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Хасан Роухані - іранський політичний діяч, шиїтський богослов.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хасан Роухані". Хасан Роухані є президентом Ірану, починаючи від 2013 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.