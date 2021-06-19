Хасан Роухані

Тегеран заявив, що заборонив іноземним компаніям тестувати вакцини на іранцях

Іноземні компанії хотіли надати Ірану свої вакцини для тестування на іранцях, але уряд відмовив їм, сказав президент країни. Він не назвав компанії, які, за його словами, зробили ці пропозиції.