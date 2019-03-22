 ФРН виступає за збереження ″нормандського формату″ для вирішення конфлікту на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

ФРН виступає за збереження "нормандського формату" для вирішення конфлікту на Донбасі

Переговори задля політичного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі потрібно й надалі проводити в "нормандському форматі", переконаний глава МЗС ФРН Гайко Маас.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) виступає за збереження посередницької ролі ФРН та Франції у вирішенні конфлікту на Донбасі. Про це глава МЗС ФРН заявив у суботу, 6 квітня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) у місті Дінар у Франції, передає агенція новин dpa.

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За словами німецького урядовця, важливо, щоб перемовини з метою пошуку політичного врегулювання на Донбасі, тривали й після виборів президента України. Наявний на сьогодні так званий "нормандський формат", у якому, крім України та Росії, беруть також участь Німеччина та Франція, варто зберегти, зазначив Маас.

Як Берлін, так і Париж сподіваються на подальші переговори в цьому форматі й після виборів в Україні, наголосив член уряду Німеччини.

Нагадаємо, перша зустріч глав держав та урядів Росії, Німеччини, Франції та України в так званому "нормандському форматі" відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, що дало назву формату зустрічі.

Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де так само головною темою переговорів були пошуки політичного врегулювання для конфлікту в Україні.

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