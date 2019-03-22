ФРН виступає за збереження "нормандського формату" для вирішення конфлікту на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) виступає за збереження посередницької ролі ФРН та Франції у вирішенні конфлікту на Донбасі. Про це глава МЗС ФРН заявив у суботу, 6 квітня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) у місті Дінар у Франції, передає агенція новин dpa.

За словами німецького урядовця, важливо, щоб перемовини з метою пошуку політичного врегулювання на Донбасі, тривали й після виборів президента України. Наявний на сьогодні так званий "нормандський формат", у якому, крім України та Росії, беруть також участь Німеччина та Франція, варто зберегти, зазначив Маас.

Як Берлін, так і Париж сподіваються на подальші переговори в цьому форматі й після виборів в Україні, наголосив член уряду Німеччини.

Нагадаємо, перша зустріч глав держав та урядів Росії, Німеччини, Франції та України в так званому "нормандському форматі" відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, що дало назву формату зустрічі.

Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де так само головною темою переговорів були пошуки політичного врегулювання для конфлікту в Україні.