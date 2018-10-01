ФРН не братиме участь в операції проти армії Асада в разі хіматаки - Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Німеччина не братиме участь у можливій військовій операції проти армії Башара Асада у разі хімічної атаки в провінції Ідліб. Про це Маас заявив у середу, 3 жовтня, після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео у Вашингтоні. За словами Мааса, як США, так і Німеччині слід докласти максимум зусиль для того, щоб не допустити застосування в Ідлібі бойових отруйних речовин.

Гайко Маас зауважив, що в Держдепартаменті розуміють складність залучення Бундесверу до військової операції в Сирії. "Майк Помпео був добре поінформований про політичні дебати, які точилися в Німеччині навколо цього", - пояснив Маас, цитує агенція новин dpa. За словами Мааса, необхідний мандат Бундестагу на проведення такої операції "не дуже ймовірний".

Підтримка гуманітарної операції

Утім, німецький урядовець запевнив Помпео, що уряд ФРН підтримає США в рамках надання гуманітарної допомоги в разі застосування в провінції Ідліб хімічної зброї. Уряд ФРН готовий "всіляко" долучитися до гуманітарних операцій, наголосив Маас.

Нагадаємо, у вересні США надіслали ФРН запит щодо можливого приєднання до військової операції проти армії Башара Асада в разі скоєння хімічної атаки в підконтрольній сирійській опозиції провінції Ідліб та прилеглих до неї територіях. І хоча в уряді ФРН та міністерстві оборони наголошували, що йдеться про дуже "гіпотетичний випадок", який лише вивчають, соціал-демократи, які є членами урядової коаліції, заявили, що не підтримають рішення стосовно мандату Бундесверу в парламенті. Гайко Маас в уряді такожж представляє Соціал-демократичну партію.