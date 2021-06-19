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Хасан Роухані

Хасан Роухані - іранський політичний діяч, шиїтський богослов.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хасан Роухані". Хасан Роухані є президентом Ірану, починаючи від 2013 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ібрагім Раісі виграв вибори президента Ірану на тлі рекордно низької явки

Ібрагім Раісі виграв вибори президента Ірану на тлі рекордно низької явки 19.06.2021

За ультраконсервативного іранського політика Ібрагіма Раісі проголосували 62 відсотки виборців. Явка на виборах президента була рекордно низькою для країни.
Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління для збагачення урану

Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління для збагачення урану 10.04.2021

В Ірані запустили виробництво центрифуг нового покоління, які дозволять прискорити та підвищити рівень збагачення урану. Президент Ірану знову запевнив у мирному характері атомної програми країни.
Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм

Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм 07.02.2021

Для того, щоб розраховувати на скасування санкцій США, іранське керівництво має спочатку припинити збагачення урану, дав зрозуміти американський президент Джо Байден. А протистояння з КНР перейде в "жорстку конкуренцію".
Тегеран знову виконуватиме ядерну угоду лише після скасування санкцій США

Тегеран знову виконуватиме ядерну угоду лише після скасування санкцій США 07.02.2021

Тегеран готовий повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року в разі скасування всіх санкцій США, запроваджених попередньою адміністрацією, запевнив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї.
Тегеран заявив, що заборонив іноземним компаніям тестувати вакцини на іранцях

Тегеран заявив, що заборонив іноземним компаніям тестувати вакцини на іранцях 09.01.2021

Іноземні компанії хотіли надати Ірану свої вакцини для тестування на іранцях, але уряд відмовив їм, сказав президент країни. Він не назвав компанії, які, за його словами, зробили ці пропозиції.
Іран підвищив рівень збагачення урану до 20 відсотків

Іран підвищив рівень збагачення урану до 20 відсотків 04.01.2021

Збагачення Іраном урану до рівня 20 відсотків розпочалося на ядерному об'єкті в Фордо, повідомили в Тегерані. На такі дії іранської влади вже різко відреагував Ізраїль.
Президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника

Президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника 28.11.2020

За замахом на іранського фізика Мохсена Фахрізаде стояли США та Ізраїль, переконаний президент Ірану Хасан Роухані. Він також запевнив, що смерть вченого не зупинить напрямку технологічного руху Ірану.
Роухані запропонував Байдену співпрацю в обмін санкції проти Ірану

Роухані запропонував Байдену співпрацю в обмін санкції проти Ірану 11.11.2020

Президент Ірану звернувся до переможця виборів у США з пропозицією співпраці за умови зняття санкцій щодо Тегерана.
Президент Ірану сподівається, що Байден компенсує помилки Трампа

Президент Ірану сподівається, що Байден "компенсує помилки" Трампа 08.11.2020

Політика "максимального тиску" на Іран, якої дотримувався Трамп, має завершитися, вважає президент Ірану Хасан Роухані.

Коронавірус: Іран планує відкрити мечеті у 132 округах країни

Коронавірус: Іран планує відкрити мечеті у 132 округах країни 03.05.2020

Президент Ірану Хасан Роухані повідомив про плани з 4 травня знову відкрити мечеті у значній частині країни, що однією з перших постраждала від пандемії COVID-19.
На виборах парламенту Ірану зафіксували рекордно низьку явку

На виборах парламенту Ірану зафіксували рекордно низьку явку 23.02.2020

Лише 42 відсотки виборців взяли участь у парламентських виборах в Ірані, заявило міністерство внутрішніх справ країни. Аятола Алі Хаменеї звинувачує в цьому "ворогів Ірану", які лякали людей коронавірусом.

На парламентських виборах в Ірані лідирує опозиція та прибічники жорсткого курсу

На парламентських виборах в Ірані лідирує опозиція та прибічники жорсткого курсу 22.02.2020

Консерватори і противники реформ нинішнього президента Хасана Роухані лідирують на парламентських виборах в Ірані, про що свідчать перші підрахунки. Остаточні результати очікують не раніше понеділка.
Президент Ірану пообіцяв покарання винних у збитті літака, проведено арешти

Президент Ірану пообіцяв покарання винних у збитті літака, проведено арешти 14.01.2020

Іранська влада покарає усіх причетних до збиття українського літака під Тегераном, заявив президент країни Хасан Роухані. Для розгляду справи створять спеціальний суд. Кількох підозрюваних уже затримали.
Трюдо закликав Роухані до повного розслідування катастрофи літака МАУ

Трюдо закликав Роухані до повного розслідування катастрофи літака МАУ 11.01.2020

За словами прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, той факт, що Іран визнав свою провину в збитті пасажирського авіалайнера є "важливим кроком", однак за ним мусить бути "багато інших" кроків.

Зеленський обговорив з Роухані питання відповідальності за збиття літака МАУ

Зеленський обговорив з Роухані питання відповідальності за збиття літака МАУ 11.01.2020

Президент України Володимир Зеленський говорив з президентом Ірану Хасаном Роухані про відповідальність за збиття літака МАУ, про роботу з розшифровки чорних скриньок і питання компенсації сім'ям загиблих.
КВІР взяв на себе повну відповідальність за збиття літака МАУ

КВІР взяв на себе повну відповідальність за збиття літака МАУ 11.01.2020

Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції заявив про повну відповідальність за збиття літака МАУ під Тегераном.
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