014 році в Луганській та Донецькій областях. Поки що не вдається.
Російські війська готують у Херсоні фейковий референдум

Російські війська готують у Херсоні фейковий "референдум" 13.03.2022

Російські окупаційні сили готують у Херсоні проведення "референдуму" щодо створення так званої "ХНР". Україна загрожує колаборантам кримінальною відповідальністю.

Як у тимчасовій окупації живуть Херсон, Мелітополь, Каховка та Нова Каховка (09.03.2022) 09.03.2022

У тимчасово окупованих російськими військами містах України наразі поганий зв'язок. Однак DW вдалося поспілкуватися з мешканцями Херсону, Мелітополя, Каховки і Нової Каховки, аби дізнатися про настрої, гуманітарну ситуацію та побут людей на місцях.
На Херсонщині Росгвардія затримала понад 400 громадян України

На Херсонщині Росгвардія затримала понад 400 громадян України 09.03.2022

Зіткнувшись із опором жителів Херсонщини, війська РФ намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим та здійснюють незаконні затримання, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Херсон в облозі. Однак не здається

Херсон в облозі. Однак не здається 07.03.2022

Про те, як південне українське місто виживає під обстрілами та контролем російських військ, розповідають мешканці, які уже другий тиждень не можуть з нього виїхати.

Херсон не здається. Кадри очевидців (05.03.2022) 05.03.2022

У захопленому російською армією 2 березня українському Херсоні мирні жителі різними способами чинять опір - від протестів із синьо-жовтими прапорами до блокування доріг власними тілами. Зібрали відео очевидців цього протистояння.
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